Кыргызский депутат Мадумаров признан виновным в гос-мятеже... и отпущен за давностью лет

17:57 27.03.2024

Первомайский районный суд Бишкека 26 марта признал виновным политика Адахана Мадумарова и освободил от наказания за истечением срока давности дела.



Судья Мирбек Сатарбек уулу оставил Мадумарова под стражей до вступления приговора в силу.



Адахан Мадумаров является депутатом Жогорку Кенеша КР VII созыва ("Бутун Кыргызстан").



Он был задержан 2 сентября 2023 года и проходил по двум уголовным делам, которые были объединены в одно:



- Первое дело - это подписанный им в 2009 году протокол между Кыргызстаном и Таджикистаном, который должен был урегулировать приграничные вопросы. Тогда Мадумаров занимал должность секретаря Совета безопасности.



- Второе дело касается заявления, которое поступило в мае 2023 года в Следственную службу МВД от мужчины, который на парламентских выборах 2015 года шел под номером 54 от партии "Бутун Кыргызстан". Он сообщил, что заплатил $50 тыс., чтобы получить 5000 голосов избирателей.



Он обвинялся в мошенничестве и государственной измене.



Приговор вступает в силу после 30 суток с момента оглашения.