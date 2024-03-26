Бессарабский узел: база НАТО в Румынии и приднестровский вопрос, - А.Белов

00:23 27.03.2024 26.03.2024 | Алексей БЕЛОВ



В ЕС тайно готовятся к присоединению Молдавии, а также, возможно, части Украины



На днях индийский канал в WION рассказал о подготовке с его точки зрения НАТО к большой войне с Россией. В качестве доказательства агрессивных намерений альянса был представлен факт строительства в Румынии крупнейшей базы Североатлантического блока в Европе.



"Для укрепления своего восточного фланга НАТО строит в Румынии крупнейшую в Европе базу альянса. Происходит это на фоне того, как Черное море стало местом конфронтации не только между Украиной и Россией, но и между Западом и Россией", – сообщает WION, задаваясь при этом вопросом, действительно ли НАТО и РФ готовятся к "войне столетия".



Относительно решимости НАТО (читай: США, ибо без Штатов альянс – всего лишь сборище безответственных крикунов вроде Макрона) реально втянуться в боевые действия силам своих собственных подразделений я бы поспорил – по крайней мере до сих пор Вашингтон делал все, чтобы этого не случилось. И тем не менее эпицентр будущего противостояния индийцы определили с безошибочной точностью: Северное Причерноморье, Одесса, Бессарабия – именно здесь сегодня главный узел существующих противоречий.



Отвечая на вопрос, "почему именно Бессарабия?", скажу: потому что этот небольшой клочок земли позволяет контролировать не только всю северную часть Черноморского побережья, в том числе и Крым (именно из Одессы совершаются нападения на корабли Черноморского флота и налеты вражеской авиации на российский полуостров), но и важнейший коридор север-юг, Балтика – Черное Море, который перерезает путь из России и вообще из Азии в Европу, что, как известно, было одной из целей конструкторов нынешнего конфликта – американцев.



Потому-то любые события, происходящие в регионе, в том числе и строительство в Румынии крупнейшей военной базы НАТО, необходимо рассматривать через призму вышеописанного конфликта интересов.



А событий много. Тут и приезд британских партнеров в Киев, после которого был атакован вертолет в Приднестровской республике, и недавний визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию и ее личная встреча с Владимиром Путиным, и планы президента Молдавии Майи Санду по вступлению республики в ЕС, и те самые французы, которые вроде как собираются высадиться в Одессе, ну и Румыния, разумеется. Все это звенья одной цепи. Но обо всем по порядку.



Итак, после того как в конце февраля французский лидер Эмманюэль Макрон впервые заявил о возможности и даже необходимости введения на территорию Украины воинского контингента стран НАТО (пока еще без уточнения, куда именно), 1 марта башкан (глава) Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Сочи, где провела встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а затем и с нашим президентом.



Визит гагаузской гостьи в Россию носил ярко выраженный гуманитарный характер, разговор шел о помощи, которую Москва может оказать Комрату в снабжении республики газом и электричеством. Тем не менее в ходе беседы с Путиным Гуцул обратила внимание на "беззаконные действиях молдавских властей", которые мстят гагаузам за их "гражданскую позицию, верность национальным интересам и преданность дружбе с Россией".



Меньше чем через неделю, 7 марта, Франция и Молдавия заключили договор о сотрудничестве в оборонной сфере, причем Париж сразу же заговорил о создании в Кишиневе постоянной французской военной миссии, читай: появлении там воинского контингента ВС Франции.



Как охарактеризовал ситуацию, складывающуюся вокруг Молдавии, оппозиционный молдавский политик Илан Шор, Запад хочет сделать республику полем битвы.



"Молдавия никогда ни с кем не будет и не должна воевать, потому что это мирное, дружелюбное маленькое государство", – настаивает противник режима Санду.



8 марта в Киев приехал британский министр обороны Грант Шэппс, где провел переговоры с президентом Зеленским и публично выразил поддержку киевскому режиму, похваставшись "самым крупным на сегодняшний день пакетом военной помощи", предоставленным Великобританией Украине.



А уже 17 марта "неизвестно чей" дрон-камикадзе залетел на территорию ПМР и ударил во воинской части, в результате чего был уничтожен вертолет Ми-8МТ.



По данным Министерства госбезопасности Приднестровья, БПЛА пересек границу республики со стороны Клеверного моста, то есть из Одесской области. Тут же поползли слухи, что атака на военную базу ПМР была устроена с целью посеять в Приднестровье панику и тем самым ухудшить ситуацию в регионе. Большинство экспертов видят прямую связь между визитом в Киев британского министра и атакой на приднестровских военных со стороны Украины.



Киев давно уже облизывается на армейские склады в Колбасной, сохранившиеся еще со времен СССР. Боеприпасов, которые там хранятся, хватит на несколько лет интенсивной войны. Именно с этим связано постоянное давление представителей Украины на молдавское руководство, которому они настойчиво предлагают решить приднестровский вопрос силами ВСУ. Расчет на то, что Россия при всем желании не сумеет вмешаться, так как на данный момент отрезана от Бессарабии значительным куском пока еще оккупированной Киевом территории Таврии.



Понимая, что это прямой намек, 20 марта Евгения Гуцул официально заявила, что в действиях властей Гагаузии нет признаков сепаратизма, Комрат не ведет речи о выходе из состава Молдавии и всего лишь просит уважать права автономии.



Кстати, в рамках упомянутого визита Шэппса в Киев британский министр "посоветовал" своим украинским союзникам сосредоточиться не столько на сухопутной войне, сколько на атаках с воздуха и/или моря. С прицелом на Крым и Черноморский флот. Причем главной ударной силой должны стать морские дроны и БПЛА, а также ракеты Storm Shadow, заранее предоставленные украинским военными все теми же британцами.



Разумеется, в Лондоне не сомневаются, что все это только укрепит решимость российского руководства освободить "русский город Одессу" и выйти на границы ПМР. Именно на этот случай в регионе постепенно концентрируются силы как стран, непосредственно в него в ходящих – Украины, Молдавии и Румынии, – так и их западных партнеров – французов и "британских прокси" поляков, – готовых не пустить русских в Бессарабию.



При этом есть основания полагать, что со стороны последних речь пока идет больше о попытке взять Россию на испуг и реально воевать с нами они не осмелятся, будучи при этом уверенными, что первыми не осмелимся мы.



Именно в этом контексте стоит рассматривать сообщения российской Службы внешней разведки о 2000 французов, готовых высадиться в Одессе. Впрочем, есть информация, что они уже там, точнее в Румынии и частично в Молдавии, и готовы соединиться с поляками, собрав три бригады общей численностью до 8 тысяч бойцов спецназа и 5 тысяч мотострелков с техникой. Теперь все они ждут "часа Ч".



Формальным поводом для введения в Бессарабию "голубых касок НАТО" станет поддержка европейского выбора Молдавии. На минувшей неделе президент республики Майя Санду рассказала о планах провести в октябре референдум о вступлении в ЕС.



"В этом году нам предстоит пережить поворотный момент – или, скорее, Республика Молдова переживет поворотный момент. И я думаю, что важно высказаться, чтобы мы все осознали эту возможность и необходимость взять на себя ответственность за осенний референдум о вступлении Республики Молдова в Европейский союз, который определит наше настоящее и будущее на ближайшие десятилетия, а также закрепит выбор граждан в Конституции. Поэтому я хочу говорить об этом так, чтобы все знали и понимали важность этого референдума, который мы предложили в конце прошлого года", – отметила глава Молдовы.



Любопытно, что сигнал о готовности Евросоюза позитивно рассмотреть молдавскую заявку уже получен. Как пишет издание Politico, в ЕС тайно готовятся к присоединению Молдавии и Украины, ну или хотя бы какой-то ее части. И единственная причина, по которой об этих планах не говорят публично – опасение негативной реакции со стороны европейских обывателей, измученных кризисом на фоне украинской войны.



Кстати, и время для молдавского плебисцита выбрано неслучайно. Во-первых, за месяц до президентских выборов в США. Эскалация и даже расширение украинского конфликта в этот момент могут сыграть на руку демократам, теряющим поддержку в обществе. А во-вторых, по оценке военных экспертов стран Запада, к осени оборонительные способности ВСУ на юго-востоке должны быть практически исчерпаны и угроза продвижения армии России в сторону Одессы обретет реальные очертания. В такой ситуации нужно будет действовать на упреждение. Например, обвинив ПМР, а за одно и Гагаузию в "пособничестве российской агрессии" и на этом основании осуществив на их территорию "гуманитарное вторжение".



Так или иначе, ставки в этой игре уже сделаны и на данный момент отступать никто не готов. Для нас же на кону не просто геополитические преимущества, которые дает контроль над Бессарабией, но и выживание России, как государства, безопасность которого невозможно будет обеспечить, не избавившись от осиного гнезда западных диверсантов, засевших в Одессе. Источник - фонд стратегической культуры

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