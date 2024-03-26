В бандеровскую армию активно вербуют японцев и южно-корейцев

00:12 27.03.2024 26.03.2024 | Артур ПРИЙМАК

Политика

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Японским наемникам рано или поздно придется вызывать "Волгу"

Пропаганда укронацизма в экзотическом дальнем зарубежье произрастает не на пустом месте



Книжная фирма запрещенного в России террористического полка "Азов"* с недавнего времени издает пропагандистскую литературу украинского нацизма… на японском и корейском языках. Большими тиражами производятся карманные "Молитвы украинского националиста" и "История запрещенного символа" – псевдоисторический креатив нынешнего секретаря формирования по идеологии некоего Алексея Рейнса. Переводы экспортируются в Юго-Восточную Азию, продаются в интернет-магазинах Японии и Южной Кореи, принося "Азову" прибыль. Также эта издательская "миссия" обеспечивает террористам распространение своей человеконенавистнической идеологии среди японцев и корейцев, а киевскому режиму – приток в ВСУ новых "диких гусей".

Верхушка "Азова" сегодня уже не стесняется того, что ей удалось превратить в убийц русских людей более ста граждан Японии и Южной Кореи. Многие новоявленные "заукраинцы" на родине были законченными уголовниками. Более того, довоенная жизнь большинства японцев и корейцев, ставших укронацистами, нисколько не указывала на их печальное будущее в составе "легионов" нацистского режима. Эти люди в своей доукраинской жизни честно работали, платили налоги, культурно отдыхали, любили жен, воспитывали детей и так далее… Нельзя говорить, что однажды этих милых обывателей "переключили" на русофобию, человек – это не телевизор. Эти иностранцы стали "заукраинцами"–русофобами, потому что психологически давно дозрели до этого если не прямо, то косвенно.

В несущем сейчас огромные потери "Грузинском легионе" ВСУ потерялся след уроженца префектуры Гумма Юи Мотомуры. В своих родных местах он работал в легальном игорном бизнесе, имел жену и детей, вел здоровый образ жизни и правильно питался, выглядел значительно моложе своих сорока с лишним лет… В 2022 году Мотомура истратил все свои сбережения на военную амуницию, отправился на Украину, попал через "Азов" в ряды печально известного "Грузинского легиона". В последний раз известия от Мотомуры в японской прессе были в июле прошлого года, когда наемник давал интервью соотечественникам. Он сказал, что его решение воевать на стороне Киева является давним и сознательным. Как и у бывшего офисного работника, а ныне террориста из ВСУ Кейичи Куроги и других десятков японцев, бросивших мирную жизнь на родине ради добровольной службы укронацизму. Киевскому режиму служит – пока что с оперной сцены – достаточно популярная в Японии молодая певица Оно Аки, которую "Азов" записал в свои "дорогие подруги". Оно Аки исполняет песни запрещенной в России ОУН-УПА* (на неплохом для японки украинском языке), жертвует для ВСУ деньги от своей певческой и преподавательской деятельности на родине, изготавливает и продает японские сувениры в цветах украинского флага. Понятно, что эту симпатичную японку "азовцы" однажды завербовали, но девушка и сама захотела быть завербованной. Аки, когда училась вокалу в украинских оперных театрах, стала латентной укронацисткой еще при Януковиче, никакого "Азова" тогда в помине не было. В декабре 2013 года Оно Аки уже развлекает в Киеве боевиков Евромайдана…

Указанные случаи показывают: для того чтобы иностранец попал в сети "Азова", крайне необходима психологическая готовность вербуемого для этого добровольного лишения своей внутренней свободы. Трудно представить себе, чтобы японец или другой иностранец стал зиговать с криками "Слава Украине!" только под воздействием националистической пропаганды. Конечно, в руководстве "Азова" специально для вербовки иностранцев существует секретариат организации по международным делам, глава которого Елена Семеняка на форумах западных неонацистов показывает там свой неплохой английский. Но по своему содержанию обращенная к неукраинцам программа "Азова" – оккультная муть и бред сумасшедшего. Эта мешанина из Дмитро Донцова и Юлиуса Эволы может нравиться только некоторым национально озабоченным личностям из украинской или русской среды. Оккультные шизофазии Семеняки и других идеологов "Азова" на иностранцев действуют плохо или не действуют вообще – с этими "дикими гусями" работают по-другому.

Всем известное "военное сотрудничество" Токио с нашей страной – японские войны против России. Во Вторую мировую войну Токио даже перещеголял немцев в плане возможного истребления миллионов граждан СССР с помощью бактериологического оружия. Разгромленная милитаристская Япония капитулировала, но не смыла свои военные преступления искренним раскаянием. Правивший Страной восходящего солнца до 1989 года император Хирохито сквозь пальцы смотрел на успешное военное сотрудничество со Штатами руководящего состава "Отряда 731" и других военных преступников из Квантунской армии. Неудивительно, ведь Хирохито – биолог по образованию, в 1932 году создал "Отряд 731" своим императорским указом и восхищался проводившимися в этом подразделении жуткими опытами над людьми… Не без помощи Вашингтона в послевоенной Японии государственный аппарат сросся с крупным криминалом с негативными долговременными последствиями для общества. Эти центробежные тенденции проявляются в Японии и в наши дни. Хваленая японская якудза сегодня – легальный участник политических и деловых процессов в Стране восходящего солнца, не изменивший своей преступной сути. Нынешние вошедшие во власть якудза остерегаются масштабных кровопролитий прошлого, но нисколько не возражают против "тихих" заказных убийств, раскрытием которых полиция предпочитает заниматься только формально. Немало вопросов вызывает и благожелательное отношение японского госаппарата к долгому существованию в Японии жуткого государства в государства – секты "Аум синрике". Внутреннее состояние японской большой политики – сплошные пахнущие смертью загадки, непонятные и японским докторам политологии.

Рядовой японец, оказавшийся в заложниках альянса мафии и власти, нередко лечит свои психотравмы национал-милитаристскими фантазиями, где в качестве насквозь положительных героев выступают убийцы невинных людей из Квантунской армии. Подтверждение этому – народные паломничества в известный синтоистский храм-памятник Ясукуни близ Токио, проходящие каждый год в начале сентября, в годовщину капитуляции милитаристской Японии в 1945 году…

Также нельзя пройти мимо того факта, что после убийства в 2022 году уже бывшего премьера страны и лидера правящей партии Японии Синдзо Абэ в Японии произошел скрытый государственный переворот, итоги которого оказались вовсе не в пользу тех относительно нормальных отношений России и Японии, которые были при Абэ. Нынешний премьер Фумио Кисида – известный русофоб с "ястребиной" позицией. Конечно, во многом позиция по России инспирирована текущими установками США, однако полностью спихивать ее на слепую покорность Кисиды Вашингтону будет все же не совсем правильно. Никакие Камала Харрис или Хиллари Клинтон не водили рукой Кисиды, когда Токио в мае 2022 года фактически легализовал деятельность "Азова" в Японии, не признав его террористической организацией. В Токио до сих пор не пресекли вербовку японцев на эту войну через посольство Украины в Японии, не было и прецедентов по привлечению японских "заукраинцев" к уголовной ответственности за службу в ВСУ.

Японцы нанимаются к киевской хунте убивать русских людей не по указке Вашингтона, а сами. Ставший боевиком "Грузинского легиона" ВСУ Юя Мотомура в интервью журналистам признавался, что его с юности тяготила собственная "низкая" роль в японском обществе, неспособность в условиях демилитаризованной Японии проявить себя как "герои" из Квантунской армии. Когда уже ставший укронацистом Мотомура стал убивать русских, к нему из Японии стали приходить письма поддержки от кадровых военнослужащих из Сил самообороны, в том числе и от "рейнджеров" – сотрудников секретного подразделения специальных операций, про которых остальные японские военные ничего не знают. Это показывает, что тайные или явные единомышленники "заукраинца" Мотомуры есть в элите японской армии. Удивляло, если бы их вообще не было. Японские силы спецопераций и сами Силы самообороны в текущем виде сформировались в разгар холодной войны, в середине 1960-х годов. В тот период в основу молодежной политики Японии правительство заложило фактический нацистский принцип "хитокидзури" – формирование нового человека, включающее лицемерное вербальное признание зверств японской военщины, а в действии полное одобрение "Отряда 731" и других военных преступников. Назначение "хитокидзури" заключалось в воссоздании в Ямато мотивированного на зоологический антикоммунизм самопроизводящегося военного сословия. Как и водится, за антикоммунизмом скрывалась и до сих пор скрывается пещерная русофобия. Многие нынешние японские военные – ученики воспитанников системы "хитокидзури", законченные русофобы высшей марки. Конечно же, никуда не делись из Японии формально не входящие в официальный политикум, но в действительности рукопожатные террористические организации "Заитокукай" и "Кейсиюку". "Сейкиюку" в Японии не запретили даже после того, как боевик этой организации в 1990 году едва не убил мэра Нагасаки Мотошиму Хитоши, который справедливо назвал императора Хирохито виновником начала Второй мировой войны, которая принесла Японии одни беды.

После избрания Президентом России Владимира Путина ведущие японские газеты не скрывают, что желают нашей стране военного поражения. Пусть и не все, но многие граждане Японии не только подпишутся под этими призывами, но и будут готовы "приближать поражение России" на украинском фронте, как наемники ВСУ, так что вербовочная работа, отражающаяся в том числе и в массовой культуре, будет продолжаться.

Конечно, не стоит судить обо всем японском народе по его циничному политикуму и сдвинувшихся на реваншизме за Вторую мировую войну доморощенным "заукраинцам". В Российской армии пусть и в небольшом количестве, но есть добровольцы из Японии, показавшие себя в боях настоящими самураями. Родственники этих людей прониклись теплыми чувствами к русскому народу… когда в 1945 году оказались в советском плену в качестве военнослужащих Квантунской армии. Вернувшись в Японию из советского плена, эти солдаты и офицеры его величества микадо на родине стали пропагандировать русскую культуру, создавать самодеятельные ансамбли русской песни и пляски. Можно себе представить в послевоенном СССР ансамбль немецкого фольклора, созданный бывшими советскими узниками гетто и концлагерей или жителями блокадного Ленинграда? Инструментом российской мягкой силы в Японии, наряду с нашей высокой культурой, остается наш благородный православный дух. СВО – это еще и духовная война Русского мира против сил мирового Зла, что видит каждый вдумчивый иностранец – гражданин противостоящей России страны.

Чудовищный теракт в Красногорске 22 марта не только не ослабит Российскую армию, но и придаст ей еще больше благородной ярости. В конечном итоге любой залетный "дикий гусь", в том числе и японский, если он хочет жить, выйдет по рации на волну 149.200 и сдастся в плен. Источник - фонд стратегической культуры

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