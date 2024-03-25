В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Те

00:02 27.03.2024

В начале марта Павла Те объявили в розыск в Киргизии по делу о финансировании ОПГ, однако после того, как бизнесмен посетил страну и оказал содействие местным следственным органам, с него были сняты все обвинения



Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, который в начале марта объявил в розыск председателя совета директоров одной из крупнейших российских девелоперских компаний Capital Group Павла Те, снял с бизнесмена все подозрения. Об этом сообщает местное деловое издание Tazabek со ссылкой на заявление ГКНБ.



Предпринимателя обвиняли в финансировании организованной преступной группировки и связях с "ворами в законе", в частности с Камчы Асанбеком (Кольбаевым), которого в прошлом октябре убили при задержании в Бишкеке. Тогда в ГКНБ утверждали, что российский бизнесмен установил с Кольбаевым связь для обеспечения покровительства на территории Киргизии, а также оказывал лидеру ОПГ финансовую помощь в строительстве его объектов недвижимости.



Теперь в ГКНБ уточнили, что 19 марта Павет Те прибыл на территорию Киргизии, "где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий". По результатам этих мероприятий все предъявленные бизнесмену обвинения были сняты. Досудебное производство в его отношении прекращено.



Capital Group - одна из крупнейших российских девелоперских компаний, работает с начала 1990-х. За это время она возвела около 11 млн кв. м многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. В частности, среди проектов Capital Group - комплекс на Новом Арбате и гостиница в жилом квартале "Золотой" на Софийской набережной, отель Mandarin Oriental Hotel, комплекс "Город столиц". С 2016 года Те избрали председателем совета директоров компании. За 2020-й ее выручка составила 42 млрд руб.



Павел Те родился в Ташкенте в 1963 году. Его дед - известный корейский поэт и писатель Чо Мен Хи, который в 1920-х годах бежал из Кореи в СССР из-за своих коммунистических взглядов. В 1985 году Павел Те закончил Ташкентский политехнический институт имени Беруни по специальности "тепловые электростанции". По окончании института работал инженером-теплоэнергетиком "Узбекгидропроекта". В начале 1990-х годов занимался трейдингом. С 1993 года - акционер холдинга Capital Group.