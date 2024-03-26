 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России ни один адвокат не согласился защищать террористов из "Крокуса"
10:57 26.03.2024

адвокаты массово отказались защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе" (ФОТО)
Опубликовано:

26.03.2024

СМИ: адвокаты массово отказались защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе".

По закону, защиту обвиняемым теперь предоставит государство.
В России ни один адвокат не согласился защищать интересы обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" добровольно.

Однако по законам нашей страны, любого подозреваемого, независимо от статьи, по которой он привлекается, должен защищать адвокат.

В итоге защиту всем четырем обвиняемым предоставит государство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном Басманном суде.

Напомним, что четверо фигурантов дела - Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова - были арестованы до 22 мая решением суда.

Массовый отказ адвокатов защищать террористов не удивил экспертов.

На этом фоне СМИ вспомнили похожую ситуацию, которая произошла с единственным выжившим террористом, атаковавшим 1 сентября 2004 года школу в Беслане.

Напомним, что на тот момент также никто не хотел защищать 23-летнего Нурпашу Кулаева.

В итоге его защитником назначили 26-летнего адвоката Альберта Плиева, дежурившего в адвокатской конторе "Центральная" во Владикавказе.

Ранее ru.banganet.com писал о том, что обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках.

Также стали известны подробности задержания террористов.

Источник - ru.banganet.com
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