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Узбекистан вышел в следующий этап квалификации на ЧМ-2026 по футболуУзбекистан вышел в следующий этап квалификации на ЧМ-2026 по футболу
00:52 27.03.2024

Футболисты сборной Узбекистана одержали победу над командой Гонконга и вышли в третий отборочный раунд к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Гонконга в четвертом туре второго отборочного раунда к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший 26 марта на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте, завершился со счетом 3:0.

Счет был открыт на 20-й минуте. Нападающий Эльдор Шомуродов снова отличился, точно пробив после прострела Аббосбека Файзуллаева.



Второй гол забил Ходжимат Эркинов, отличившийся из-за пределов штрафной на 63-й минуте спустя шесть минут после выхода на замену.



Точку в матче поставил нападающий Остон Урунов, который вышел один на один с вратарем и переиграл его.



Главный тренер Сречко Катанец отсутствовал в игре из-за болезни.

Сборная Узбекистана с 10 очками идет на втором месте, пока лидирует Иран (10), который победил в параллельном матче Туркменистан (0:1) и имеет лучшую разницу мячей.

Узбекистан вышел в третий отборочный раунд Кубка мира 2026 года, а также в финальный турнир Кубка Азии 2027 года.

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Сборная Таджикистана сыграла вничью (1:1) с Саудовской Аравией в четвертом туре группового этапа отборочного турнира ЧМ-2026.



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Источник - Газета.uz
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