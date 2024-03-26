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Весь узбекский бизнес в Кыргызстане: Рейтинг 85 компаний
20:27 27.03.2024

Весь узбекский бизнес в Кыргызстане: "Петрогаз Трейдинг, "Большая медведица", "Торговый дом Атлас" и другие - Рейтинг 85 компаний

Tazabek - Узбекистан являлся пятым по величине торговым партнером Кыргызстана с долей в 3,7% в общем объеме товарооборота.

В феврале 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

В нем говорилось, что "совместными усилиями нам удалось поднять наше долгосрочное партнерство по приоритетным направлениям на совершенно новый уровень. В частности, увеличение взаимного товарооборота за последние годы в несколько раз, превысившего отметку в 1 миллиард долларов, выход на практическую плоскость наших связей в реализации крупных совместных проектов в сферах промышленной кооперации, водного хозяйства, энергетики и транспорта служат ярким доказательством нашего мнения".

Глава кабмина Акылбек Жапаров отмечал, что по итогам первого полугодия 2023 года состоялись более 50 взаимных визитов на разных уровнях, что демонстрирует позитивный рост двусторонних отношений.

Еще раньше, в 2011 году, в Ташкенте было подписано Соглашение о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития, который уже работает.

По данным Нацстаткома, в январе этого года Кыргызстан на 39% увеличил торговлю с Узбекистаном по сравнению с январем предыдущего года.

Объем торговли между странами за первый месяц года вырос до $43,8 млн, в том числе:
- экспорт вырос на 32,9% — до $17 млн;
- импорт вырос на 43,2% — до $26,8 млн.

Большая часть кыргызстанского экспорта в Узбекистан приходится на поставки крупного рогатого скота, каменного угля, овец и коз, а также стекла.

Основную долю в импорте узбекских товаров занимают поставки оборудования для сельского хозяйства, трикотажных полотен, пластмасс, одежды, нефтяных газов, грузовых автомобилей, алюминия и овощей.

Соседство с Узбекистаном дает возможность к большему сотрудничеству. В последнее время страны все чаще ведут переговоры об открытии совместных предприятий, как на уровне бизнеса, так и на уровне высокопоставленных лиц.

27 января 2023 года в Бишкеке было подписано соглашение между главами государств Узбекистана и Кыргызстана о строительстве автосборочного завода "Алтын-Тулпар" совместно с "УзАвтоСаноат".

А в январе этого года министр экономики Данияр Амангельдиев на пресс-конференции в Бишкеке сообщал, что в первом квартале этого года планируется запуск Кыргызско-узбекского автозавода.

На 1 января 2024 года в Кыргызстане действовало 85 предприятий с узбекским капиталом из 856 прошедших когда-либо регистрацию на территории Кыргызстана. Такие данные предоставляет Национальный статистический комитет.

Из действующих предприятий 34 являются совместными, а 51— с участием иностранного капитала.

Больше всего предприятий представлено в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 40, на втором месте - профессиональная, научная и техническая деятельность.

Согласно данным портала "Открытый бюджет", 85 действующих компаний в сумме перечислили в бюджет 682 млн сомов.

При этом 21% всех отчислений приходится на ОсОО "Петрогаз Трейдинг", 14% — на ОсОО "Большая медведица", 9% — ОсОО "Торговый дом Атлас".

Подробнее об узбекском бизнесе в Кыргызстане могут узнать подписчики издания.
В закрытой части материала в табличной форме вы найдете:
1) Рейтинг 85 компаний по отчислениям в бюджет за 2023 года на основе данных портала "Открытый бюджет",
2) Учредители и руководители компаний на основе данных Министерства юстиции,
3) Сфера деятельности, адреса, регистрация, контакты по данным Национального статистического комитета.

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Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711560420


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