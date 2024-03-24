С чьей помощью в Узбекистане собираются построить комплекс стоимостью "свыше 10 миллиардов долларов"

11:40 27.03.2024 Краткое сообщение пресс-службы президента Узбекистана о том, что в Хорезмской области до 2028 года совместно с "крупной иностранной инвестиционной компанией" планируется построить большой газохимический комплекс, где, по словам Шавката Мирзиеева, ежегодно будет производится 2,4 миллиона тонн полимеров, и на строительство которого предполагается направить свыше 10 миллиардов долларов, не получила дальнейшего освещения в СМИ. Каких-либо уточнений или разъяснений по этому поводу тоже не последовало.



Между тем, речь идет о весьма немаленькой сумме: десять миллиардов долларов – ТРЕТЬ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ (объем Консолидированного бюджета - общего, включающего госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды госорганизаций и средства Фонда реконструкции и развития в валютном эквиваленте составляет около 30 миллиардов долларов). И, естественно, заявление президента, сделанное как бы между прочим, словно о чем-то давно решенном, как минимум требует объяснений.



В публикации по этой теме мы уже озвучивали вопросы, возникающие по поводу возможного строительства, но появляются и новые. Насколько проработан этот проект? Участвовали ли в его обсуждении экономисты, знакомые с потребностями глобального рынка и спросом на продукцию, которую планируется выпускать? Какую долю власти собираются направить на это строительство из бюджета Узбекистана – все десять миллиардов долларов или поменьше?



Что представляет собой таинственный инвестор, "Тот-Кого-Нельзя-Называть"? Почему его имя или наименование его компании нельзя называть? И что будет, если назвать? Сделка сорвется? То есть, в ней есть что-то заведомо незаконное, неприемлемое, такое, что одно лишь упоминание имени инвестора способно привести к ее срыву? И президент Узбекистана сознательно закрывает на это глаза? В чьей собственности окажется построенный комплекс? В инвестиционной программе Узбекистана этот дорогостоящий проект не значится; означает ли это, что предложение о строительстве руководство страны получило буквально в последние месяцы?



К сожалению, рассказывать обо всем этом Мирзиеев почему-то не спешит. Поэтому, насколько это возможно, попытаемся разобраться самостоятельно.



"ГРАЖДАНСТВО" СЫРЬЯ



Начнем с продукции, для производства которой должен быть построен газохимический комплекс. Что такое полимеры? Где они применяются и из чего изготавливаются?



Если коротко, то в первую очередь это полиэтилен и полипропилен (второй по популярности после полиэтилена), полиуретан, пластмасса, полиэфирное волокно - используется как наполнитель в игрушках, одеялах, подушках, мебели; полиметилметакрилат (оргстекло) - пропускает свет, и внешне похож на стекло. Из полимеров делают различные конструкции, кабели, провода, трубы, изоляционные эмали, лаки, пленки, сетки, ограждения и защитные покрытия, а также пластиковые бутылки. То есть, это продукция, пользующаяся устойчивым коммерческим спросом.



Базовым сырьем для полимеров является попутный нефтяной газ (ПНГ), который еще относительно недавно просто сжигали в факелах при добыче углеводородов. Побочные примеси из этого газа, а также из нефти, выделяются и, в виде смеси газов, называемой ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). В ходе ее переработки получаются сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые можно транспортировать в соответствующих емкостях по железной дороге.



В ходе следующего процесса преобразования углеводородного сырья – пиролиза - получаются мономеры, служащие основным сырьем для полимеров. Остается пройти полимеризацию и перейти к стадии готовой продукции: твердых белых гранул, из которых переработчики изготовляют современную упаковочную пленку, изоляционные материалы, бытовые, строительные и медицинские товары.



Полимеры в Узбекистане уже давно производятся (Шуртанский газохимический комплекс и еще несколько заводов). Но чтобы увеличивать их выпуск – причем резко, во много раз, - необходимо намного больше газо- и нефтепродуктов, нужна их доставка на нефтехимический комплекс.



Однако известно, что в Узбекистане добыча газа, в связи с исчерпанием природных запасов, снижается. Например, в 2019 году она составляла 61 миллиард кубометров, в 2020-м уменьшилась до 50 миллиардов кубометров, в 2021-м немного поднялась – до 54 миллиардов, в 2022-м сократилась до 52 миллиардов, а в 2023 году упала сразу на 9,6 процента, до 46,7 миллиарда кубометров.



Экспорт газа тоже резко пошел на спад. Если в 2018 году он достигал 13,2 миллиарда кубометров, то в 2019-м снизился до 11 миллиардов, в 2020-м рухнул сразу до 3,7 миллиарда, а в 2022-м – до 3,2 миллиарда.



При этом у Узбекистана имеется экспортный контракт на поставку в Китай на 10 миллиардов кубометров газа в год, который не выполняется. По итогам 2023 года Узбекистан сократил экспорт природного газа в Китай почти в два раза, следует из данных Главного таможенного управления КНР. В январе-декабре прошлого года Узбекистан экспортировал природного газа в Китай на 563,53 миллиона долларов - это на 47,4 процента меньше, чем в 2022 году.



В связи с этим Узбекистана приходится наращивать импортные поставки. В стоимостном выражении (физический объем не раскрывается) импорт голубого топлива составил 694,9 миллиона долларов, увеличившись за 2023 год в 2,5 раза.



В сентябре резко выросли поставки топлива из Туркменистана, а с октября начался экспорт газа из России через Казахстан по трубопроводной системе "Средняя Азия - Центр". Выручка от экспорта газа в Китай не покрывает затрат на его импорт из Туркменистана и России.



Словом, о том, чтобы затевать производство полимеров на своем собственном газовом сырье не может идти и речи. Откуда же предполагается его получать?



"ГРАЖДАНСТВО" ИНВЕСТОРА



В августе 2023 года "Туркменгаз" и UzGasTrade подписали краткосрочный контракт на поставку природного газа в объеме 2 миллиардов кубометров в год газа в Узбекистан. И уже в сентябре в страну сразу на 302,3 миллиона долларов – вырос импорт газа из Туркменистана, государства с огромными разведанными газовыми запасами. Цена закупаемого туркменского газа для промышленных потребителей в 2023 году составила 158 долларов за тысячу кубометров. Сообщалось, что стороны прорабатывают долгосрочный контракт с увеличением объема поставок.



Еще раньше, в феврале того же прошлого года, правительство Узбекистана решило увеличить закупки российского газа почти в четыре раза, с текущих 3 миллиардов кубометров до 11 миллиардов, начиная с 2026 года.



Газопроводы, проходящие по территории Казахстана и Средней Азии



С октября "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан по системе построенных в советское время газопроводов Средняя Азия - Центр (САЦ) в реверсном режиме (то есть, газ идет из России в Узбекистан транзитом через Казахстан). Летом страны договорились о продаже Узбекистану 2,8 миллиарда кубометров газа в год на протяжении двух лет. По данным российских СМИ, в 2023 году цена поставок в Узбекистан составляла около 160 долларов за тысячу кубометров, что гораздо ниже, чем цена продажи газа в Турцию или в Китай.



В ноябре прошлого года Россия, Казахстан и Узбекистан начали обсуждать создание газового союза для внутренних поставок и поставок на рынки третьих стран, включая Китай.



Российские поставки могут поспособствовать тому, чтобы Узбекистан выполнил свои обязательства перед Китаем. Тем более, что покупать российский газ и перепродавать в КНР за 260–270 долларов за тысячу "кубов" – по сути делать деньги "из воздуха". Сама Россия пока что не может нарастить туда прямые поставки, поэтому, после обвала поставок в Европу в последние два года из-за военных действий на Украине, страны Средней Азии остаются единственным новым направлением для "Газпрома".



Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов в комментарии газете "Коммерсант" отметил, что текущая цена газа позволяет "Газпрому" получать прибыль в 20-22 доллара за одну тысячу кубометров. Более того, росту рентабельности поставок может способствовать отмена экспортной пошлины при поставках в Узбекистан, а также ВХОЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМА" В ПРОЕКТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ.



ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ



Итак, строительство газохимического комплекса будет базироваться на поставках газа. Предположительно, по большей части российского (вероятно, сжиженного, годного для перевозки в цистернах), так как о планах увеличения закупок туркменского газа за исключением вышеупомянутого краткосрочного контракта пока не заявлялось. Кроме того, туркменские власти точно не будут вкладывать миллиарды долларов в строительство комплекса в соседней стране.



Получается, что "ноги" загадочного инвестора, готового вложиться в объект стоимостью "свыше 10 миллиардов долларов", растут из России. И это не частная лавочка, а либо "Газпром", либо конгломерат компаний, действующих по заданию российского правительства, с возможностью получения от последнего крупных кредитов. Просто на фоне возможной негативной реакции Запада на проекты, связанные с Россией, их предпочитают не афишировать, во избежание ненужных осложнений.



Что касается выбора Хорезма – обратите внимание на размещенную выше карту-схему. Видно, что там проходят сразу две газопроводные ветви: контролируемая "Газпромом" система "Средняя Азия-Центр" - из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию, и Восток-Запад (Туркмения).



Сколько средств внесет узбекская сторона и сколько российская, т. е. соотношение капиталовложений, долей собственности и раздела продукции, пока тоже не разглашается.



Алексей Волосевич

24 Марта 2024 Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711528800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с сенатором Конгресса США

- Ерлан Кошанов посетил Швейцарию с официальным визитом

- Без спекуляций и искусственного дефицита

- В Казахстане увеличат площади посевов социально значимых культур – МСХ

- О праздниках и чтении

- Олжас Бектенов провел встречу с Председателем Народного правительства СУАР КНР Эркином Туниязом

- Кадровые перестановки

- Применение искусственного интеллекта обсудили в Мажилисе

- Рабочий график главы государства

