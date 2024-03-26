Теракт в Москве. Информация о признании погибшими двух кыргызстанок преждевременна

10:53 27.03.2024

"Сводка" (АКИpress) – Информация о признании погибшими двух гражданок Кыргызстана в результате теракта в "Крокус Сити Холл" является преждевременной. Об этом заявляет МИД КР.



Министерство отмечает, что генетические экспертизы не завершены.



"Опубликованный на сайте МЧС России список содержит данные граждан, в том числе граждан КР, в отношении которых не завершены генетические экспертизы. Результаты ДНК исследования не готовы", - сообщает МИД.



Ранее МЧС России опубликовал обновленный список опознанных погибших в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта. В списке значатся две кыргызстанки - Маиза Гульжигит кызы и Жусупова Эдита Бакытбековна.



МИД КР сообщал, что идут поиски двух гражданок КР, работавших в здании "Крокус Сити Холл" в день трагедии.



