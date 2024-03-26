Бункер НАТО в 6 этажей сложился вмиг. Что происходит на фронтах СВО

19:03 27.03.2024 БУНКЕР НАТО В 6 ЭТАЖЕЙ СЛОЖИЛСЯ ВМИГ. ВОЙСКА ГОТОВЯТ К ОТСТУПЛЕНИЮ: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ФРОНТАХ СВО

Русская армия совершила мощный прорыв, отодвинув неприятеля. Рассказываем, что происходит на фронтах СВО и не попало в сводки.



Зачистка продолжается

Глава "страны 404" так боится, что его сковырнут с поста президента, что активно убирает всех вероятных соперников. Накануне места лишился глава СНБО Алексей Данилов. Вместо него пост занял бывший глава Службы внешней разведки Незалежной Александр Литвиненко.



Что интересно, в прошлом году Литвиненко заявлял, что Россия намерена вести с Украиной долгую войну на истощение, а также упоминал о "глобальном перераспределении мира" в ближайшие 10-15 лет.



Как отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, в биографии Литвиненко есть одна "любопытная деталь". В свое время он окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ России. А после этого присягнул на верность украинскому националистическому режиму.



Настали решающие месяцы

Аналитики издания The Economist уверены, что следующие 5-8 месяцев могут стать решающими. Как сказано в материале, Россия может прорвать оборону и прорваться глубоко вперед. Украине же не хватает солдат и снарядов для противостояния.



"Новое мощное давление России в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону Украины и проникнуть вглубь страны", - пишут авторы статьи.



Там же сказано, что с момента падения Авдеевки в феврале Вооруженные силы России оказывают сильное давление сразу по нескольким направлениям на востоке Незалежной. Авторы указывают, что пока русские заняли 7-10 километров, но летом ожидается более серьезное продвижение.



ФОТО: SGT. 1ST CLASS THERESA GUALDARAM/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS



Мощный прорыв

Русский десант в это самое время прорывает оборону неприятеля, вплотную приближаясь к Часов Яру. "Наступая от Бахмута, силы ВДВ и ЮВО в последние дни смогли разгромить ряд подразделений ВСУ, занять крупные опорники и приблизиться к важному городу Часов Яр. 98-я ивановская дивизия ВДВ уверенно продвигается вперед", - пишут авторы телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".



На печальное состояние украинских солдат указывают и вражеские ресурсы. Военные аналитики Киева пишут: "Русские имели значительный успех в направлении Часов Яра. Им удалось захватить ряд крупных опорных пунктов ВСУ, достаточно хорошо подготовленных. От административной черты города до позиций русских остается всего около 500 метров". И тут же добавляют, что в районе Ивановского и его окрестностях ситуация ничуть не лучше. Идут бои и восточнее Лиственного леса и в северо-восточной части заказника "Ступки-Голубовские 2".



В то же время русские ребята активно уничтожают врага на границе у Белгородчины. В бои идут и спецназ, и танки, и авиация ВС России. Наши отбрасывают врага и уничтожают бронетехнику неприятеля.



А группировка войск "Запад" сражается в это время с противников в приграничных с Курской областью районах "страны У". "Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и военной технике противника на дальности до 22 км. Целеуказание и корректировка огня артиллерии осуществляются при помощи беспилотников", - отмечают военные корреспонденты.



ФОТО: IMAGO/ANTTI AIMO-KOIVISTO/GLOBALLOOKPRESS



Наемникам конец

ВСК России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Кураховском направлении. На врага сбросили авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, попросту похоронив иностранцев.



"Российские силы снова накрыли пункт размещения иностранных наемников, - отметил в своем телеграм-канале политолог Руслан Осташко. - ВКС отработали по иностранным гостям в населенном пункте Острое на Кураховском направлении. На головы им прилетели ФАБы-250. Наемники регулярно становятся целью российских ударов. На прошлой неделе в Харькове опять накрыли французских наемников - для них город давно стал братской могилой".



Кроме того, по некоторым данным, один из наших "Искандеров" поразил командный пункт противника в районе Часова Яра. В подземном военном штабе в шесть этажей находились в том числе офицеры стран НАТО - США и Польши. Раненых направили на лечение в Польшу, сообщает "Украина.ру" со ссылкой на ТГ-каналы.



По данным последних, в бункере находились в том числе генерал Польши Адам Марчак и еще несколько высокопоставленных офицеров НАТО.



ФОТО: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS



Тревожные налеты

Боевики Зеленского все продолжают терроризировать мирных жителей России. Сегодняшней ночью они запугивали людей в Белгородской области. Однако многого добиться неприятелю не удалось.



"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 18 воздушных целей на подлете к городу, - рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. - По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области".



Помимо этого из-за атаки врага в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях, также посечены шесть машин. "В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения. Все оперативные службы работают на местах", - указал Гладков.



А в Министерстве обороны России добавили, что враг хотел ударить с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Однако дежурными средствами ПВО все восемнадцать реактивных снарядов удалось уничтожить.



Помимо этого украинские формирования продолжают атаковать предприятия топливно-энергетической сферы России. Накануне под удар попала Зуевская ТЭЦ в Донецкой Народной Республике.



"ВС РФ тем временем наносят удары по объектам в тыловых регионах противника. В Харькове беспилотниками и крылатыми ракетами удалось поразить места концентрации личного состава в Шевченковском и Слободском районах", - отмечает в Сети "Рыбарь".



Более того, Украине грозит дефицит электроэнергии после мощнейшего удара возмездия русской армии. "Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть - враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д. Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", - приводит слова генерального директора компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергея Коваленко телеграм-канала "Политика страны". А после добавил, что восстановление займет месяцы.



ФОТО: MOD RUSSIA/VIA/GLOBALLOOKPRESS



ВСУ могут готовиться к краху

Печальный для армии Незалежной прогноз сделал военный аналитик Франц-Стефан Гади, недавно посетивший подразделения украинской армии непосредственно на передовой.



"Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. Ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета", - сообщил Гади.



Он отметил, что провал кампании по мобилизации грозит Киеву обвалом фронта. Ведь совершенно неподготовленные подразделения из наспех собранных новобранцев будут немедленно разгромлены русскими. Низкий уровень подготовки личного состава ВСУ приводит лишь к росту потерь киевских войск, но никак не к успехам на фронте.



Защиты нет

Что интересно, не смогут защититься украинские бойцы и с помощью своей бронированной техники. Все оттого, что русские танковые ракеты способны прошить насквозь и ее. Причем не спасется и хваленая натовская техника.



Речь идет о комплексе управляемого вооружения "Рефлекс-М" с управляемой ракетой "Инвар-М/М1". Ее используют наши танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М.



"Управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. За счет тандемной кумулятивной боевой части средняя бронепробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки - в лобовой проекции", - указал информированный источник.



Так что непонятно, как ВСУ намерены воевать, а вернее выживать, в боях с русскими… Источник - Царьград

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