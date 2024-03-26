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Байден снова обозвал Путина. Теперь - "мясником"
09:00 27.03.2024

Байден назвал Путина мясником
Байден в очередной раз назвал Путина мясником

Президент США Джо Байден снова произнес оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина. В ходе своего выступления в Северной Каролине, глава Белого дома выразил надежду на увеличение налогов для американских миллиардеров с целью обеспечить финансовую поддержку Украине в борьбе с "этим мясником Путиным".

На закрытом мероприятии для доноров, проводившемся для сбора средств на предвыборную кампанию, 22 февраля Байден использовал выражение "crazy S.O.B." ("сумасшедший сукин сын") в отношении Путина. Реагируя на это, Путин предположил, что такие оскорбления были вызваны утверждениями о предпочтительности другого претендента на пост президента США, а именно, Байдена.

В марте 2022 года Байден также назвал Путина "мясником" вновь оскорбительно. Позднее советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Эймос Хокстин объяснил эти высказывания эмоциональным состоянием.

Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ

Источник - mk.ru
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