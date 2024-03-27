Нефть России воспламенила страсти в Вашингтоне и Сеуле, - В.Скосырев

19:47 27.03.2024

США и Южная Корея ищут способ помешать сотрудничеству РФ с КНДР

Владимир Скосырев

27.03.24



Суда курсируют между портами России и КНДР, содержимое их грузов со спутников трудно установить.

Вашингтон и Сеул сформировали команду из более чем 30 чиновников и разведчиков. Задача – помешать КНДР закупать нефть. Но резолюции Совета Безопасности ООН не запрещают поставок этих товаров, а лишь ограничивают их объем – 4 млн барр. нефти и 500 тыс. барр. бензина в год. Поводом для экстренной встречи в Вашингтоне стали снимки со спутников о прибытии северокорейских танкеров в порт Восточный в РФ. Этот вопрос может обсуждаться в комитете Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи. Его функции – чисто консультативные.

Как передал Reuters, новый орган, созданный Вашингтоном и Сеулом, носит характерное название "Целевая группа по пресечению нарушений". Под нарушениями имеются в виду возможные поставки переработанной нефти из России в КНДР. Обсуждались методы, как их пресечь. Участники совещания даже опубликовали заявление, в котором повторяется азбучная истина – нефть необходима для армии Северной Кореи.



Существует возможность, что Россия наложит вето на резолюцию, призывающую продлить мандат комитета СБ, утверждают дипломаты недружественных России стран в Нью-Йорке. А пока комитет констатировал, что северокорейские танкеры, возможно, завезли более 1,5 млн барр. нефтепродуктов в период между 1 января и 15 сентября 2023 года. В то же время Вашингтон и Сеул продолжают утверждать, что КНДР снабдила Россию оружием для боевых действий в Украине. Москва и Пхеньян обещали укрепить военно-техническое сотрудничество, но отвергают версию о поставках оружия.



Снимки со спутников, принадлежащих частным компаниям, показывают, что северокорейские танкеры, включая те, что находятся под санкциями, посещали российские порты в последние недели. Целевая группа Вашингтона и Сеула решает, как разрушить сеть поставок нефти в Северную Корею. Речь идет о том, чтобы раскрыть случаи обхода санкций и перетянуть на свою сторону те частные компании третьих стран, которые намеренно или непреднамеренно способствуют поставкам нефти по морю. В будущем целевая группа может нанести удар и по торговле углем.



А южнокорейское агентство Yonhap сообщает о том, что дипломаты Сеула пытаются продлить полномочия комитета Совбеза ООН по Северной Корее. СБ ООН в составе 15 членов должен был проголосовать в пятницу за продление его мандата на год – до 30 апреля 2025 года. Но голосование было отложено. О причине рассказал сайт NK News. Виновата якобы опять Россия. Сеул боится, как бы она как постоянный член Совбеза не наложила вето на комитет экспертов. Южная Корея – это один из десяти непостоянных членов СБ ООН, ее полномочия истекают в 2025 году.



Комитет по Северной Корее собирает данные, проводит анализ по санкциям против Северной Кореи и передает доклад в СБ дважды в год. А сам Совбез голосовал за продление мандата каждый год. Россия в прошлом году проголосовала за продление полномочий комитета.



Между тем вопрос о том, кто больше всех помогает КНДР с нефтепродуктами, остается спорным. Во всяком случае, Азиатский институт политических исследований сообщал, что большой вклад вносит Китай. The Wall Street Journal тоже называет Китай первым союзником и главным торговым партнером КНДР. Но в последние годы в связи с пандемией это государство отгородилось стеной от внешнего мира. Возникли перебои с продовольствием и другими товарами. Из анализа органа американских деловых кругов вытекает, что ужесточение санкций, к которому призывают Вашингтон и Сеул, ухудшат еще больше жизнь простого северокорейца.



В беседе с "НГ" Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Обвинения американцев нужно еще доказать. Пусть представят их. Что касается комитета по санкциям по Северной Корее, то стало уже традицией, что часть членов комитета выдвигает какие-то безумные идеи, а российские эксперты говорят: "посмотрим". В результате, как сообщают американцы, работа комитета оказалась парализована. Это произошло потому, что он не стал автоматически штамповать резолюции против КНДР".