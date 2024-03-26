Теракт в "Крокусе" стал сигналом для Эрдогана, - Игорь Субботин

15:54 27.03.2024

Версия для печатиОбсудить на форумеПо турецким провинциям прокатилась волна задержаний

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



26.03.2024



Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 2,9 тысячи радикалов за год. Турецкие правоохранительные органы начали массовые задержания людей, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Причиной, как дают понять местные издания, мог стать теракт 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Источники турецкой прессы сообщают, что как минимум двое предполагаемых террористов посещали Турцию. За последнее время республика сама становилась мишенью атаки сторонников ИГ, которые, как полагают исследователи, стремятся усилить присутствие на этой арене.



О том, что полиция провела задержания 147 человек по подозрению в связях с ИГ, сообщил 26 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Согласно официальным данным, рейды охватили одновременно 30 провинций республики.



Сообщается, что правоохранители изъяли у подозреваемых значительное количество документов и цифровых носителей, возможно, касающихся активности радикальных группировок. В то же время Ерликая проинформировал, что с 1 апреля 2023 года по 25 марта текущего года на территории страны проведено 1,3 тыс. операций против ИГ, в результате которых были задержаны 2,9 тыс. человек по подозрению в причастности к террористической организации. Арестованы по решению суда были только 692 человека.



Причиной новых рейдов, как дает понять западное издание Al-Monitor, стал теракт в "Крокус Сити Холле". Источники газеты "Хюрриет", в свою очередь, сообщили, что двое предполагаемых террористов, которые были задержаны в России, беспрепятственно посещали Турцию: в их отношении не было никаких предупреждений со стороны аппарата безопасности РФ. "Хюрриет" уточняет, что на территорию республики подозреваемые прибыли именно из Москвы. При этом отмечается, что никакой регистрации в Турции у них не было. Источники издания подчеркивают, что факты пребывания в республике двух приезжих "изучаются со всей тщательностью". Анкара обменивается с Москвой всей информацией, которая касается этих обстоятельств.



В этом году Турцию саму потряс теракт, в котором был зафиксирован след ИГ. Это произошедшая 28 января стрельба в католической церкви Святой Марии, которая расположена в стамбульском районе Сарыер. Двое людей в масках открыли огонь во время воскресного богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин. Управление безопасности Стамбула сообщало, что преступление совершили выходцы из России и Таджикистана, которые являлись активными участниками так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" (ВХ) (группировка признана в России террористической и запрещена) – афганского филиала ИГ, который, как отмечали американские официальные лица, приложил руку к атаке на "Крокус Сити Холл".



Оппозиционная Анкаре стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network отмечала, что в Турции значительное количество людей, которые подозреваются в поддержке ИГ, получают освобождение вопреки массовым рейдам и задержаниям. Так, в провинции Измир, где 30 октября был задержан 21 человек, включая иностранных граждан, впоследствии были арестованы только трое. Более того, информация о том, сколько в тюрьмах республики содержится заключенных, связанных с ИГ, носит конфиденциальный характер. Критики президента Реджепа Тайипа Эрдогана объясняют эти обстоятельства существованием неких джентльменских договоренностей между правящим истеблишментом и сторонниками радикального ислама.



Источник "НГ", близкий к турецкому официозу, отмечает, что региональные отделения полиции и жандармерии Турции систематически проводят операции против ИГ, как, например, в рамках операции "Боздоган", когда накрывается целая сеть – не только в Стамбуле, но и в сельских регионах, где проживает бедное и религиозное население и где были развернуты или до сих пор существуют места проживания сирийских беженцев. "Нередко рейды проводятся одновременно против Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ в одних и тех же локациях: с одной стороны, это позволяет не спугнуть не связанные друг с другом группы, с другой – служит цели уравнять РПК и ИГ как явление, представляющее одинаковую угрозу безопасности", – заметил собеседник "НГ".



Аналитики между тем фиксируют повысившуюся активность ВХ на территории республики. Американский Центр Стимсона ссылается на показания одного из задержанных, который рассказал, что координатор ячейки ВХ в Турции, некий гражданин Киргизии таджикского происхождения, "планировал нападения на консульства Швеции и Нидерландов в Стамбуле".



"ВХ стало легче использовать Турцию в качестве финансового и транзитного узла из-за растущего количества афганских беженцев, пересекающих границу страны через Иран за последние три года, – отмечается в аналитике Центра Стимсона. – Ограниченные талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено. – "НГ"), контролирующими их финансовые потоки, радикалы, по-видимому, нашли новый способ обойти ограничения, используя спящие ячейки в Турции и приграничных с Сирией районах для осуществления переводов с применением традиционных обменных пунктов".



Западные аналитики подчеркивают, что радикалы могут легко проникать в диаспоры выходцев из Центральной Азии, базирующиеся в крупных турецких городах. Особенно в этом плане внимание правоохранителей должен привлечь стамбульский район Башакшехир, который находится в европейской части города и который стал пристанищем для узбеков, таджиков и туркменов, резюмируют в Центре Стимсона.