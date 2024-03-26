Нодиржон Тургунов - новый посол Узбекистана в Саудовской Аравии

11:48 27.03.2024

Новый посол Узбекистана прибыл в Саудовскую Аравию



Новый посол Узбекистана в Саудовской Аравии Нодиржон Тургунов приступил к исполнению обязанностей. Он сменил на этом посту Улугбека Максудова, возглавлявшего дипмиссию в 2018-2024 годах.



В столицу Саудовской Аравии прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Нодиржон Тургунов, сообщило ИА "Дуне".



