 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.03.2024
20:29  Алтай Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии
20:27  Весь узбекский бизнес в Кыргызстане: Рейтинг 85 компаний
20:25  Еще 15 каракалпакских активистов приговорили к срокам от 6 до 12 лет
20:23  В Уральске из-за паводков объявили режим ЧС
20:20  "Это все измышления" – упырь Бишимбаев не признает вину в убийстве Салтанат Нукеновой
20:17  Конфискация понарошку: активы Кайрата Боранбаева (сват Дариги Назарбаевой) так и не отдали государству
19:47  Нефть России воспламенила страсти в Вашингтоне и Сеуле, - В.Скосырев

19:03  Бункер НАТО в 6 этажей сложился вмиг. Что происходит на фронтах СВО
17:57  Кыргызский депутат Мадумаров признан виновным в гос-мятеже... и отпущен за давностью лет
15:54  Теракт в "Крокусе" стал сигналом для Эрдогана, - Игорь Субботин
11:51  Узбекско-кыргызский автозавод выпустит первый автомобиль в мае этого года
11:48  Нодиржон Тургунов - новый посол Узбекистана в Саудовской Аравии
11:47  "Страшная угроза": мигранты живут в абсолютно параллельном мире, находясь в России
11:43  Как родилось украинство. Забытый юбилей политической ошибки
11:40  С чьей помощью в Узбекистане собираются построить комплекс стоимостью "свыше 10 миллиардов долларов"
11:37  Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере
10:53  Теракт в Москве. Информация о признании погибшими двух кыргызстанок преждевременна
10:23  Казнить или не помиловать: мнения экспертов
10:17  Южная Азия – возрастание возможности конфликта ядерных Индии и Пакистана, Афганистан остается "мировой головной болью", - Д.Минин
09:00  Байден снова обозвал Путина. Теперь - "мясником"
07:41  Рахмонизм - главный источник терроризма в ЦА. Нужно заставить власти Таджикистана прекратить обкрадывать свой народ, - Р.Ищенко
07:36  Московский лумумбарий. "Центр помощи мигрантам" занимался организацией фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ
07:08  Кыргызский криминальный олигарх "Раим-миллион" Матраимов и 3 его брата задержаны в Баку и этапированы на родину
07:04  Возвращение королей плейстоцена. Через два года генетики готовы воскресить шерстистых мамонтов
07:00  Казахстан создает региональный союз. Бишкек и Ташкент будут военными партнерами Астаны, - В.Панфилова
01:25  Алишер Таксанов: "Непотизм – угроза для общества и государства" (узбекский пример)
00:59  Израиль и ХАМАС уже в шаге от перемирия, - НГ
00:52  Узбекистан вышел в следующий этап квалификации на ЧМ-2026 по футболу
00:36  Игорь Растеряев. Новые песни о самом главном
00:23  Бессарабский узел: база НАТО в Румынии и приднестровский вопрос, - А.Белов
00:18  Внезапно и скоропостижно скончался польский бригадный генерал Адам Марчак. Получил ракетой в Донбассе?
00:12  В бандеровскую армию активно вербуют японцев и южно-корейцев
00:02  В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Те
Вторник, 26.03.2024
19:57  Умер бывший 1-й вице-премьер Украины академик-националист Юхновский
19:51  ВВС: Два террориста были убиты - одного задушили заложники в "Крокусе", второго пристрелили при задержании
19:49  США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии
19:45  Что написано на гербе Афганистана, - П.В.Густерин
19:42  Уволен глава СНБ Украины Данилов, публично исказивший ФИО китайского дипломата Хуэя
19:38  Капитаном сингапурского контейнеровоза, разрушившего мост в американском Балтиморе был украинец
16:14  Ягодка-малинка. Задержана замглавы Таможни России генерал-полковница Ягодкина
15:44  Онталап Оналбаев поехал в Тегеран и другие новые послы Казахстана
15:25  Терроризм-2024. Уроки для Казахстана, - Данияр Ашимбаев
15:21  А.Проханов "Идеологическое будущее мира – не экономическое, не военное, а... справедливость"
15:17  "Крокус" заказали мы: Украина не смогла сдержать тщеславие и призналась в совершении терактов
15:14  Америка готовится к высокотехнологичной войне с Россией и Китаем, - В.Овчинский
10:57  В России ни один адвокат не согласился защищать террористов из "Крокуса"
10:49  Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы, - Василий Стоякин
10:46  Как родилось украинство, - Ростислав Ищенко
10:43  Задача - стать русским, - Александр Проханов
10:41  "В Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%" - Мирзиеев
09:18  "Проблема перезрела". Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нефть России воспламенила страсти в Вашингтоне и Сеуле, - В.Скосырев
19:47 27.03.2024

США и Южная Корея ищут способ помешать сотрудничеству РФ с КНДР
Владимир Скосырев
27.03.24

Суда курсируют между портами России и КНДР, содержимое их грузов со спутников трудно установить.
Вашингтон и Сеул сформировали команду из более чем 30 чиновников и разведчиков. Задача – помешать КНДР закупать нефть. Но резолюции Совета Безопасности ООН не запрещают поставок этих товаров, а лишь ограничивают их объем – 4 млн барр. нефти и 500 тыс. барр. бензина в год. Поводом для экстренной встречи в Вашингтоне стали снимки со спутников о прибытии северокорейских танкеров в порт Восточный в РФ. Этот вопрос может обсуждаться в комитете Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи. Его функции – чисто консультативные.
Как передал Reuters, новый орган, созданный Вашингтоном и Сеулом, носит характерное название "Целевая группа по пресечению нарушений". Под нарушениями имеются в виду возможные поставки переработанной нефти из России в КНДР. Обсуждались методы, как их пресечь. Участники совещания даже опубликовали заявление, в котором повторяется азбучная истина – нефть необходима для армии Северной Кореи.

Существует возможность, что Россия наложит вето на резолюцию, призывающую продлить мандат комитета СБ, утверждают дипломаты недружественных России стран в Нью-Йорке. А пока комитет констатировал, что северокорейские танкеры, возможно, завезли более 1,5 млн барр. нефтепродуктов в период между 1 января и 15 сентября 2023 года. В то же время Вашингтон и Сеул продолжают утверждать, что КНДР снабдила Россию оружием для боевых действий в Украине. Москва и Пхеньян обещали укрепить военно-техническое сотрудничество, но отвергают версию о поставках оружия.

Снимки со спутников, принадлежащих частным компаниям, показывают, что северокорейские танкеры, включая те, что находятся под санкциями, посещали российские порты в последние недели. Целевая группа Вашингтона и Сеула решает, как разрушить сеть поставок нефти в Северную Корею. Речь идет о том, чтобы раскрыть случаи обхода санкций и перетянуть на свою сторону те частные компании третьих стран, которые намеренно или непреднамеренно способствуют поставкам нефти по морю. В будущем целевая группа может нанести удар и по торговле углем.

А южнокорейское агентство Yonhap сообщает о том, что дипломаты Сеула пытаются продлить полномочия комитета Совбеза ООН по Северной Корее. СБ ООН в составе 15 членов должен был проголосовать в пятницу за продление его мандата на год – до 30 апреля 2025 года. Но голосование было отложено. О причине рассказал сайт NK News. Виновата якобы опять Россия. Сеул боится, как бы она как постоянный член Совбеза не наложила вето на комитет экспертов. Южная Корея – это один из десяти непостоянных членов СБ ООН, ее полномочия истекают в 2025 году.

Комитет по Северной Корее собирает данные, проводит анализ по санкциям против Северной Кореи и передает доклад в СБ дважды в год. А сам Совбез голосовал за продление мандата каждый год. Россия в прошлом году проголосовала за продление полномочий комитета.

Между тем вопрос о том, кто больше всех помогает КНДР с нефтепродуктами, остается спорным. Во всяком случае, Азиатский институт политических исследований сообщал, что большой вклад вносит Китай. The Wall Street Journal тоже называет Китай первым союзником и главным торговым партнером КНДР. Но в последние годы в связи с пандемией это государство отгородилось стеной от внешнего мира. Возникли перебои с продовольствием и другими товарами. Из анализа органа американских деловых кругов вытекает, что ужесточение санкций, к которому призывают Вашингтон и Сеул, ухудшат еще больше жизнь простого северокорейца.

В беседе с "НГ" Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Обвинения американцев нужно еще доказать. Пусть представят их. Что касается комитета по санкциям по Северной Корее, то стало уже традицией, что часть членов комитета выдвигает какие-то безумные идеи, а российские эксперты говорят: "посмотрим". В результате, как сообщают американцы, работа комитета оказалась парализована. Это произошло потому, что он не стал автоматически штамповать резолюции против КНДР".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711558020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с сенатором Конгресса США
- Ерлан Кошанов посетил Швейцарию с официальным визитом
- Без спекуляций и искусственного дефицита
- В Казахстане увеличат площади посевов социально значимых культур – МСХ
- О праздниках и чтении
- Олжас Бектенов провел встречу с Председателем Народного правительства СУАР КНР Эркином Туниязом
- Кадровые перестановки
- Применение искусственного интеллекта обсудили в Мажилисе
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  