|В России ни один адвокат не согласился защищать террористов из "Крокуса"
10:57 26.03.2024
адвокаты массово отказались защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе" (ФОТО)
Опубликовано:
26.03.2024
СМИ: адвокаты массово отказались защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе".
По закону, защиту обвиняемым теперь предоставит государство.
В России ни один адвокат не согласился защищать интересы обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" добровольно.
Однако по законам нашей страны, любого подозреваемого, независимо от статьи, по которой он привлекается, должен защищать адвокат.
В итоге защиту всем четырем обвиняемым предоставит государство.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном Басманном суде.
Напомним, что четверо фигурантов дела - Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова - были арестованы до 22 мая решением суда.
Массовый отказ адвокатов защищать террористов не удивил экспертов.
На этом фоне СМИ вспомнили похожую ситуацию, которая произошла с единственным выжившим террористом, атаковавшим 1 сентября 2004 года школу в Беслане.
Напомним, что на тот момент также никто не хотел защищать 23-летнего Нурпашу Кулаева.
В итоге его защитником назначили 26-летнего адвоката Альберта Плиева, дежурившего в адвокатской конторе "Центральная" во Владикавказе.
Ранее ru.banganet.com писал о том, что обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках.
Также стали известны подробности задержания террористов.