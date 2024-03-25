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|Капитаном сингапурского контейнеровоза, разрушившего мост в американском Балтиморе был украинец
19:38 26.03.2024
Fox: автомобильный мост обрушился в Балтиморе из-за врезавшегося судна
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился 26 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News, опубликовавший видео аварии.
По данным вещателя, обрушение произошло после того, как в переправу врезался грузовой корабль. Движение в обоих направлениях перекрыто.