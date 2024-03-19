|Еще 15 каракалпакских активистов приговорили к срокам от 6 до 12 лет
20:25 27.03.2024
Вторник, 19 Марта 2024
Представители каракалпакской диаспоры передают, что на прошлой неделе были осуждены 15 активистов, которых, по словам их родственников, арестовали в прошлом, 2023 году, и держали в спецтюрьме Службы госбезопасности Узбекистана в Каракалпакстане.
В распространенном сообщении говорится, что начальник этой тюрьмы Д.Шапаатов и первый заместитель прокурора Республики Каракалпакстан Е.Каипбергенов сфабриковали против них уголовные дела по таким "тяжелым" статьям Уголовного кодекса Узбекистана как 155-я (Терроризм), 159-я (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 244 (Массовые беспорядки), 244-1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку).
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Список осужденных:
1) Каипов Камил Генжебаевич;
2) Каипов Мажит Генжебаевич;
3) Каипов Мурат Генжебевич;
4) Косназаров Тимур Алламбергенович;
5) Генжебаев Рашид Муратович;
6) Кидирниязов Дауран Даулетбаевич;
7) Бердимуратов Кууандык Боркинбаевич;
8) Бекмуратов Азат Жумагамбетович;
9) Матсапаев Роман Каналович;
10) Нурбаев Айдос Муратович;
11) Жумаганбетов Кажымхан Азатович;
12) Балтабаев Бахтияр Сматуллаевич;
13) Султанов Муратбай Хамидуллаевич;
14) Узаков Карлыбай Назарбаевич;
15) Абдуллаев Абай Кобейсинович.
Номер уголовного дела 350008-2023-25ВХ (добавление ВХ означает "Ватан хойни", в переводе на русский "Предатели родины".)
Эти люди были приговорены к заключению на срок от 6 до 12 лет.
В сообщении говорится, что они не были организаторами протестов против попрания Конституций Узбекистана и Каракалпакстана, которые, как известно, были расстреляны узбекскими военными, в ходе чего погибло от 50 до 70 участников уличных выступлений. Они попали на видеозаписи сотрудников СГБ и впоследствии были найдены и арестованы. После арестов в телефонах многих из них были обнаружены фото и видеозаписи, сделанные во время протестов, что и послужило "доказательством" их вины.