Израиль и ХАМАС уже в шаге от перемирия, - НГ

00:59 27.03.2024

25.03.2024

США убеждают еврейское государство согласиться на обмен по невыгодному курсу

Геннадий Петров



Директора ЦРУ Уильяма Бернса называют автором идеи обмена 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. Фото Reuters

Штурм Рафаха, последнего находящегося под контролем ХАМАС крупного населенного пункта сектора Газа, возможно, будет отложен. СМИ сообщают, что Израиль согласился на перемирие на время масштабного обмена палестинских заключенных на израильских заложников. Сама договоренность пока не заключена. Если информация, дающаяся со ссылкой на источники, верна, значит, Израиль уступил давлению своего главного союзника – США. Белый дом категорически против штурма Рафаха, который, учитывая огромное количество беженцев в городе, не обойдется без тысяч погибших.



Сразу несколько СМИ (телекомпания CNN, израильские медиагруппа Kan и портал Walla) передали, одинаково ссылаясь на источники, что в воскресенье на переговорах в Катаре удалось добиться согласия Израиля на перемирие и обмен. Еврейскому государству предложено использовать ту же формулу, что была разработана этой зимой на переговорах в Париже, но в измененном виде. Израиль вместо 400 палестинских заключенных, о которых шла речь во французской столице, отпустит 700. Это все же меньше, чем до недавних пор требовал ХАМАС. Группировка соглашалась кого-либо отпускать только в обмен не менее чем 800 палестинцев. Со своей стороны ХАМАС отпустит 40 заложников, захваченных 7–8 октября в результате нападения на израильскую территорию. Среди них будут женщины, пожилые и те, кто имеет тяжелые ранения. Всего сейчас в руках ХАМАС и их союзников находятся 134 заложника: 119 израильтян, остальные – граждане Непала, Танзании, Таиланда, Мексики и Франции. Временные рамки обмена не указываются. На переговорах в Париже назывался срок в 40 дней: обмен должен был идти весь священный мусульманский месяц Рамадан. США, как ранее заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, выступают за перемирие не менее чем на шесть недель.



"Архитектором" данной договоренности, если верить СМИ, следует считать директора ЦРУ Уильяма Бернса. Он участвовал в переговорах в Катаре в эти выходные (23 и 24 марта), и идея произвести обмен именно так принадлежит ему. По сообщению радиостанции Kan-11, участник переговоров глава МОССАД Давид Барнеа должен был в воскресенье вечером проинформировать о переговорах так называемый военный кабинет (в него входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, бывший начальник Генштаба и один из лидеров оппозиции Бени Ганц, а также два наблюдателя – министр без портфеля Гади Айзенкот и доверенное лицо Нетаньяху, министр стратегического планирования Рон Дермер). Однако заседание в последний момент было отменено из-за того, что нет реакции ХАМАС на израильское согласие произвести обмен. Якобы ответ группировки правительство Нетаньяху должно получить во вторник, 26 марта.



Самый спорный пункт будущей сделки – это, безусловно, персональный состав лиц, подлежащих обмену. По данным Kan-11, ХАМАС требует обменивать каждую израильскую военнослужащую на семь палестинцев, приговоренных к пожизненным срокам. Причем группировка настаивает, чтобы ее список освобождаемых Израиль просто принял и не пытался внести в него изменения.



А пожизненный срок (точнее – пять сроков плюс 40 лет дополнительно) отбывает, между прочим, и самый известный палестинский заключенный израильских тюрем: Марван Баргути, многолетний лидер "Танзим", боевого крыла движения ФАТХ. Его освобождение резко изменит ситуацию на Западном берегу реки Иордан. В отличие от нынешнего лидера Палестины Махмуда Аббаса Баргути довольно популярен. Если многократно анонсированные, но так до сих пор и не проведенные выборы главы Палестинской национальной администрации все-таки состоятся, он будет на них фаворитом. ФАТХ – это конкурент и противник ХАМАС, однако отношения группировки с Баргути неоднозначные. Так что и такой нетривиальный ход, как включение этого человека в список на обмен, не исключен.



А пока в ожидании конкретики о результатах катарских переговоров Израиль и ХАМАС ведут боевые действия. В понедельник, 25 марта, израильские самолеты и артиллерия наносили удары в том числе и по Рафаху. ХАМАС, в свою очередь, обстреливал израильскую территорию: ракеты группировки достали до Ашдода.



На этом фоне генсек ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Иордании, заговорил о "растущем консенсусе" в мире по вопросу о необходимости перемирия. "Я слышал в США, в ЕС, не говоря уж о мусульманском мире, что надо ясно сказать израильтянам: любое наземное вторжение в Рафах может означать гуманитарную катастрофу", – утверждает он. Что касается Соединенных Штатов, то они, собственно, это Израилю и сказали, причем публично. В воскресном интервью телекомпании ABC вице-президент США Камала Харрис отметила: "В ходе многочисленных консультаций (с израильскими властями. – "НГ") мы четко дали понять, что любая крупная военная операция в Рафахе будет огромной ошибкой". В связи с этим показательно заявление Блинкена в ходе его ближневосточного турне. По его словам, США готовы представить проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. Прежде Вашингтон неизменно выступал против такого рода инициатив.