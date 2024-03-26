Рахмонизм - главный источник терроризма в ЦА. Нужно заставить власти Таджикистана прекратить обкрадывать свой народ, - Р.Ищенко

07:41 27.03.2024 Демонстративная акция Запада

Организация теракта – коллективный проект западных спецслужб

Ростислав Ищенко



Мне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы еще не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, еще продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.



Потому, мол, что исполнители были жутко профессиональны. Не иначе как их десятилетиями готовили.



В принципе, любой ученик средней школы, не отлынивавший от уроков истории знает, что появление мушкета позволило резко снизить профессионализм стрелков. Лучника надо было обучать десятилетиями, а мушкетера из новобранца готовили за несколько недель.



Автомат Калашникова в обращении гораздо проще средневекового огнестрельного оружия. Обращению с ним дети возраста 12-14 лет на уроках военного дела обучаются быстрее, чем новобранец XVII века осваивал свой мушкет. Зачем десятилетиями готовить террористов, вся задача которых заключается в том, чтобы расстрелять из автоматов мирных, безоружных людей, внезапно на них напав? Об этом "эксперты" почему-то не подумали.



Между тем, уже информация о том, что обычный гражданин отобрал автомат у "тренированного боевика", должна была бы заставить задуматься о том, что это за "профессионалы", если, будучи вооружены и владея инициативой, позволяют себя разоружать простым безоружным гражданам? Да и вторая часть "экспертных" заключений ─ о том, что атаку на "Крокус" организовали британцы с американцами, никак не клеилась с тезисом о высоком профессионализме исполнителей.



Профессионала действительно долго готовят в недрах спецслужбы. Потому и связь его с определенным государством и его разведывательно-диверсионными структурами проследить довольно просто. Годами этот человек где-то живет, тренируется, покупает еду и одежду, развлекается, отдыхает, гуляет. Его видят случайные прохожие, он попадает в объективы камер (как установленных в общественных местах камер видеонаблюдения, так и частных лиц, снимающих себя или окружающий ландшафт).



Полностью раствориться, спрятаться за высоким забором до сих пор никто не смог. Даже будущему сверхсекретному агенту во время обучения необходимо поддерживать контакт с обычным миром. Иначе, при нынешней скорости изменений, выйдя из-за забора для выполнения задания, он окажется в незнакомом мире, то есть будет психологически готов хуже, чем до начала подготовки.



Между тем, заказчики подобных терактов, если это не какие-нибудь быстрорастущие исламистские террористические организации, вроде ИГИЛ* десятилетие назад, а до них левые европейские террористы, сейчас уже под корень изведенные местными спецслужбами, стараются отвести от себя если не подозрения в соучастии, то как минимум возможность это соучастие доказать. Поскольку же исполнитель всегда может быть не только убит, но и захвачен и, соответственно, расскажет следствию все, что знает, надо подобрать такого исполнителя, чтобы и сам он ничего рассказать не мог, и биография его ни о чем не говорила, а выводила на нужную заказчику версию.



Западные спецслужбы засветили свое соучастие, отрабатывая подбрасываемый общественности ложный след. Они слишком активно, с не меньшим энтузиазмом, чем искавшие "профессионалов" "эксперты", включились в организацию информационного вброса о ведущей роли ИГИЛ* в организации этого террористического акта. Параллельно они же начали отрабатывать версию: "это российская провокация, чтобы получить повод сильнее бомбить Украину".



Если все средства массовой информации группы стран, через несколько минут после произошедшего за тысячи километров от них события, выдвигают единообразную версию этого события, значит, их спецслужбы знали о готовящемся преступлении и версию заранее подготовили и распространили среди журналистов и лидеров общественного мнения. Именно поэтому я пишу о соучастии в организации террористического акта спецслужб коллективного Запада, не уточняя, какова в этом деле роль ЦРУ или МИ-6. Мы этого просто не знаем.



В свое время (в частности, во время войны в Алжире) французская разведка отметилась проведением не менее кровавых террористических актов для достижения политических целей. На Ближнем Востоке и в Африке и сейчас знают, что французы в подлости и полном отсутствии рефлексии ни в чем не уступят англичанам и американцам, с которыми десятилетиями боролись за контроль над отдельными странами или отраслями их промышленности, за контракты для своего ВПК и горнодобывающих компаний.



Мы об этом мало осведомлены, поскольку нас это не касалось, но взрывали и убивали друг друга и своих местных коллег французы с англосаксами с завидной регулярностью. А уж путчи и гражданские войны, в которых гибли иной раз миллионы, были для той же Африки ежедневной рутиной на протяжении десятилетий.



Далее можем вспомнить, что когда всего лишь Украина готовила теракт на Крымском мосту, в нем прямо или косвенно были задействованы спецслужбы нескольких балканских стран НАТО, обеспечивавших логистику и необходимые материалы. То есть, где бы не родилась сама идея теракта, разные этапы его организации скорее всего были переданы на аутсорсинг нескольким западным спецслужбам, которые даже не обязательно были информированы, в каком именно деле они участвуют. Такой подход также позволяет минимизировать опасность выхода следствия на заказчика – следы, которые удастся найти будут вести в разные стороны.



Понятно, что на конечном этапе – собственно наем исполнителей, передача им оружия и боеприпасов, минимальный предварительный инструктаж – это все уже было возложено на украинские спецслужбы, причем скорее всего не на болтливого Буданова** (ГУР МО), а на молчаливого Малюка** (СБУ), возможно, и малозаметную СВРУ (Литвиненко) подключили.



Не на рынке же эти пять таджиков, которые не могут даже нормально объясняться по-русски, оружие покупали. С такой закупкой их бы сразу взяли. О том, что они прошли минимальный инструктаж, свидетельствует тот факт, что при своем полном непрофессионализме (пытались уйти на засвеченном автомобиле, не разделились, уходили группой, хоть четыре человека всегда заметнее одного), они не только расстреливали людей, но и принесли с собой зажигательные средства (пожар осложнил спасательные работы и увеличил количество жертв, но вряд ли они додумались до этого сами).



Кроме того, они вроде как пытались уничтожить записи камер наблюдения "Крокуса". Если это не побочный эффект пожара, а целенаправленное действие, им кто-то должен был дать соответствующее указание – сами бы не догадались (догадаться бросить машину и попытаться затеряться в пригородах столицы, а потом по-одному пробираться на родину в Таджикистан, а не к украинской границе, было проще).



Избранное ими направление отхода свидетельствует о том, что они знали, от кого получают оружие и непосредственный инструктаж. Не думаю, что Запад случайно с первых же минут начал информационную кампанию по обвинению России в намерении использовать ситуацию в усилении атак на Украину. Там явно понимали, что украинский след утаить не удастся. Поэтому и придумали формулу: "Россия сама на себя напала, чтобы был повод больнее ударить Украину".



История с ИГИЛ*, чей след Запад якобы тоже обнаружил в данном теракте, только нам кажется абсурдной на фоне обвинений России в самонападении. Для западного обывателя как раз все выглядит логично: Россия и ИГИЛ* – плохие парни, а украинцы – хорошие ребята. Плохие парни совместно собираются обижать хороших ребят и для этого устраивают убийство русских.



Для нас – абсурд, в который не поверит ни один нормальный человек, для среднего европейского обывателя – норма жизни, внушенная ему многочисленными публицистическими и "аналитическими" статьями в западной прессе, художественными фильмами и "журналистскими исследованиями". Поверят не все, но многие поверят. Раньше же верили.



Теперь любое усиление давления России на фронте, любые удары по украинскому тылу будут подаваться Западом, как "месть России" "невиноватым украинцам". Все это надо для того, чтобы усилить позиции Макрона с его идеей западной коалиции по спасению киевского режима, которая должна отправить на Украину войска для поддержки разваливающихся ВСУ.



В сухом остатке:



1. Организация теракта – коллективный проект западных спецслужб. Вычленять одну или несколько более виноватых или менее виноватых не имеет смысла. Так или иначе, свою лепту, хотя бы на уровне дезинформации и пропаганды, внесли все страны НАТО. У них же коллективная оборона, значит и ответственность коллективная. Кто не согласен с действиями своих партнеров, имеет возможность заявить о своем намерении выйти из НАТО и официально запустить процесс.



2. Украинские спецслужбы выступили непосредственными организаторами – посредниками между заказчиками теракта и его исполнителями.



3. Подбор исполнителей (пятеро маргинальных таджиков) произведен умышленно, чтобы показать России, что подобного расходного материала Запад может найти более чем достаточно непосредственно на ее территории. Не исключено, что изначально готовилось несколько групп, так как подобного рода теракты действуют эффективнее, если они происходят серийно, с небольшими промежутками.



4. Данное действие – свидетельство того, что Запад начал против России очередной этап террористической войны в качестве подготовки к введению своих войск на Украину и обоснования необходимости такого шага. Противодействовать организованному террору можно только при помощи ответной волны террора, направленной против идеологов, организаторов и исполнителей терактов. Это еще Столыпин доказал.



5. Запад рассчитывает, что не имея абсолютных доказательств его вины, Россия не станет отвечать ему непосредственно, ограничившись Украиной.



6. Судя по первой реакции России, Запад совершил критическую ошибку. Акции устрашения, предпринятые по отношению к исполнителям – лишь первая фаза антитеррора (террора, направленного против террористов). Для того, чтобы данные акции были эффективны, на следующем этапе должны попасть под удар организаторы, а за ними и изобретательные заказчики.



7. В данном случае крайне важно бить не по площадям (массированные удары по украинскому тылу и так будут производиться в связи с военной необходимостью), а по конкретным индивидуальным целям, непосредственно виновным в соучастии в организации теракта. При этом индивидуальный характер удара не означает, что не может пострадать весь дом в Киеве, Париже или Лондоне, в котором живет соучастник.



Запад давно уже превратил понятие невинных жертв в сопутствующие потери. Таковые могут быть не только у нас, но и на самом Западе. Пусть люди в ЕС и США опасаются жить рядом с военными, сотрудниками спецслужб, пусть вокруг них создается зона отчуждения.



8. Следует иметь в виду особый характер ситуации в Таджикистане. Республика при развале СССР пострадала больше всех. В результате многолетней жесточайшей гражданской войны были практически уничтожены структуры регулярного государства и восстанавливаются они с большим трудом. В стране массовая безработица, нищета, уровень образованности населения крайне низок, а радикальный ислам пустил глубокие корни.



Необходимо принудить власти Таджикистана гораздо активнее заниматься как борьбой с террористическими ячейками на собственной территории, так и восстановлением национальной экономики и возрождением нормальной жизни. При этом стесняться в средствах также уже не приходится. Необходим результат.



Повторение подобных терактов чревато проблемами не только в самом Таджикистане, куда могут быть вытеснены сотни тысяч работающих в России таджиков, что в нынешних условиях будет означать возобновление гражданской войны в сердце Азии, на перекрестке путей, связывающих Россию, Китай, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию, но и в самой России, для которой это чревато ростом ксенофобии и падением доверия друг к другу различных национальных и религиозных групп в российском обществе.



Возможности терапевтических методов исчерпаны. Теперь надо проводить хирургическую операцию. Но аккуратно, памятуя, что скальпель не топор, у него иное предназначение.



*запрещенная в России террористическая организация

**внесен в России в список экстремистов и террористов Источник - Украина.ру

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