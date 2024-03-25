 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уволен глава СНБ Украины Данилов, публично исказивший ФИО китайского дипломата Хуэя
19:42 26.03.2024

Владимир Зеленский уволил с должности главу СНБО Данилова и назначил на вакантное место экс-главу внешней разведки Литвиненко. Уволенный спровоцировал скандал, нецензурно произнеся имя спецпредставителя Китая

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова и назначил на вакантное место Александра Литвиненко. Последний до этого возглавлял внешнюю разведку Украины, говорится на сайте офиса главы Украины.

20 марта Данилов неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, нецензурно исказив его фамилию. Так он прокомментировал предложение Пекина о мирных переговорах с Москвой. Он подчеркнул, что Киев не позволит ни одной стране что-либо решать без нее в данном вопросе.

В марте Ли Хуэй отправился в турне по Европе. Китайский МИД говорил, что он посетит Россию, Украину и часть европейских стран. Китайская газета South China Morning Post писала, что спецпредставитель оценит, может ли Пекин стать посредником между Москвой и Киевом.

Данилов родился в Луганской области УССР в 1962 году. Получил три высших образования: историческое, юридическое и степень магистра менеджмента.

В 1994–1997 годах был мэром Луганска, в 2005–2006 годах - главой Луганской областной городской администрации (ОГА). В 2012–2019 годах Данилов возглавлял Украинский фонд поддержки предпринимательства. В июле 2019 года был назначен на должность заместителя секретаря СНБО, а в октябре того же года Данилов стал уже его главой.

Литвиненко родился в апреле 1972 года в Киеве. В 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России по специальности "прикладная математика", в 2013 году - британский Королевский колледж оборонных наук (RCDS), а в 2009 году - Университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". С апреля 2014 года до августа 2019 года работал заместителем секретаря СНБО, а в июле 2021 года стал главой внешней разведки.

Разведку сейчас, в свою очередь, возглавит генерал-лейтенант и бывший первый заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Олег Иващенко.

Источник - РБК
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