Еще 15 каракалпакских активистов приговорили к срокам от 6 до 12 лет

20:25 27.03.2024

Вторник, 19 Марта 2024

Представители каракалпакской диаспоры передают, что на прошлой неделе были осуждены 15 активистов, которых, по словам их родственников, арестовали в прошлом, 2023 году, и держали в спецтюрьме Службы госбезопасности Узбекистана в Каракалпакстане.



В распространенном сообщении говорится, что начальник этой тюрьмы Д.Шапаатов и первый заместитель прокурора Республики Каракалпакстан Е.Каипбергенов сфабриковали против них уголовные дела по таким "тяжелым" статьям Уголовного кодекса Узбекистана как 155-я (Терроризм), 159-я (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 244 (Массовые беспорядки), 244-1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку).



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Список осужденных:



1) Каипов Камил Генжебаевич;



2) Каипов Мажит Генжебаевич;



3) Каипов Мурат Генжебевич;



4) Косназаров Тимур Алламбергенович;



5) Генжебаев Рашид Муратович;



6) Кидирниязов Дауран Даулетбаевич;



7) Бердимуратов Кууандык Боркинбаевич;



8) Бекмуратов Азат Жумагамбетович;



9) Матсапаев Роман Каналович;



10) Нурбаев Айдос Муратович;



11) Жумаганбетов Кажымхан Азатович;



12) Балтабаев Бахтияр Сматуллаевич;



13) Султанов Муратбай Хамидуллаевич;



14) Узаков Карлыбай Назарбаевич;



15) Абдуллаев Абай Кобейсинович.



Номер уголовного дела 350008-2023-25ВХ (добавление ВХ означает "Ватан хойни", в переводе на русский "Предатели родины".)



Эти люди были приговорены к заключению на срок от 6 до 12 лет.



В сообщении говорится, что они не были организаторами протестов против попрания Конституций Узбекистана и Каракалпакстана, которые, как известно, были расстреляны узбекскими военными, в ходе чего погибло от 50 до 70 участников уличных выступлений. Они попали на видеозаписи сотрудников СГБ и впоследствии были найдены и арестованы. После арестов в телефонах многих из них были обнаружены фото и видеозаписи, сделанные во время протестов, что и послужило "доказательством" их вины.