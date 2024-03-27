Конфискация понарошку: активы Кайрата Боранбаева (сват Дариги Назарбаевой) так и не отдали государству

20:17 27.03.2024 Конфискация понарошку: активы Кайрата Боранбаева так и не отдали государству



27 марта 2024

Никита Дробны



Когда осужденный бизнесмен Кайрат Боранбаев согласился передать государству компании стоимостью более 90 млрд тенге и тем самым выторговал себе свободу, это событие прогремело на весь Казахстан. Для государства кейс Боранбаева стал доказательством, что работа по возврату активов приносит плоды. Но формально часть конфискованных у миллиардера компаний до сих пор принадлежит ему, выяснила Orda.kz.



Отданное, но не полученное



В сентябре 2023 года Кайрата Боранбаева, одного из богатейших бизнесменов Казахстана и бывшего свата Дариги Назарбаевой, осудили на шесть лет лишения свободы за пособничество в растрате госимущества (хищения в Qazaq Gaz). Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Приговору предшествовало расследование, которое тянулось с марта 2022 года.



Но в колонии г-н Боранбаев пробыл недолго. В октябре 2023-го он начал поспешно отдавать государству компании и имущество, чтобы возместить нанесенный ущерб, - и досрочно вышел на волю, поскольку суд в Акмолинской области заменил ему не отбытую часть наказания ограничением свободы.



"Раскулачивание" Боранбаева: какое имущество бизнесмен уже вернул государству?



Сразу после того как стали известны названия компаний, добровольно отданных Боранбаевым, эксперты указывали, что олигарху было даже выгодно от них избавиться. Более того, некоторые предприятия бизнесмен при всем желании не смог бы передать государству полностью, так как владел только частью их уставного капитала.



Скептицизм экспертов, как оказалось, был не напрасен. На практике часть "конфискованных" активов г-на Боранбаева по-прежнему числится за ним.



ТОО "АзияГаз Чунджа"



ТОО "АзияГаз Чунджа" было одним из первых активов, добровольно переданных государству Боранбаевым. Этим товариществом г-н Боранбаев владел вместе с Романом Нахановым - компания занималась тем, что продавала газ по трубопроводам.



Компанию Кайрата Боранбаева оштрафовали на 1,7 млн тенге



Газораспределительную компанию оценили в 6,4 млрд тенге при рыночной стоимости около 14 млрд тенге. На балансе предприятия значились подземные газопроводы общей длиной около 56 км, внутрипоселковый распределительный газопровод протяженностью свыше 189 км, АГРС "Шарын" мощностью 25 тыс. кубометров в час, линия электропередачи протяженностью 3,2 км, промышленная база в селе Чунджа и десятки газорегуляторных пунктов. Все это имущество, вероятно, было дороже заявленной стоимости.



Как только появилась информация о конфискации актива, эксперты утверждали, что компанию со всем имуществом передадут в распоряжение фонда "Самрук-Казына", закрепив соответствующие права постановлением правительства.



Но 14 марта 2024 года стало известно, что департамент Комитета по регулированию естественных монополий оштрафовал ТОО "АзияГаз Чунджа" за неисполнение условий по инвестиционным программам. Сумма штрафа превысила 1,7 млн тенге. И погашать его, вероятно, придется Кайрату Боранбаеву, поскольку компания формально до сих пор числится за ним.



По состоянию на 14 марта Кайрат Боранбаев оставался совладельцем ТОО "АзияГаз Чунджа", что легко проверить по выписке из eGov. Каким образом он сохраняет контроль над компанией, которую еще пять месяцев назад отдал государству, остается лишь предполагать.



Мы решили проверить, какие еще "конфискованные" активы юридически сохраняются за господином Боранбаевым, и были удивлены их количеством.



Comfort Hotel Astana



16 октября 2023 года Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana - отель площадью пять тысяч "квадратов" и стоимостью около 1,4 млрд тенге, годовой оборот которого составлял 900 млн тенге. Суммы солидные, но в чьих руках они находятся сейчас?



По состоянию на 6 марта 2024 года компанией ТОО "Роял Комфорт Астана", которая управляет гостиничным комплексом, продолжал владеть Кайрат Боранбаев. Точнее, его компания ТОО "ААТД", которая (по данным за февраль) на 100% принадлежит осужденному и отпущенному на свободу бизнесмену.



Гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana включает 105 номеров разных категорий, ресторан, конференц-зал, сауну, тренажерный зал и турецкий хамам. Его второй соучредитель - Тарык Волкан Оскай, генеральный директор девелоперской компании Nef Kazakhstan.



Зато зарегистрированным по тому же адресу ТОО "Комфорт Отель Астана" сейчас официально владеет государство в лице управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны. Возможно, именно на эту организацию в итоге запишут весь гостиничный комплекс.



Сеть фитнес-клубов FitNation



Сеть фитнес-клубов FitNation с отделениями в Алматы, Астане и Костанае, по данным АФМ, Кайрат Боранбаев добровольно отдал государству 18 октября 2023 года. Но по состоянию на конец марта 2024 года соответствующее юрлицо, ТОО "FitnessLink", все еще зарегистрировано на Кайрата Боранбаева и его родственницу.



Один из совладельцев ТОО - г-н Боранбаев через уже знакомое нам ТОО "ААТД". Второй совладелец - его сестра Шолпан Боранбаева. В последний раз компанию перерегистрировали в 2012 году.



После формальной передачи государству сеть FitNation не приостанавливала работу. Ее клубы по-прежнему открыты и принимают посетителей на контрактной основе (за право на посещение клуба в течение года со всеми доступными опциями просят 280 тысяч тенге).



ТОО "Unity Hall"



ТОО "Unity Hall", занимающееся арендой и управлением недвижимостью, Кайрат Боранбаев отдал (или не отдал?) государству вместе со зданием ТРЦ "Алмалы" в "золотом квадрате" Алматы. Сообщалось, что площадь расположенного в комплексе Almaty Towers объекта, конфискованного у олигарха, превышала 11 тыс. квадратных метров.



Переданные миллиардером здания планировали использовать в социальных целях. Там должны были создать досуговые, реабилитационные и образовательные центры.



По состоянию на конец марта 2024 года ТОО "Unity Hall" принадлежало компании Globex Energy FZE, зарегистрированной за пределами Казахстана. Фактически это офшорный актив г-на Боранбаева. Именно через компанию Globex Energy FZE он контролировал футбольный клуб "Кайрат".



Завод "КазТурбоРемонт"



ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" было одним из первых предприятий, отданных государству Боранбаевым. Эта организация выполняет строительно-монтажные работы на Тенгизе и, по словам экспертов, развивалась практически без участия олигарха, который имел в ней долю. Но еще в начале марта 2024 года г-н Боранбаев продолжал владеть своей частью ТОО.



Второй совладелец завода "КазТурбоРемонт" - одноименный холдинг, также связанный с Боранбаевым. Через него олигарх контролировал нефтяную компанию Phystech II, которая добывала нефть на месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области и добровольно передала государству 100 % акций стоимостью 35,5 млрд тенге.



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"КазТурбоРемонт" при передаче государству оценивали более чем в девять млрд тенге, его совокупные активы составляли 25 млрд тенге.



"Все компании работают"



В 2021 году казахстанский Forbes оценивал состояние Кайрата Боранбаева в 590 млн долларов (он был на 14-ом месте рейтинга богатейших бизнесменов страны). Стоимость имущества и компаний, которые он (теоретически) передал государству, - по официальной версии, 93,6 млрд тенге. По самым огрубленным подсчетам, это примерно 208 млн долларов.



В распоряжении г-на Боранбаева после выхода на свободу оставались многочисленные юрлица, в том числе инвестиционная компания Q Capital Limited, туроператор Central Asia Travel, сеть ресторанов Tomato и другие активы. Бизнесмену есть чем заняться - например, вместо отданной государству гостиницы он может открыть новую. Да и доля в ТОО "Esentai Tower Investments" до сих пор за ним сохраняется. Так зачем же столь обеспеченному человеку цепляться за компании, с которыми он официально согласился расстаться?



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Кайрат Боранбаев открыто признал, что по-прежнему располагает солидными средствами. Оказавшись на свободе, он вновь начал посещать публичные мероприятия и в начале марта побывал на конференции, посвященной предстоящей Паралимпиаде. Там олигарх весьма недружелюбно отреагировал на вопросы журналистов - не потому ли, что активы, о передаче которых государству его спрашивали представители СМИ, формально все еще числятся за ним?







Когда журналистке Orda.kz все-таки удалось пообщаться с Кайратом Боранбаевым и задать ему вопрос об оставшихся в его распоряжении активах, бизнесмен заверил, что ему есть на что жить - и дал понять, что его бизнес процветает.



"Все компании работают. Я честно благодарен, что компаниям дали работать. У нас холдинг - управляющая компания. У нас весь бизнес работает. Да, есть проблемы, это нормально, у всех есть проблемы, наверное",

сказал Кайрат Боранбаев



Мы не знаем, имел ли бизнесмен в виду те компании, которые у него официально отняли и которые формально до сих пор контролируются им. Так или иначе, нет оснований считать, что завершение возврата активов приведет к разорению г-на Боранбаева.



После конфискации компаний олигарха тогдашний министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснял, что у государства было два варианта, как ими распорядиться - в зависимости от того, подпадают ли они под закон о возврате незаконно приобретенных активов. Первый вариант предусматривал передачу активов под контроль специально созданной компании для последующей реализации. Второй - прямую передачу в госуправление в соответствии с процессуальным решением.



Редакция Orda.kz направила запрос в Агентство по финансовому мониторингу, чтобы уточнить, почему бизнесмен остается номинальным владельцем активов, которые должен был передать государству. На момент подготовки этого материала мы не получили ответа, но обязательно опубликуем его, когда в АФМ будут готовы предоставить комментарий. Вероятно, переоформить активы - дело не быстрое, а надзорному ведомству тоже будет интересно выяснить ответ на наши вопросы. Источник - орда

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