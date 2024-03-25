Терроризм-2024. Уроки для Казахстана, - Данияр Ашимбаев

15:25 26.03.2024

Терроризм-2024

Данияр Ашимбаев: Казахстан на себе испытал террористические нападения на мирных граждан и органы государственного управления. Одни были вызваны радикальными религиозными структурами, другие были организованы заговорщиками, имеющими тесные связи с зарубежными спецслужбами



Данияр Ашимбаев, 23 марта



В связи с кровавым терактом в Москве президент Касым-Жомарт Токаев не только выразил соболезнования Владимиру Путину, но и поручил правоохранительным органам Казахстана при необходимости оказать помощь российским органам правопорядка.

На срочно созванном заседании Совета безопасности Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма. Им были даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

Как известно, Казахстан на себе испытал террористические нападения на мирных граждан и органы государственного управления. Одни были вызваны радикальными религиозными структурами, другие были организованы заговорщиками, имеющими тесные связи с зарубежными спецслужбами.

Сегодняшние геополитические водоразделы весьма парадоксальны. В частности, теракт в "Крокусе" осудили талибы, хуситы и "Хамас", что еще недавно было бы абсолютно немыслимо.

Казахстан неоднократно подчеркивал неприятие терроризма в качестве инструмента "мировой политики", ставшего уже традиционным.

Наша страна, как и Россия, сталкивается с регулярной проблемой в виде растущей религиозности маргинальных (и не только) слоев населения, причем выражающееся в фанатичных формах и склонного к радикализму.

Эта угроза охватывает и более широкий спектр общественных отношений. На недавнем заседании Национального курултая Токаев резко осудил "мораль и поведенческие модели средневековья", "вопиющее мракобесие", "деструктивную пропаганду", подчеркнув, что "мы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике".

Несложно провести параллель между общей тенденцией к клерикализацией и радикализацией.

КНБ регулярно информирует о пресечении деятельности радикальных и экстремистских групп. В прошлом году, по словам Ермека Сагимбаева, было предотвращено 2 теракта в стране и 3 акции совместно с зарубежными спецслужбами на территории иностранных государств.

Помимо "традиционного" терроризма нарастает и терроризм "коммерческий". Кровавая бойня в "Крокусе" с десятками погибших является частью той же цепи, в которой уже погибли Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский. След украинских (и шире - западных) спецслужб более чем очевиден.

Хорошо известно, что внешние силы регулярно пытаются использовать территорию Казахстана для своей деятельности. Можно уверенно назвать провоцирование межнациональных конфликтов, поддержание националистических и либеральных структур - для подрыва стабильности в регионе и дестабилизации казахстанско-российских отношений. Американцы активно работают по "клину" в казахстанско-китайские отношения.

Опубликованный в минувшем году список получателей иностранного финансирования среди казахстанских СМИ, блогеров, экспертов и "исследователей" весьма показателен.

Сегодня мы видим серьезный риск втягивания граждан Казахстана в террористическую деятельность - посредством и идеологогического и коммерческого направлений.

Поэтому, как никогда важно, активное и стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Россией по совместной борьбе с такими угрозами и совместной защиты мирного населения и государственного суверенитета.

Мы же прекрасно помним "мирных протестующих" в январе 2022 г. и пропажу огромного числа оружия, которое до сих пор ищут правоохранительные органы.