Байден снова обозвал Путина. Теперь - "мясником"

09:00 27.03.2024

Байден назвал Путина мясником

Байден в очередной раз назвал Путина мясником



Президент США Джо Байден снова произнес оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина. В ходе своего выступления в Северной Каролине, глава Белого дома выразил надежду на увеличение налогов для американских миллиардеров с целью обеспечить финансовую поддержку Украине в борьбе с "этим мясником Путиным".



На закрытом мероприятии для доноров, проводившемся для сбора средств на предвыборную кампанию, 22 февраля Байден использовал выражение "crazy S.O.B." ("сумасшедший сукин сын") в отношении Путина. Реагируя на это, Путин предположил, что такие оскорбления были вызваны утверждениями о предпочтительности другого претендента на пост президента США, а именно, Байдена.



В марте 2022 года Байден также назвал Путина "мясником" вновь оскорбительно. Позднее советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Эймос Хокстин объяснил эти высказывания эмоциональным состоянием.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ