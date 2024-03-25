Америка готовится к высокотехнологичной войне с Россией и Китаем, - В.Овчинский

15:14 26.03.2024 Конгресс США принял законопроект о расходах на оборону на 2024 год и готов к принятию военного бюджета на 2025 год

Владимир Овчинский



Конгресс США рано утром 23 марта принял законопроект о расходах на оборону на 2024 финансовый год, почти в середине финансового года, который начался в октябре, и через несколько часов после того, как 22 марта истек срок финансирования Министерства обороны и ряда других агентств.



Законопроект на сумму 825 миллиардов долларов позволит Пентагону реализовать инициативы и начать закупки ключевых систем вооружения, запланированные на этот год. В течение более пяти месяцев Конгресс финансировал Министерство обороны на уровне 2023 финансового года с помощью ряда временных мер, избегая приостановки работы правительства, но препятствуя этим инициативам и планам закупок.



"Мы внесли изменения и приняли решение о мерах, которые включают противодействие Китаю, разработку оружия следующего поколения и инвестиции в качество жизни наших военнослужащих", - заявила перед голосованием палаты председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Кей Грейнджер, республиканец от штата Техас. "Я с гордостью могу сообщить, что этот законопроект укрепляет нашу национальную безопасность и финансирует важнейшие усилия по обороне".



Палата представителей проголосовала 286–134 за принятие законопроекта в рамках более широкого пакета ассигнований, который соответствует ограничениям расходов, установленным прошлогодним соглашением о потолке долга. Грейнджер, которая не баллотируется на переизбрание, объявила вскоре после голосования, что уходит с поста председателя отдела ассигнований, ожидая еще одного затяжного бюджетного процесса на 25 финансовый год.



Затем Сенат принял двухпартийный пакет расходов 74–24. Президент Джо Байден пообещал подписать законопроект.



Законопроект включает 33,5 миллиарда долларов на строительство восьми кораблей и выделяет средства на 86 истребителей F-35 и 24 истребителя F-15EX, а также 15 танкеров-заправщиков KC-46A. Также в общей сложности 2,1 миллиарда долларов будет потрачено на армейское гиперзвуковое оружие дальнего действия и гиперзвуковую систему обычного оперативного удара ВМФ.



Истребитель F-15EX запускает ракету AIM-120 AMRAAM во время испытания модулей вооружения самолета (ВВС США)

Он также финансирует многолетние контракты на закупку шести важнейших боеприпасов:



военно-морской ударной ракеты;



управляемой ракетной системы залпового огня Patriot Advanced Capability-3;



противокорабельной ракеты большой дальности;



совместной противостоящей ракеты класса "воздух-поверхность";



усовершенствованной противокорабельной ракеты;



ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.



Многолетние контракты обычно предназначены для крупных закупок, таких как корабли и самолеты, но Пентагон надеется, что их использование для боеприпасов обеспечит стабильность спроса, что, в свою очередь, стимулирует оборонных подрядчиков наращивать производственные мощности.



Американская оборонно-промышленная база изо всех сил пытается быстро пополнить запасы боеприпасов на миллиарды долларов, доставленные из американских запасов для Украины.



Законопроект также включает 300 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины, которая позволяет Пентагону заключать контракты на поставку нового оборудования для отправки в Киев. Эта сумма гораздо меньше, чем 60 миллиардов долларов на обеспечение безопасности и экономической поддержки Киева, предусмотренные в законопроекте Сената об иностранной помощи.



В феврале Сенат принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню 70 голосами против 29, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, отказался вынести его на голосование на фоне оппозиции со стороны бывшего президента Дональда Трампа, предполагаемого кандидата в президенты от республиканской партии.



Джонсон также столкнулся с гневом правого фланга своей фракции за сотрудничество с демократами по финансированию правительства. Подобные обиды побудили небольшую группу республиканцев спровоцировать отставку его предшественника, бывшего спикера Кевина Маккарти, республиканца от Калифорнии., что спровоцировало трехнедельную дисфункцию Палаты представителей, поскольку фракция изо всех сил пыталась выбрать нового лидера.



Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, республиканец от штата Джорджия, подала аналогичную меру по отстранению Джонсона вскоре после того, как Палата представителей приняла пакет расходов. Но неясно, действительно ли она или кто-либо еще из участников фракции инициирует голосование за отстранение Джонсона, когда Конгресс вернется в апреле после двухнедельного перерыва.



Для решения проблем безопасности Министерство обороны инвестирует в стратегические силы



Джон Пламб, помощник министра обороны по космической политике, 21 марта сообщил законодателям в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что бюджетный запрос на 2025 финансовый год включает инвестиции в модернизацию ядерной триады. Это включает в себя ядерный потенциал наземного, воздушного и морского базирования и инвестиции для обеспечения постоянного доступа к космосу и защиты от ракетных угроз.



"У нас есть конкуренты, которые модернизируют, диверсифицируют и расширяют свои ядерные арсеналы", - сказал Пламб. "Они также быстро развертывают космические и противокосмические возможности, а также разрабатывают и размещают передовые ракеты в… большем количестве и большем разнообразии".



Пламб сообщил законодателям, что министерство обороны в рамках бюджетного запроса президента запросило 49,2 миллиарда долларов на модернизацию ядерной триады министерства. В запрос включены инвестиции в подводную лодку с баллистическими ракетами класса "Колумбия", бомбардировщик B-21 и систему "Сентинел", которая представляет собой модернизацию наземной части ядерной триады.



По словам Пламба, в бюджетном запросе на 2025 финансовый год также предусмотрено 33,7 миллиарда долларов на космический потенциал и 28,4 миллиарда долларов на противоракетное поражение и оборону.



"По каждому из этих портфелей мы инвестируем не только в возможности, но и в нашу сеть союзников и партнеров, которые предоставляют преимущества, с которыми наши противники или потенциальные противники, такие как Россия и Китай, никогда не смогут сравниться", - сказал Пламб. "Все эти возможности - ядерная, космическая и противоракетная оборона - остаются центральными для нашей способности сдерживания, а также для нашей способности одержать победу в конфликте, если сдерживание потерпит неудачу".



Генерал ВВС Энтони Коттон, командующий Стратегическим командованием США, также напомнил законодателям, что США противостоят два ядерных партнера: Китай и Россия, и эта угроза усугубляется ракетными разработками в Северной Корее и ядерными амбициями Ирана. Учитывая эту угрозу, сказал он, крайне важно, чтобы США продолжили модернизацию ядерной триады.



"Очень важно продолжать ускоренную модернизацию нашей ядерной триады", - сказал он. "Сюда входят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования B-21, B-52J, подводная лодка класса "Колумбия", ядерная крылатая ракета морского базирования, противотанковое оружие большой дальности и многочисленные связанные с ними системы".



Также, по его словам, основное внимание уделяется обновлению и модернизации устаревшей ядерной системы управления, контроля и связи, также называемой NC3.



"Самое важное послание, которое я хочу донести, заключается в следующем: хотя модернизация будет по-прежнему оставаться приоритетом, американская Stratcom и входящие в нее силы готовы сдерживать наших противников и решительно реагировать, если сдерживание потерпит неудачу", - заявил Коттон законодателям.



Генерал Космических сил Стивен Н. Уайтинг, командующий Космическим командованием США, заявил, что командование несет моральную ответственность за обеспечение того, чтобы космические возможности оставались доступными для объединенных сил, страны и союзников.



"Военные службы США рассчитаны с учетом того, что они всегда будут иметь доступ к космосу", - сказал Уайтинг. "И именно поэтому Космическое командование США должно защищать и защищать наши критически важные космические системы, чтобы гарантировать их доступность перед лицом растущих угроз, направленных против нас".



Часть этой ответственности, сказал Уайтинг, включает в себя расширение существующего конкурентного преимущества США за счет использования ресурсов межведомственных сил, объединенных сил, а также союзников и партнеров США. Также активом, по его словам, является космическая промышленность США.



"Я думаю, что одним из главных преимуществ нашей страны является коммерческая космическая отрасль", - сказал он. "Она развивается с невероятной скоростью благодаря инновациям и опережает коммерческую отрасль остального мира. И поэтому сегодня мы сотрудничаем с этими компаниями по ряду направлений".



В показаниях, данных ранее в этом году, Уайтинг рассказал, например, о Центре коммерческой интеграции Космического командования, где командование сотрудничает с 10 партнерами по коммерческим миссиям, чтобы улучшить способность защищать спутниковые группировки.



В совместные коммерческие операции также входят восемь партнеров коммерческих миссий по всему миру, которые будут предоставлять информацию о космической сфере объединенным силам, союзникам и странам-партнерам.



"Мы всегда ищем способы лучше обмениваться информацией и использовать возможности, которые нам предоставляют коммерческие компании, потому что мы считаем, что это делает нас более эффективными", - сказал Уайтинг.



В феврале генерал ВВС Грегори М. Гийо занял пост командующего Северным командованием США и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. Он сообщил законодателям, что, вступив в эту должность, он поручил провести 90-дневную оценку обеих организаций для выполнения своих задач, а также дать рекомендации о том, где команды могут сделать больше.



"После завершения я поделюсь своими выводами и обновленным видением того, как NORAD и Northcom будут наилучшим образом выполнять благородную миссию защиты Родины", - сказал Гийо. "Вызовы, стоящие перед нашей страной, реальны, но не должно быть никаких сомнений в решимости НОРАД и Северного командования сдерживать агрессию и, если необходимо, устранять угрозы нашей стране и нашим гражданам".



Чиновники Пентагона по технологиям сосредоточены на сохранении преимущества США



Высокопоставленные представители Пентагона по технологиям представили 22 марта Конгрессу обновленную информацию о шагах Министерства обороны, направленных на обеспечение того, чтобы военные сохраняли информационное и технологическое преимущество в будущем.



Джон Шерман, директор по информационным технологиям министерства обороны, Крейг Мартелл, главный офицер министерства обороны по цифровому и искусственному интеллекту, и генерал-лейтенант ВВС Роберт Дж. Скиннер, директор Агентства оборонных информационных систем, подчеркнули, что министерство сосредоточено на обеспечении совместных информационных сил и инструментов, необходимых для удовлетворения текущих и возникающих потребностей ведения войны.



"Как никогда важно, чтобы мы предоставляли персоналу Министерства обороны безопасное и отказоустойчивое программное обеспечение, когда и где оно им нужно", - заявил Шерман перед подкомитетом по кибербезопасности, информационным технологиям и инновациям вооруженных сил Палаты представителей.



Шерман сказал, что киберугрозы продолжают возникать, как это наблюдается в Азии и Европе, и защита сетей Министерства обороны и оборонной промышленности имеет первостепенное значение.



По его словам, для устранения этой угрозы министерство обороны по-прежнему "сфокусировано" на внедрении системы кибербезопасности с нулевым доверием.



После внедрения система нулевого доверия выведет Министерство обороны США за рамки традиционных методов сетевой безопасности благодаря возможностям, предназначенным для снижения подверженности кибератакам, обеспечения управления рисками и обмена данными, а также быстрого сдерживания и устранения действий злоумышленников.



Шерман сказал, что департамент также добивается прогресса в реализации инициатив по модернизации информационных технологий с упором на облачные вычисления и программное обеспечение.



Он сказал, что Агентство оборонных информационных услуг (DISA) выдало более 47 заказов на выполнение задач, связанных с контрактом департамента Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), и еще 50 находятся в стадии разработки.



Джон Шерман, директор по информационным технологиям Пентагона

"Мы также опубликовали рекомендации Министерства обороны США по оптимизации заключения контрактов на облачные технологии и уменьшению разброса контрактов по всему департаменту", - сказал Шерман.



Контракт JWCC был заключен в 2022 году, чтобы гарантировать бойцам доступ к облачной инфраструктуре Министерства обороны по всему миру.



Скиннер отметил, что в дополнение к прогрессу, отмеченному Шерманом, DISA также развернуло первоначальные зарубежные облачные возможности для поддержки Индо-Тихоокеанского командования США.



Он сказал, что DISA также недавно реализовала пилотную инициативу по развертыванию возможностей гибридного облака в удаленных точках по всему миру.



"Очень важно, чтобы у сотрудников Министерства обороны было безопасное и отказоустойчивое программное обеспечение, независимо от того, где они находятся", - сказал Скиннер.



Мартелл сказал, что Главное управление цифрового и искусственного интеллекта (CDAO) ускоряет внедрение анализа данных и искусственного интеллекта во всех структурах Пентагона, "чтобы Министерство обороны могло быстрее принимать более правильные решения от зала заседаний до поля боя".



В ноябре министерство обороны опубликовало свою стратегию по ускорению внедрения передовых возможностей искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что истребители США сохранят превосходство в принятии решений на поле боя на долгие годы.



Стратегия предписывает гибкий подход к разработке и применению ИИ, уделяя особое внимание скорости доставки и внедрения в большом масштабе.



Крейг Мартелл, ответственный за ИИ в Пентагоне

В проекте также акцентируется внимание департамента на нескольких целях, связанных с данными, аналитикой и искусственным интеллектом, - от улучшения базового управления данными внутри департамента до инвестиций в совместимую инфраструктуру.



В совокупности эти цели будут поддерживать "иерархию потребностей Министерства обороны США в области искусственного интеллекта", которую стратегия внедрения искусственного интеллекта определяет как качественные данные, управление, глубокую аналитику и показатели, гарантии и ответственный искусственный интеллект.



"Эта иерархия потребностей в сочетании с нашим гибким подходом - это то, как мы собираемся провести эти устойчивые изменения через благотворный цикл", - сказал Мартелл.



Он сказал, что этот подход привел к успеху при применении к развитию возможностей Объединенного общедоменного управления и контроля Министерства обороны США (CJADC2).



CJADC2 - это подход Пентагона к разработке как материальных, так и нематериальных решений для предоставления командирам информации и преимуществ при принятии решений.



Пентагон стремится применять подход CJADC2 во всех областях боевых действий, чтобы дать бойцам преимущество в сдерживании и, при необходимости, разгроме противников в любой точке земного шара.



Укрепления промышленной базы американских вооруженных сил



"Производство – это сдерживание", – заявила 20 марта заместитель министра обороны Кэтлин Хикс на саммите Инновационной базы национальной безопасности Института Рейгана.



"Сегодня оборонно-промышленная база Америки переживает решающий момент", - сказала Хикс. " Пандемия COVID показала, насколько хрупкими и стали цепочки поставок.



Война в Украине требует изобретательности информационного века и потенциала индустриальной эпохи.



Пентагон, Конгресс и промышленная база должны работать вместе, чтобы предоставить военным истребителям боевые возможности на скорости и в масштабе, чтобы побеждать, если их призовут воевать. "Но правда в том, что двигатели производства никогда не разгоняются с нуля до 60 за одну ночь", - сказал Хикс.



Когда Рональд Рейган был президентом с 1981 по 1989 год, Советский Союз представлял угрозу, и Америка могла терпеть сроки поставки оборудования на годы и десятилетия, потому что Советы, главный вызов 1980-х годов, были относительно медленными. "Однако это не холодная война и не эпоха после нее", - сказала она. "С Китаем мы находимся в постоянной конкуренции поколений за преимущество, и мы должны удвоить свои усилия с срочностью и уверенностью. Вот почему внимание администрации Байдена-Харрис к американским инновациям, производству и производству было так важно для национальной безопасности".



Министерство обороны сделало серьезные, значительные и устойчивые инвестиции в четыре годовых оборонных бюджета и многочисленные запросы на дополнительное финансирование. Бюджет показывает, что министерство осознает угрозу и обратилось к Конгрессу с просьбой укрепить здравоохранение, рабочую силу, цепочки поставок, жизнеспособность и производительность оборонно-промышленной базы США, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, сказала она.



Министерство обороны потратило миллиарды на промышленную базу и стремилось расширить производство. Пентагон также потратил миллиарды на исследования и разработки, чтобы гарантировать, что военнослужащие никогда не вступят в честную борьбу, сказал Хикс.



"Все эти и многие другие инвестиции были приведены в соответствие с потребностями нашей Национальной оборонной стратегии и Национальной оборонно-промышленной стратегии, которая на ней основана", - сказала она.



Национальная оборонно-промышленная стратегия является новой и является "признанием того, что наша оборонно-промышленная база - это то, что мы должны активно и стратегически формировать, чтобы соответствовать этому стратегическому моменту поколений", - сказала она.



В то время как военные являются заказчиками промышленной базы, Конгресс и промышленность должны работать с военными. "Хотя я считаю, что мы все согласны с необходимостью внедрения инноваций, я должен сказать, что одним из самых серьезных препятствий на пути к этому является отсутствие стабильного, предсказуемого и своевременного финансирования", - сказал Хикс.



Нынешние обстоятельства тому яркий пример. "В 11-й раз с тех пор, как я стала заместителем министра в 2021 году, Министерство обороны действует в соответствии с постоянной резолюцией: и мы надеемся, что это произойдет в 12-й раз", - сказала она.



Хикс назвала продолжающиеся резолюции "временными мерами, которые на самом деле являются полумерами". В соответствии с CR Министерство обороны не может запускать новые программы. CR сокращают время на работу по приобретению для заключения контрактов. "Они лишают нас критического импульса, заставляя нас стоять на месте, в то время как Пекин, Москва и Тегеран модернизируют свои вооруженные силы, принуждают своих соседей и работают над тем, чтобы опередить нас", - сказала она. "Отключения правительства наносят еще больший ущерб".



Заместитель министра обороны США Хикс

"Невозможно конкурировать и превзойти КНР, имея одну руку, связанную за спиной, в течение шести месяцев каждого финансового года. Вашингтон должен добиваться большего. И я знаю, что это возможно".



Конгресс, промышленность и Пентагон должны "работать вместе ради нашего общего признания того, что мы переживаем эпоху стратегической конкуренции с Китаем", сказала Хикс. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711455240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената выразил соболезнования Послу России в Казахстане

- Спикер Мажилиса выступил на 148-й Ассамблее Межпарламентского союза

- Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Астане

- Новая глава в истории казахско-кипрских отношений

- Рабочий график главы государства

- Терроризм-2024

- Рабочий график главы государства

- В Астане запустили обратный отчет до V Всемирных игр кочевников

- Казахско-катарские отношения на новом уровне: правительства по поручению глав государств приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд

