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Казахстан создает региональный союз. Бишкек и Ташкент будут военными партнерами Астаны, - В.Панфилова
07:00 27.03.2024

Версия для печатиОбсудить на форуме Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья
26.03.2024

Военные Казахстана и Киргизии намерены вместе защищать свои рубежи. Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Астану. Главным по итогам переговоров с казахстанским главой Касым-Жомартом Токаевым станет подписание договора о расширении союзнических отношений между Казахстаном и Киргизией. Астана и Бишкек не только примут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, способных навредить союзнику, но и в целом воздерживаться от любых действий и сотрудничества с третьими сторонами, которые могут угрожать безопасности Казахстана или Киргизии.

Подготовка к визиту киргизского лидера Садыра Жапарова идет полным ходом. В Бишкеке побывал министр иностранных дел Казахстана Марат Нуртлеу, который подчеркнул, что Казахстан настроен на углубление союзнических отношений и будет в этом направлении активно работать.

Основной договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Киргизией был подписан 25 декабря 2003 года. Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 15 документов, которые охватывают практически все сферы взаимодействия. Обе страны состоят в региональных организациях – Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом сложно назвать отношения Астаны и Бишкека союзническими. Неоднократно между ними случались конфликты: то ссорились президенты Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев, то затевалась торговая война Казахстана против Киргизии. Вместо переговоров Астана закрывала межгосударственную границу, в результате чего страдали киргизские производители и водители фур, которые сутками простаивали на пропускных пунктах (см. "НГ" от 01.03.20). Власти Киргизии жаловались в Евразийскую экономическую комиссию и даже грозились покинуть ЕАЭС (см. "НГ" от 11.06.20). Последнее, довольно странное распоряжение было опубликовано в начале марта Министерством торговли Казахстана, согласно которому с 1 июля было решено ввести запрет на ввоз лицензированной продукции из Киргизии. В Казахстане эту продукцию назвали опасной. Бишкек поднял шум, и запрет через несколько дней был отменен. Во избежание подобных инцидентов Астана и Бишкек решили обновить договор о союзнических отношениях, расширив его базу по всему спектру сотрудничества – от борьбы с сепаратизмом, терроризмом и иными формами преступности до взаимодействия в экономической, водно-энергетической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Один из принципиально новых пунктов – сотрудничество в военной сфере. Казахстан и Киргизия подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой договаривающейся стороны. Территории и ресурсы обеих стран не должны быть использованы "в целях подготовки или осуществления агрессии, или иных враждебных действий против другой договаривающейся стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой договаривающейся стороны". Договор будет зарегистрирован в секретариате ООН в соответствии со статьей 102 устава этой Организации.

"Казахстану и Киргизии вначале нужно решить приграничные вопросы и наладить работу пропускных пунктов, которые создают неудобства для киргизского народа. Каждый раз решение этих проблем зависит от настроения высших должностных лиц государства", – сказал "НГ" политолог Асилбек Эгембердиев. По его словам, инициативы Казахстана в сфере обороны можно только приветствовать, но необходимо разработать механизмы для осуществления данной идеи. "Казахстан и Киргизия являются членами ОДКБ – военной организации, которая по уставу должна взять на себя защиту стран от внешней агрессии. Кроме того, Казахстан и Киргизия сотрудничают с Россией на двусторонней основе, которая является гарантом безопасности Центральной Азии. Не станет ли сотрудничество Астаны и Бишкека в военной сфере избыточным? Поэтому Киргизия, прежде чем подписывать подобные соглашения, должна сделать так, чтобы интересы союзников не столкнулись с интересами России", – считает Эгембердиев. Эксперт не исключает, что в перспективе между странами региона – Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном может быть создано союзническое подразделение быстрого реагирования. Но масштабного объединения вооруженных сил не произойдет.

Напомним, что аналогичный договор о союзнических отношениях Казахстан подписал с Узбекистаном. Согласно документу, в случае непредвиденных обстоятельств стороны придут на помощь друг другу. Имеется в виду в первую очередь дипломатическая помощь. Для региона существует одна общая угроза, и исходит она из Афганистана, где сконцентрированы отряды боевиков террористических организаций. "Но в случае возникновения casus belli, то есть повода к войне, когда самостоятельно страна не в состоянии справиться, будут направлены войска союзника", – об этом ранее говорил "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиер Эргашев. При этом, как отметил эксперт, ни о каком создании совместного воинского контингента речь не идет (см. "НГ" от 28.02.24).

Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев в беседе с "НГ" отметил, что основным мотивом подписания расширенного договора стало стремление Астаны и Бишкека повысить предсказуемость действий со стороны друг друга и заручиться поддержкой на случай ухудшения отношений с какой-либо третьей страной, а также улучшить уровень общего взаимодействия в политической сфере. Для Киргизии это может быть важным в контексте непростых отношений с Таджикистаном. С точки зрения руководства Казахстана, углубление договора о союзничестве означало бы проекцию влияния Астаны в регионе Центральной Азии, за лидерство в котором власти Казахстана мягко конкурируют с Узбекистаном. Вероятно, соглашаясь на подписание договора, руководство Казахстана могло также держать в уме гипотетическую возможность использования потенциала российских баз в Киргизии для действий в регионе. Что касается Бишкека, то очевидным бонусом для него станет обеспечение стабильности экономических связей и транзита через Казахстан.

По мнению директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Бишкек) Игоря Шестакова, к расширению союзнических отношений между странами региона подталкивает изменившаяся геополитическая структура мира и отношения между великими державами, такими как США, Россия и Китай, которые являются стратегическими партнерами для стран Центральной Азии. "События, произошедшие в Казахстане в январе 2022 года, показали, что прежние схемы безопасности уже не актуальны и вызовы становятся другими. Участие в разрешении этих конфликтов требует нового подхода. Военные Киргизии принимали участие в локализации драматических событий в Казахстане, что свидетельствует об изменениях в процессах обеспечения безопасности. Укрепление сотрудничества в этой области становится все более важным", – сказал "НГ" Шестаков. Он напомнил, что руководитель секретариата Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов высказал опасения о возможном проникновении 100 тыс. боевиков из Афганистана на территорию Центральной Азии. В такой ситуации необходимо совместно готовиться к возможным вызовам. Без военной помощи других стран, особенно ОДКБ, в которую входит Киргизия, обойтись будет сложно.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711512000


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