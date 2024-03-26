Узбекско-кыргызский автозавод выпустит первый автомобиль в мае этого года

11:51 27.03.2024

На совместном предприятии будут производить машины брендов Chevrolet и Isuzu.



ТАШКЕНТ, 26 марта - Sputnik. Узбекско-кыргызский автомобильный завод выпустит свой первый автомобиль до конца мая 2024 года. Об этом сообщает Торгпредство РФ в РУз со ссылкой на руководителя совместного проекта Бахадыра Бахаутдинова.



По его словам, на предприятии будет осуществляться сборка транспортных средств с дальнейшей локализацией. Здесь будут производить легковые автомобили Chevrolet и коммерческую технику Isuzu.



"Первый автомобиль выйдет до конца мая. Мы планируем его выпустить. Это будут легковые авто Chevrolet и Isuzu", - сказал он.



Также по словам руководителя проекта, на первом этапе предполагается выпустить 10 тысяч транспортных средств методом крупноузловой сборки. В дальнейшем планируется нарастить мощность до 30 тысяч автомобилей в год. При этом, одновременно будет локализовано производство некоторых компонентов. Всего для производства утвердили 19 моделей, первыми из которых выпустят авто марки Cobalt.



Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане было подписано в ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума в Бишкеке между компаниями "Узавтосаноат" и "ДТ Техник" в январе 2023 года.



Строительство завода на площади 18 тыс. квадратных метров в Чуйской области Кыргызстана началось весной того же года.



Изначально сообщалось, что предприятие начнет работать в июле 2023 года. Позже срок запуска завода перенесли на сентябрь из-за погодных условий. Затем – на начало текущего года. Последние ориентировочные сроки запуска завода, озвученные кабмином Кыргызстана, - второй квартал текущего года.