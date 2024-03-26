Кыргызский криминальный олигарх "Раим-миллион" Матраимов и 3 его брата задержаны в Баку и этапированы на родину

07:08 27.03.2024

ГКНБ задержал четырех братьев Матраимовых - Райымбека, Тилека, Руслана и Исламбека. Об этом сообщает пресс-служба комитета.



25 марта ГКНБ в сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана задержали экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Матраимова Райымбека Исмаиловича, находившегося в международном розыске.



Он был доставлен в Кыргызстан. Вместе с ним задержаны и доставлены на территорию Кыргызстана его братья: Тилек, Руслан и Исламбек.



"Следует отметить, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным так называемым "вором в законе" Камчы Асанбеком (Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей", - говорится в сообщении.



Райым Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренных статьями 169 (Незаконное лишение свободы) и 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов).



В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.