В России ни один адвокат не согласился защищать террористов из "Крокуса"

10:57 26.03.2024

адвокаты массово отказались защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе" (ФОТО)

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26.03.2024



СМИ: адвокаты массово отказались защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе".



По закону, защиту обвиняемым теперь предоставит государство.

В России ни один адвокат не согласился защищать интересы обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" добровольно.



Однако по законам нашей страны, любого подозреваемого, независимо от статьи, по которой он привлекается, должен защищать адвокат.



В итоге защиту всем четырем обвиняемым предоставит государство.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном Басманном суде.



Напомним, что четверо фигурантов дела - Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова - были арестованы до 22 мая решением суда.



Массовый отказ адвокатов защищать террористов не удивил экспертов.



На этом фоне СМИ вспомнили похожую ситуацию, которая произошла с единственным выжившим террористом, атаковавшим 1 сентября 2004 года школу в Беслане.



Напомним, что на тот момент также никто не хотел защищать 23-летнего Нурпашу Кулаева.



В итоге его защитником назначили 26-летнего адвоката Альберта Плиева, дежурившего в адвокатской конторе "Центральная" во Владикавказе.



Ранее ru.banganet.com писал о том, что обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках.



Также стали известны подробности задержания террористов.