США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии

19:49 26.03.2024 Почему США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии Вашингтон особенно обеспокоен ситуацией в лагерях беженцев, где идет подготовка "детей халифата"



США и ООН предупреждают о риске возрождения в Сирии террористической организации "Исламское государство". Какими ресурсами она сейчас обладает и почему растет обеспокоенность Вашингтона - разбирался РБК



Почти ровно пять лет назад, 23 марта 2019 года, "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация) лишилось последнего опорного пункта - села Багуз на сирийско-иракской границе. Группировка, чей "халифат" на пике ее мощи простирался на треть Сирии и примерно 40% территории Ирака, как казалось, была повержена, хотя и сохранила подразделения в Африке и Азии, которые продолжили террористическую деятельность.



Однако сейчас США и их союзники стоят перед лицом ближневосточного ренессанса террористической группировки, сообщила 25 марта Wall Street Journal. Особую тревогу вызывают не столько немногочисленные ячейки организации, продолжающие совершать нападения на сирийские правительственные силы, сколько тысячи боевиков, которые сумели бежать из тюрем, а также переполненные лагеря беженцев на северо-востоке Сирии, ставшие плодородной почвой для вербовки несовершеннолетних "солдат халифата".



Что ИГИЛ сейчас делает в Сирии



20 марта Вашингтонский институт ближневосточной политики (TWI) представил данные об атаках ИГИЛ с конца марта 2023 года по конец марта 2024 года. За этот период террористическая организация взяла ответственность за 1121 нападение, в которых погибли и пострадали примерно 4770 человек. При этом значительная часть из этих терактов пришлась на Африку (особенно ее западную и центральную часть). В Сирии группировка заявила о причастности к 189 нападениям, в том числе к нападению в январе 2024 года на автобус с сирийскими военными, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек, как сообщал саудовский Asharq Al-Awsat.



В докладе Совета Безопасности ООН от 31 января 2024 года отмечается, что совокупная численность групп ИГИЛ в Ираке и Сирии составляет от 3 тыс. до 5 тыс. бойцов.



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Эксперты ООН также отметили, что ИГИЛ с ноября 2023 года увеличила число атак в Сирии. Впрочем, если смотреть на суммарную динамику последних 12 месяцев, в Сирии и Ираке сохраняется тенденция на снижение числа атак, за которые группировка берет ответственность, отмечают в TWI. Отчасти это объясняется активной борьбой иракских властей с терроризмом, но свою роль сыграло и то, что руководство ИГИЛ придерживается политики по занижению реального числа нападений.



По мнению экспертов TWI Аарона Зелина и Деворы Марголин, последние пять лет террористическая организация не только боролась за выживание, но и работала над созданием условий, чтобы вновь восстановить контроль над прежде подвластными ей территориями. Например, на северо-востоке Сирии она берет дань с предпринимателей, выступает как своего рода полиция нравов, выпускает и распространяет указания для населения, которые дезавуируют или отменяют правительственные, а также порой берет территории под полный контроль. "Учитывая многоуровневые усилия группировки по установлению власти на местах, она может быстро вернуться к полному контролю над территориями, если коалиция выведет свои силы слишком рано", - предупредили эксперты. Аналитики ООН также указывают на сохраняющийся риск "возрождения" ИГИЛ.



В декабре 2014 года по инициативе США была сформирована глобальная коалиция против "Исламского государства". При этом первые удары по позициям группировки Вашингтон и его союзники начали наносить еще в сентябре. Сейчас в коалиции состоят 83 государства.



В октябре 2015 года по просьбе сирийского правительства Россия начала в регионе военную операцию, целью которой являлось уничтожение террористических формирований. Она продолжалась до 2018 года. Российские власти, в том числе МИД, неоднократно подчеркивали, что военные США и их партнеров по коалиции находятся в Сирии незаконно.



Чем США объясняют свою обеспокоенность



Заместитель спецпосланника США по делам глобальной коалиции против ИГИЛ Иэн Маккари заявил 21 марта, что сохраняющуюся угрозу со стороны группировки осознают все участники коалиции. "Мы не можем позволить себе игнорировать эту опасность только из-за того, что сталкиваемся с другими", - уточнил он.



Наибольшие опасения американских властей и их союзников по коалиции вызывает не только сохраняющийся боевой костяк ИГИЛ в Сирии, но и 9 тыс. боевиков, находящихся в специальных центрах временного содержания. Их охраной занимаются "Сирийские демократических силы" (СДС) - альянс курдских отрядов самообороны, арабских оппозиционеров и многочисленных этнических меньшинств, сформированный при поддержке США. В докладе генерального инспектора Пентагона, опубликованном в феврале 2023 года, сообщалось, что 8 из 22 таких центров "находятся под угрозой нападения и/или попыток побега со стороны заключенных ИГИЛ и требуют немедленного ремонта".



По данным экспертов ООН, в августе 2023 года террористы воспользовались разногласиями между СДС и местными племенами, чтобы вызволить из заключения некоторых своих лидеров и боевиков.



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Другой повод для беспокойства - лагеря для перемещенных лиц, в которых в том числе находятся семьи иностранцев, завербованных ИГИЛ. Как отметил Маккари, "менее чем идеальная" ситуация сложилась в переполненном лагере Эль-Хаул на северо-востоке Сирии, где содержатся 43 тыс. человек. По его данным, террористическая группировка активно пропагандирует свою деятельность и идеологию в лагере.



При этом ИГИЛ "подпитывается" новобранцами из числа местных жителей, недовольных постоянной нехваткой продовольствия и живущих в крайней бедности. "Эль-Хаул - это бомба замедленного действия, потому что это одно из самых бедствующих мест на земле", - заявила WSJ Дана Строул, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, отвечавшая за Ближний Восток.



Согласно докладу группы СБ ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от июля 2023 года, Эль-Хаул превратился в центр вербовки несовершеннолетних для ИГИЛ - "детей халифата". Подростки, вступившие в ряды группировки в период с 2014 по 2017 годы, в том числе в Эль-Хауле, "характеризуются как поколение, которое обладает ́большим оперативным опытом, более экстремистской настроенностью и большей организованностью и которое в ближайшем будущем станет представлять, по-видимому, повышенную угрозу", предупреждают эксперты ООН. В настоящий момент ИГИЛ активно вербует детей для осуществления терактов в качестве смертников, отмечается также в докладе группы.



Исследователи американского Международного центра по изучению насильственного экстремизма, в свою очередь, отмечают, что идеологическим воспитанием и боевой подготовкой будущих "солдат джихада" в лагерях беженцев Эль-Хаул и Родж занимаются радикально настроенные женщины - сторонницы ИГ. Кроме того, Эль-Хаул используется группировкой в качестве финансового хаба для отмывания денег.



По словам Маккари, именно поэтому так важно расселить переполненные лагеря беженцев - в первую очередь за свет возвращения в страны исхода находящихся в них иностранцев. За 2023 года с северо-востока Сирии удалось вернуть на родину порядка 5,5 тыс. иностранцев - около 4 тыс. иракцев и 1,5 тыс. выходцев из 20 различных стран. "Хотя мы добились прогресса в деле репатриации, мы продолжаем призывать правительства к вывозу своих граждан из северо-восточной Сирии - и это наш самым важный инструмент для предотвращения возрождения ИГИЛ", - подчеркнул Маккари.



Что произойдет, если США решат вывести свои войска



24 января издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и госдепартаменте, что США рассматривают возможность вывода военных из Сирии. Сейчас в арабской республике дислоцированы около 900 американских военнослужащих.



Вскоре эту информацию опроверг представитель Пентагона, а 1 февраля министр обороны Ллойд Остин заявил, что многочисленные нападения на базы и позиции США в Иордании и Сирии, предпринимаемые проиранскими силами, "не заставляют нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии".



Правительство соседнего Ирака настаивает на выводе войск США (около 2,5 тыс. человек). Соответствующие переговоры между двумя странами начались 27 января. При этом Остин отмечал, что в ходе консультаций будет обсуждаться переход к формату двустороннего партнерства в области безопасности, но не уточнял его параметры. Прекращение или ощутимое сокращение военного присутствия США в Ираке негативно отразиться на логистике миссии в Сирии, прогнозирует WSJ.



Однако после ноябрьских выборов в Белый дом может вернуться Дональд Трамп, который неоднократно обещал полностью вывести войска из Сирии, а осенью 2019 года распорядился частично отозвать американский контингент, дислоцированный на севере республики. При этом Трамп довольно пренебрежительно высказывался о дальнейшем участи американских союзников в борьбе с ИГИЛ в Сирии - курдов. Какую позицию он займет в случае победы на президентских выборах, неизвестно.



WSJ отмечает, что если следующий президент США примет решение о прекращении поддержки СДС или о полном выводе американских войск, обеспечение безопасности в лагерях беженцев и центрах содержания боевиков станет невозможным, что в, свою очередь, спровоцирует возрождение "Исламского государства".



Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с РБК исключил вывод американских войск даже в случае победы Трампа. Эксперт пояснил, что несмотря на неоднократные заявления Трампа о намерении вывести контингент США из Сирии, его администрация ограничилась подобными мерами лишь в отношении незначительных и незначимых с точки зрения боевых действий подразделений.



"Даже если предположить такой фантастический сценарий, это никак не повлияет на ситуацию с ИГИЛ, поскольку она была разгромлена сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС. Есть отдельные отряды, но они не создают угрозу для сирийской государственности", - отметил Долгов. Более того, Дамаск положительно воспримет уход американских военных, поскольку это позволит ему восстановить контроль над районами на северо-востоке страны, заключил эксперт. Источник - РБК

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