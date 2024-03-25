"Крокус" заказали мы: Украина не смогла сдержать тщеславие и призналась в совершении терактов

15:17 26.03.2024

Военкор Коц: глава СБУ дал понять, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина



Александр КОЦ



Главу Службы безопасности незалежной Василя Малюка так распирает от собственного величия, что он просто не может молчать.



Пока весь "цивилизованный мир" старательно "отмазывает" Украину от причастности к теракту в "Крокус Сити Холл", СБУ хвастается своими "достижениями". Делает это по-хуторянски, не признаваясь напрямую. Еще не осела пыль над рухнувшей крышей концертного зала, а американцы, французы, британцы наперебой убеждали общественность, что никаких украинских следов в этой трагедии нет. Теракт явно совершил запрещенный в России ИГИЛ*.



Но главу Службы безопасности незалежной Василя Малюка так распирает от собственного величия, что он просто не может молчать. На вопрос об участии Киева в Громких убийствах в России он отвечает: "Вопрос задан по адресу, но никоим образом мы не будем подтверждать этого". После чего сообщает такие детали, которые могут быть известны только исполнителю:



- экс-нардеп Илья Кива был убит пулей калибром 9×19 мм с контрольным выстрелом в голову;



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- военкор Владлен Татарский убит бюстом, начиненным взрывчаткой - "400 граммов термобара" (теракт в кафе в Петербурге, покалечены несколько десятков человек);



- генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко взорван в его же кабинете: "Долгое время они думали, что ракета в окно залетела, 800 грамм пластида было";



- министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет был подорван в парикмахерской.



- писатель Захар Прилепин взорвался в авто на противотанковой мине, остался жив, но "очень травмирован его таз, ноги, и он остался без гениталий".



Последний уже прокомментировал слова Малюка фразой Довлатова, который ответил на на слухи, что он совершил в США обрезание: "Не могу протянуть доказательство через океан, но покажу вашему доверенному лицу".



Глава СБУ также похвастал подрывом Крымского моста, во время которого погибли четыре ни в чем не повинных человека: "После этой операции топовые руководители западных спецслужб сказали: вы лучшие, мы снимаем шляпы", - напыщенно поведал Малюк. По его словам Взрывные устройства были замаскированными под рулоны тепличной пленки. А общий вес гексогеновой смеси составлял 14 тонн. Подрыв удаленно удалось провести только с третьей попытки - предыдущие были предотвращены российскими силами РЭБ. Басманный суд в Москве уже санкционировал заочный арест Малюка по этому эпизоду.



Очень своевременное интервью, с помощью которого глава СБУ дает понять, что и "Крокус" исполнили они. У него зуд тщеславия после "успешной" операции на МКАДе. Иначе зачем устраивать сеанс саморазоблачения сейчас?



* Террористическая организация, запрещенная в России.



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