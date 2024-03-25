Капитаном сингапурского контейнеровоза, разрушившего мост в американском Балтиморе был украинец

19:38 26.03.2024

Fox: автомобильный мост обрушился в Балтиморе из-за врезавшегося судна



Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился 26 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News, опубликовавший видео аварии.



По данным вещателя, обрушение произошло после того, как в переправу врезался грузовой корабль. Движение в обоих направлениях перекрыто.



