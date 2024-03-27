"Это все измышления" – упырь Бишимбаев не признает вину в убийстве Салтанат Нукеновой

20:20 27.03.2024

"Это все измышления" – Бишимбаев не признает вину в убийстве Салтанат Нукеновой



27 марта 2024

Лора Фигнер



На первом заседании с участием присяжных Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой, высказал свою позицию по поводу предъявленного ему обвинения, сообщает Orda.kz.



На вопрос, признает ли он свою вину, Куандык Бишимбаев ответил: "Не признаю".



"Вам вменяется причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иных насильственных действий, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости. То есть статья 110 ч. 2 п. 1. В этой части вы обвинение полностью не признаете?"

спросила судья Айжан Кульбаева.



В ответ Куандык Бишимбаев заявил, что у него

"не было возможности рассказать свою историю ни в досудебном следствии, нигде вообще".



"Все, что сейчас зачитывал прокурор, это во многом измышления, для которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления с моей стороны никогда совершено не было",

сказал Куандык Бишимбаев.



По второй статье - 99 ч. 2 - убийству с особой жестокостью Куандык Бишимбаев также не признал свою вину.



"Я не то, что в полном объеме не признаю вину, я говорю о том, что я не совершал умышленного убийства человека с особой жестокостью. Надеюсь, у меня будет возможность изложить свою позицию",

добавил подсудимый.



Второй подсудимый Бахытжан Байжанов заявил, что он

"не знает, совершил ли он преступление".



"Я признаю, что действительно просил удалить видеозаписи (из зала ресторана BAU, на которых зафиксировано избиение Салтанат Нукеновой), а также просил отвезти телефон Салтанат (Нукеновой) домой. Я не знаю, совершил ли я преступление. На тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает",

рассказал Бахытжан Байжанов.



Главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева идет в Специализированном межрайоном суде по уголовным делам Астаны. Дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Впервые организована прямая трансляция из зала суда на Youtube на канале Верховного суда РК.



Утром в суде состоялся отбор присяжных, на который прибыли более 100 кандидатов. В результате были отобраны 10 человек основного состава и двое запасных.



На первом заседании прокурор огласил обвинительный акт. Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершенное с особой жестокостью");

п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание").



Двоюродного брата Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова обвиняют по статьям:

ст. 432 УК РК ("Укрывательство преступления");

ст. 434 УК РК ("Недонесение о преступлении").



Куандыка Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года по подозрению в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. По версии обвинения, они ссорились в ресторане BAU, подсудимый избил женщину, от побоев она скончалась.



Ранее Куандык Бишимбаев уже отбывал срок за уголовное преступление. 14 марта 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, а 25 сентября 2019 Бишимбаев вышел на свободу условно-досрочно.



Судебный процесс продолжается. Orda.kz будет следить за развитием событий.