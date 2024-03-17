Алишер Таксанов: "Непотизм – угроза для общества и государства" (узбекский пример)

01:25 27.03.2024

Алишер Таксанов: "Непотизм – угроза для общества и государства"

Воскресенье, 17 Марта 2024

Непотизм, то есть предпочтение родственников или близких лиц при назначении на должности или при предоставлении привилегий, распространен в странах Азии, Африки и Латинской Америки, - в недемократических государствах, и имеет серьезные последствия для их обществ. Центральноазиатский регион после распада СССР усилил эти тенденции, причем в равной степени во всех постсоветских республиках. Особо сильно это проявилось в Туркменистане и Таджикистане, хотя и в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане непотизм присутствовал во многих сферах экономики и политики. Вот некоторые из угроз, которые принес непотизм для Центральной Азии:



1. Ослабление эффективности и профессионализма. Когда люди назначаются на должности не на основе их квалификации и способностей, а на основе связей или родственных отношений, это приводит к тому, что на ключевых постах оказываются некомпетентные люди, что в конечном итоге снижает эффективность работы государственных органов. В Казахстане главой Сената с марта 2019 года по июнь 2021 года была Дарига Назарбаева, фактически являясь вторым по должности лицом в государстве. Зять [президента Назарбаева] Рахат Алиев занимал ключевые посты в правительственных органах. Это было семейное управление государством.



В настоящее время непотизм проявляется и в Узбекистане. Так, старшая дочь Шавката Мирзияева – Саида - является помощником президента, то есть вторым по должности лицом в администрации. Младшая дочь, Шахноза, возглавляет управление в Министерстве дошкольного образования. "Cтарший" зять Ойбек Турсунов назначен заместителем главы администрации президента Узбекистана, а "младший" - Отабек Умаров работает заместителем руководителя службы безопасности президента. Отец "старшего" зятя Ойбека Турсунова - Батыр Турсунов, - первый заместитель председателя Службы государственной безопасности, а также первый заместитель председателя национальной гвардии Республики Узбекистан.



27 января 2016 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил свою дочь Озоду Рахмон руководителем президентской администрации. Зять Рахмона - Холмумин Сафаров - до своей смерти являлся директором Государственного предприятия лесного хозяйства и охоты Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Главой столицы Таджикистана является Рустам Рахмон.



Сын [туркменского президента] Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар, являясь политиком и одним из влиятельнейших лиц в стране, в марте 2022 года стал преемником своего отца на президентском посту.



2. Нарушение принципов справедливости и равенства. Непотизм противоречит принципам справедливости и равенства перед законом. Когда люди получают привилегии и возможности только из-за своих семейных связей, это ведет к недовольству и разочарованию в обществе. В связи с этим наблюдается отток жителей в другие страны, где общество более склонно к демократическим принципам. Основной спрос миграции - Западная Европа и Северная Америка, хотя в реальности доступными, например, для узбеков являются Россия и Казахстан, которые не входят в список свободных стран.



3. Коррупция и злоупотребление властью. Непотизм может способствовать коррупции и злоупотреблению властью, так как люди, получившие должности благодаря связям, используют свое положение для личной выгоды или выгоды своих близких. Так, Гульнара Каримова, занимая должности заместителя министра иностранных дел и посла в ООН, в Испании, получила доступ к финансовым активам Узбекистана и сумела "изъять" более $1,5 млрд. Вторая дочь узбекского диктатора Лола Тилляева (Тилл) создала транспортно-логистическую компанию "Абу Сахий", работающую по "серым" схемам, которая принесла ей многомиллионную прибыль (ссылка). В Таджикистане родственники Эмомали Рахмона получили многое от его режима; компаниям, близким к семье Рахмона, предоставляется привилегированный доступ к ключевым секторам бизнеса. Например, брат жены Рахмона - Хасан Садуллоев, он же Асадуллозода - является хозяином крупного "Ориен-банка", имеет коммерческие интересы в авиации, производстве хлопка, телекоммуникациях.



Старшая дочь таджикского президента - Фируза замужем за Амонулло Хукумовым, который является бывшим главой Таджикских железных дорог, крупным предпринимателем и представителем влиятельной семьи Хукумовых; сама Фируза владеет компаниями и предприятиями в сфере строительства и торговли, а также сетью бутиков в Душанбе. Вторая дочь - Озода замужем за крупным финансистом Джамолиддином Нуралиевым, работающим в руководящих постах в Министерстве финансов Республики Таджикистан и в Национальном банке Таджикистана; Нуралиев негласно владеет одним из крупнейших банков страны - "Спитамен Банком", одним из крупнейших пивзаводов страны и акциями платных дорог. Третья дочь - Рухшона являлась заместителем начальника Управления международных организаций Министерства иностранных дел Республики Таджикистан; она замужем за Шамсулло Сохибовым, являющимся крупным предпринимателем, владельцем компании-монополиста по продаже горюче-смазочных материалов, крупным горнолыжным комплексом "Сафед Дара" а также другими компаниями.



4. Угроза демократии. Непотизм может подорвать доверие граждан к государственным институтам и угрожать демократическим принципам. Если люди видят, что власть и привилегии распределяются несправедливо, это может вызвать недовольство и даже протесты. Нельзя сказать, что протесты в Жанаозене или Андижане были из-за клановости или семейственности во власти, однако косвенно такие тенденции были причинами недовольства граждан и претензий к власти.



В целом, непотизм представляет серьезную угрозу для общества и государства, поэтому важно бороться с этим явлением и стремиться к справедливому и прозрачному назначению на ключевые должности.



Алишер Таксанов, публицист