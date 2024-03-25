Внезапно и скоропостижно скончался польский бригадный генерал Адам Марчак. Получил ракетой в Донбассе?

00:18 27.03.2024

Стало известно о внезапной смерти бригадного генерала ВС Польши Марчака

Командование войска польского сообщило о смерти бригадного генерала Адама Марчака



Командование войска польского сообщило о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака. Об этом было заявлено во вторник, 26 марта.



Оперативное командование ВС Польши сообщило, что скончался начальник штаба Операционного командования ЕС "Алтея" в Монсе бригадный генерал Адам Марчак.



Также уточняется, что смерть высокопоставленного офицера неожиданная, но "по естественным причинам, в свободное от службы время".



При этом некоторые западные и российские ресурсы связывают смерть генерала с появившейся в Сети информацией об ударе по заглубленному командному пункту украинской армии в Часов Яре.



В комментариях к официальному заявлению польского военного ведомства иностранцы в смерть по естественным причинам верить отказались, отметив, что "ведение чужой войны имеет свои последствия".



Максим Александров ,