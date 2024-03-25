ВВС: Два террориста были убиты - одного задушили заложники в "Крокусе", второго пристрелили при задержании

19:51 26.03.2024

"Би-би-си": двое участников нападения на "Крокус Сити Холл" были убиты

Стало известно о двух убитых участниках теракта в "Крокус Сити Холле"



По меньшей мере двое предполагаемых участников нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" были убиты. Об этом 23 марта сообщила Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на источник, осведомленный о ходе операции по поиску устроивших теракт.



По словам собеседника издания, один предполагаемый участник теракта был убит в зрительном зале "Крокуса", а второй - в Брянской области, где силовики остановили автомобиль "Рено", на котором ехали подозреваемые.



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Никаких подробностей о личности предполагаемого участника нападения, убитого в "Крокус Сити Холле", и обстоятельствах его гибели "Би-би-си" не приводит. В то же время в распоряжении издания есть копия паспорта убитого под Брянском - 30-летнего гражданина Таджикистана. "Би-би-си" не указывает имя мужчины, объясняя такое решение тем, что его семья пока может не знать о гибели.



По данным издания, паспорт на имя убитого гражданина Таджикистана был выдан в управлении МВД по городу Вахдат, который находится в 19 км от Душанбе. В течение некоторого времени мужчина проживал в подмосковном Подольске.



"В 2018 году городской суд Подольска вынес постановление, что он нарушил правила пребывания в Российской Федерации - превысил 90-дневный срок пребывания. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей и обязали совершить "контролируемый самостоятельный выезд" из России", - пишет "Би-би-си".



До этого на мужчину было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого приставы пытались взыскать с него 2,5 тыс. рублей.



Российские силовые ведомства официально не сообщали об убитых участниках теракта в "Крокус Сити Холле". ФСБ 23 марта отчиталась о задержании 11 человек, причастных к нападению. Среди них, по утверждению спецслужбы, четверо непосредственных исполнителей теракта; их этапировали в Москву и доставили в Следственный комитет. Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших "с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы".



Также в распоряжении "Би-би-си" есть копия паспорта Шамсидина Фаридуни 1998 года рождения, задержанного во время операции в Брянской области. Документ на его имя был выдан в Таджикистане в 2021 году.



Видеозапись допроса Фаридуни 23 марта опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.



На видео Фаридуни говорит, что прилетел из Турции в Россию 4 марта. По его словам, он готовился к теракту, слушая "проповедника" в Telegram, а его "помощник" обещал 500 тыс. рублей за убийство "без разницы каких" людей в указанном месте. На вопрос о том, что он делал в "Крокусе", задержанный заявил, что "застрелил людей за деньги, за полмиллиона рублей", а позже сказал, что оговоренная сумма составляла "где-то миллион". Мужчина утверждает, что ему перевели половину суммы на банковскую карту, однако он якобы потерял ее. Имени и фамилии заказчиков задержанный назвать не смог, заявив, что не знает их.



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Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, где должна была выступать группа "Пикник". Они открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись с места. Через несколько часов подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, сообщил Следственный комитет (СК). Пожар в "Крокус Сити Холле" удалось полностью потушить спустя почти сутки после трагедии.



Согласно последним данным СК, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли по меньшей мере 133 человека. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вечером 23 марта отчитался о завершении спасательной операции в разрушенном концертном зале и заявил, что предварительно установлены личности 50 погибших. В то же время поисковая операция продолжается, добавил глава региона. Воробьев признал, что число жертв теракта будет "расти значительно".



Путин назвал атаку на "Крокус" "кровавым и варварским террористическим актом". Глава государства объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

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*запрещенная в России террористическая организация



Андрей Суворов