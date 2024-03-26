Казнить или не помиловать: мнения экспертов

10:23 27.03.2024 Виктория Титова

автор издания Украина.ру



После страшной трагедии в "Крокус Сити Холле", где в результате теракта погибли 139 человек, в российском обществе возникла дискуссия о возвращении смертной казни за особо тяжкие преступления. Мнения по этому вопросу расходятся



Но уже сегодня стало известно, что в Госдуме пройдут обсуждения необходимости снятия моратория на применение максимальной меры наказания. Также многие политики выказались "за".



Так, глава партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил:



"Я убежден, что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. Они не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность за свои преступления. Это напоминание о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы терроризма. Мы должны стать еще более бдительными и сплотиться вместе, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и защитить наших граждан от подобных ужасных актов".



Его цитата размещена на официальной сайте партии "Справедливая Россия – За Правду".



Больше мнений – в обзоре соцсетей.



Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян



Никакого УДО для пожизненных. Никакой возможности выйти. Только если выяснится, что осудили невиновного. И - законодательно! - особо строгий режим и без того особого режима. Никаких радиопередач. Вообще никаких передач. Никаких прогулок, общения с кем бы то ни было, включая конвой. Ни одного лучика света Божьего.



Любые передвижения - только скрючившись (как их в суд заводили). Никаких удобств. Хлеб и вода и каторжный труд без перерывов и выходных. Ежедневный ад. Живьем. Здесь вам не Норвегия.



... В США от двух до четырех процентов казненных впоследствии оказываются совершенно ни при чем. Вряд ли у нас будет меньше. Просто представьте себя или своего родненького на месте казненного по ошибке, без вины. А для виновного в ТАКОМ смертная казнь - это слишком легко. Пожизненный ад точно страшнее смерти. Мне кажется, если пересмотреть условия пожизненного для упырей в сторону ада, то и споры о смертной казни утихнут.



Военный эксперт Борис Рожин



В Госдуме пройдут обсуждения вопроса о необходимости отмены моратория на применение смертной казни. Моя позиция тут проста. Смертную казнь надо восстановить хотя бы на время войны (после ее завершения если уж так хочется, можно вернуться к мораторию, но во время войны она обязана быть).



Список особо тяжких преступлений за которые она применяется, должны определить законодатели. Для минимизации судебных ошибок должна быть проработана система отсрочек, чтобы было время в спорных случаях все еще раз перепроверить.



Журналист Андрей Медведев



Смертную казнь в России нельзя возвращать ни при каких обстоятельствах. И применять нельзя высшую меру. Даже в отношении террористов. Даже в отношении головорезов из "Крокуса". Эмоции понятны. И желание наказания, не абстрактного, а понятного, осязаемого, тоже понятно.



Потому что достаточно на секунду представить, как умирали задыхающиеся в дыму люди, как матери обнимали детей, пытаясь успокоить, и при этом понимая, что вот эти слова "я люблю тебя", последние, чтобы захотеть лично перестрелять ублюдков, которые устроили теракт. Но наша судебная система не то, чтобы идеальна и избавлена от ошибок. К сожалению. И расстрелять одного невиновного, это куда хуже, чем отправить десяток ублюдков сидеть до конца жизни за казенный счет.



Это всегда большой соблазн, смертная казнь. Сегодня за терроризм. Завтра решим, что надо за, например, убийство. Ну и так можно бесконечно расширять окно возможностей. В СССР, напомню, расстреливали за валютные операции. Дело Рокотова, например.



Я в колониях для пожизненных бывал неоднократно. Не могу сказать, что пребывание там нравится всем эти нелюдям. Можно найти массу видео, поглядеть каково оно там кровожадам живется-сидится. Все по распорядку. Если с 15 до 16 у них прослушивание радиопередач, то надо сидеть и внимательно слушать радио. А если уборка. то надо убирать камеру, которую ты убирал вчера. Каждый день все по часам, по минутам. Там каждый, хоть и не экстрасенс, может без проблем сказать, что он будет делать через год в это же день. Расписание-то на стене висит.



Вы вот видели вчера террористов в суде? Чего-то они не выглядят счастливыми оттого, что их оставили в живых при задержании. Вот что действительно надо сделать, на уровне законодательно, так это внести изменения в часть 5 статьи 79 УК РФ, где указано, что преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отбыв не менее 25 лет лишения свободы. Надо просто отменить УДО для пожизненных.



Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам - да, пожалуйста. Но УДО категорически нет. Пусть сидят, пока не умрут за решеткой. Но страна, в истории которой были репрессии, красный террор, Бутовский полигон, расстрелы за веру в Бога, про смертную казнь должна забыть раз и навсегда. И к этой теме не возвращаться.



Политолог Алексей Чеснаков



О смертной казни. Инструментальные комментарии.



1. Для общества полезна нормальная дискуссия о необходимости/приемлемости смертной казни. Она заставляет граждан задумываться о моральных аспектах общественной жизни.



2. Дискуссия о смертной казни, естественно, отягощенная негативными эмоциями после тяжелой травмы, существенно ослабляет качество аргументов.



3. Дискуссия о возвращении смертной казни в России наталкивается на процессуальные ограничения, накладываемые Конституцией.



4. Если в обществе доминирует запрос на возвращение смертной казни, то можно через референдум запустить процесс создания новой Конституции. Т.е. сначала спросить граждан: "Считаете ли вы необходимым принять новую Конституцию, содержащую положение о необходимости наличия смертной казни?".



5. После принятия новой Конституции и изменении всего законодательства властям придется принять серьезные меры по улучшению качества работы судейского сообщества и правоохранителей. К которым, кстати существует ряд претензий (часто - реальных, не менее часто - мифических). Сегодня работа судьи и следователя не соответствует необходимому уровню доверия общества. Чтобы это понять, достаточно даже поверхностно проанализировать опросы общественного мнения и образы, сложившиеся в массовой культуре.



6. Во всех нынешних публичных дискуссиях существует очевидная проблема. Смертная казнь, в своем первоначальном смысле, являлась не только способом наказать преступника, но и (возможно в большей степени) способом очищения общества от скверны, этим преступником созданной. Это требовало соответствующего религиозного оформления. Трудно совместимого с современным состоянием общественной жизни.



7. Кроме того, а возможно это более важно для понимания, смертная казнь возникла во времена, когда общества были менее массовые и его члены проходили ряд обрядов, в т.ч. и обряд инициации - т.е. признания правил поведения (законов).



Трудно представить в современном обществе что-то похожее по смыслу на клятву гражданина, в которой он признает право на собственное умерщвление в случае нарушения законов. Каким документом это зафиксировать? Так же невозможно, например, представить и референдум по вопросу: "Согласны ли вы с применением смертной казни в отношении себя, если нарушите закон?". Хотя по смыслу этот вопрос более правильный, чем простой вопрос о допустимости применения смертной казни.



Военный, основатель подразделения "Восток" Александр Ходаковский



Читаю высказывания про возвращение смертной казни, и моя гуманистическая часть согласна и с Андреем Медведевым, и с Владимиром Легойдой, и с другими, кто выступает против реанимации этой крайней меры. Но в данный момент все мое нутро взывает к возмездию.



Скажу более - нутро почти всей страны взывает к возмездию. И даже если кто-то скажет, что пойманных ублюдков в тюрьме ждет смерть по "естественным причинам", - никого это не удовлетворит. Когда суд вынесет приговор о пожизненном без права УДО - десятки миллионов граждан страны почувствует себя "терпилами".



Потом, спустя время, когда боль и гнев отползут в дальний угол сознания, эти десятки миллионов смирятся с таким решением, - но период примирения может затянуться и наложиться на другие факторы, влияющие на напряжение в стране, со всеми вытекающими последствиями. Заказчик этой беды далеко и малоуязвим. Он провернул теракт одиннадцатого сентября в собственной стране и остался безнаказанным. Но исполнители - абсолютно античеловеческие порождения, - они здесь, у нас в руках. Мне претит мысль, что они останутся живы.



Христианнейшие цари Руси и России рубили головы топором тем, кто, по их мнению, заслуживал казни. На Красной площади до сих пор сохранено историческое тому свидетельство - лобное место. Это делалось не ради крови - ради демонстрации народу, что он имеет защиту не только от внешнего, но и от внутреннего врага.



Иногда на плаху или на виселицу попадали не только враги народа, но и "враги народа". Поэтому я согласен, что этот инструмент не должен оказаться в руках коррумпированных и безразличных чиновников, которые его используют не по назначению.



У Главы нашей страны есть право помилования - пусть право отнимать жизнь будет только в его руках. И в особых случаях он должен иметь возможность сделать то, чего ждет от него вся страна, которая проливает сейчас кровь по приказу Верховного Главнокомандующего.



Политик Олег Царев



Под влиянием последних событиях в обществе сейчас начали обсуждать отмену смертной казни. Ко мне даже обратились сегодня в телеграм-канале, хотели разместить рекламу за деньги - сбор подписей за отмену смертной казни. То есть, кто-то тратит на это деньги. Кто-то в этом заинтересован.



Я не сторонник смертной казни. Я считаю, что при таком количестве оправдательных приговоров (по разной статистике, за разные года - не больше одного процента) - нет. Куда при такой судебной системе вводить смертные приговоры? Будут люди, которые пострадают зря. Одно дело, если их лишат свободы, другое дело - жизни. Это две разные вещи.



Я читал разные мнения, что надо не просто вносить изменения в Конституцию Российской Федерации (в Конституции прописано одно из основных прав человека - это право на жизнь). Считаю, что даже поправками его нельзя убрать, можно только заново собирать учредительное собрание, учреждать новую Конституцию, в которой этого права не будет.



Я вносил поправки в украинское украинскую Конституцию, связан был с этим. Общался с конституционными юристами. Это особый вид права. Мне кажется, что можно вносить поправки. Есть четкая процедура. Надо вносить изменения в Конституцию.



Демократия – это, прежде всего, процедура. Государство - это процедура. Владимир Ильич Ленин говорил, что социализм - это прежде всего, порядок. Должен быть порядок. Сейчас есть, я так понимаю, большинство, населения желает введение смертной казни. Если это поддержит Государственная Дума, существует процедура, она не быстрая, она непростая. Должно быть несколько голосований и конституционное большинство. И тогда вносить изменения в Конституцию. Опять же повторюсь, я против этого. Источник - Ukraina.ru

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