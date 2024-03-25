Ягодка-малинка. Задержана замглавы Таможни России генерал-полковница Ягодкина

16:14 26.03.2024

В Москве задержана заместитель руководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина, сообщает источник РБК в правоохранительных органах. Эту информацию также подтверждает телеграм-канал "112".



По словам источника РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, ее проверяют на причастность к коррупции. Претензии следственных органов касаются периода с 2011 по 2019 год, сообщил собеседник РБК. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. В кабинете у чиновницы прошли обыски, сказал собеседник РБК.



Источник рассказал, что у следствия возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры. "Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть "развилки" - по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой - 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая", - объяснил собеседник. Он также отметил, что в данном случае есть несколько эпизодов, касающихся технологического оборудования.



РБК обратился за комментариями в ФТС, а также направил запросы в центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу СК.



Елена Ягодкина родилась в 1975 году в Новосибирске, где в 1997 году окончила Новосибирский государственный аграрный университет. В 1997 году она поступила на работу в таможенные органы. Сначала была инспектором отдела таможенных платежей Новосибирской таможни, а к 2011 году стала заместителем начальника управления - начальником Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.



С августа 2011 года Ягодкина занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в январе 2018 года возглавила это управление.



Ягодкина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.