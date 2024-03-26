Московский лумумбарий. "Центр помощи мигрантам" занимался организацией фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ

07:36 27.03.2024

Алексей Иванов



Четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали за организацию фиктивных браков с "иностранными специалистами" из Таджикистана и других стран СНГ, чтобы тем было проще получить вид на жительство в России.



По информации Mash, это 41-летняя Азиза Х., 43-летняя Оксана К., 59-летняя Людмила Г. и 25-летняя Екатерина М. Первые три управляли основными делами: связывались с иностранными клиентами, брали с них плату, находили варианты, где и как сыграть фиктивную свадьбу. А последняя исполняла роль невесты; выдавали ее замуж в ЗАГСе, расположенном недалеко от Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН).



"Чтобы не привлекать лишнего внимания, Азиза, Оксана и Людмила создали фирму "Группа компаний "Контакт", которая помогала нелегалам под вывеской "Центр помощи мигрантам". За одну сделку дамочки могли получить примерно до миллиона рублей. Только Екатерина получила 200к за подпись в брачном договоре с 25-летним Шерзодом Муллоджоновым. Об их схеме узнали правоохранители, и всех задержали", - сообщает Mash.



На женщин заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". Всем грозит до семи лет тюрьмы.



Один из множества подобных случаев. Ну вот сколько таких компаний/центров по стране? Фиктивные браки, "резиновые квартиры" под крышей сотрудников правоохранительных органов и местных властей... Что касается организации незаконной иммиграции в целом - до настоящих организаторов пока не дотянуться, ибо они делают гешефт на недосягаемой высоте.



26 марта 2024