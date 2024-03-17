Узбекистан вышел в следующий этап квалификации на ЧМ-2026 по футболу

00:52 27.03.2024

Футболисты сборной Узбекистана одержали победу над командой Гонконга и вышли в третий отборочный раунд к чемпионату мира 2026 года.



Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Гонконга в четвертом туре второго отборочного раунда к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший 26 марта на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте, завершился со счетом 3:0.



Счет был открыт на 20-й минуте. Нападающий Эльдор Шомуродов снова отличился, точно пробив после прострела Аббосбека Файзуллаева.



