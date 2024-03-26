"Страшная угроза": мигранты живут в абсолютно параллельном мире, находясь в России

11:47 27.03.2024

Любовь Смирнова



Системы контроля за мигрантами, проживающими на территории российских городов, не существует, либо она формальная. Система антитеррористической безопасности тоже работает только на бумаге, раз ее так легко можно обойти в здании с массовым пребыванием людей.



Об этом в эфире "Первого севастопольского" заявил журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Эти исполнители, не имея мотивации, потому что толерантнее страны в отношении ислама не найти, и, тем не менее за 500 тысяч рублей готовы пуститься в такое путешествие в ад. Это еще раз говорит о том, что, наверное, не все устои ислама реализуются в общине, которая здесь живет, которая у нас получает гражданство, которая пользуется нашими благами. Значит должна быть какая-то система контроля и купирования подобных инцидентов, не дай Бог такого, конечно, масштаба. Чтобы мы все-таки понимали, чем дышат наши соседи, куда и на что они готовы, что они могут вести, что они могут сделать", – подчеркнул Соболев.



По его словам, фактически мигранты в России живут анклавами, не интегрируясь в межнациональное общество, а живя по своим законам и традициям.



"Сегодня мы с ними в совершенно параллельных вселенных живем. Я это вижу, как они ходят у нас по городу, как они ходят в Москве. Они никоим образом с нами не сочетаются, они не интегрируются в наше пространство. И это одна из важных причин, почему эти люди сегодня способны на такие вещи – они живут отдельно.



Я видел в Москве их, заходящих в магазин толпой по 6 человек, покупающих халяльную еду на всю семью, и судя по тому, сколько они взяли, там живет человек 20 в этой квартире. На это мы закрываем глаза. А в недрах этих "необронксов" зреют такие вещи. Поэтому есть о чем подумать", – подчеркнул Соболев.



Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев обратил внимание на то, что созданная система антитеррористической безопасности явно не соответствует угрозе.



"Мы, на мой взгляд, обращаем внимания на второстепенные вещи. А говорить нужно о главном: создана ли в стране соответствующая система безопасности, извлекли ли мы уроки из Беслана, из "Норд-Оста", из взрывов на улице Гурьянова. Нет, конечно. Элементарно, я уже не раз приводил этот пример: попробуйте зайти на нашу автостанцию – у вас карманы вывернут, сумки проверят, при этом автобус отъедет и всех возьмет и повезет в Симферополь, куда угодно.



Потом он остановится где-нибудь под Феодосией на каком-то перекрестке, подъедут на автомобиле люди с южной внешностью и загрузят какие-то ящики. И счастливый водитель везет нас дальше. Что, этого нет?", – указал эксперт.



"Сколько у нас везде рамок и всего прочего, они что, работают? Вас несколько раз унизят, вплоть до оскорблений, если вы что-то там скажете, проявляя свою статусность. Но, при этом, все это однозначно не работает. Что, у нас в метро нет системы опознавания лиц в Москве? Да есть она, работает, и причем вы даже не давая никуда свои данные в электронном виде – уже в этой системе находитесь.



Точно так же, как профанация с теми же самыми персональными данными – зачем человек, получая какой-то региональный значок или грамоту, должен заполнять какие-то документы? Давать согласие на обработку своих персональных данных? Идет тотальная профанация серьезнейших вопросов, на которой очень многие зарабатывают. И не просто зарабатывают – они кушают с аппетитом, находясь за рубежом, сладко спят и т.д.", – заключил Горбачев.