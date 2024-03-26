|20:29 Алтай Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии
20:27 Весь узбекский бизнес в Кыргызстане: Рейтинг 85 компаний
20:25 Еще 15 каракалпакских активистов приговорили к срокам от 6 до 12 лет
20:23 В Уральске из-за паводков объявили режим ЧС
20:20 "Это все измышления" – упырь Бишимбаев не признает вину в убийстве Салтанат Нукеновой
20:17 Конфискация понарошку: активы Кайрата Боранбаева (сват Дариги Назарбаевой) так и не отдали государству
19:47 Нефть России воспламенила страсти в Вашингтоне и Сеуле, - В.Скосырев
19:03 Бункер НАТО в 6 этажей сложился вмиг. Что происходит на фронтах СВО
17:57 Кыргызский депутат Мадумаров признан виновным в гос-мятеже... и отпущен за давностью лет
15:54 Теракт в "Крокусе" стал сигналом для Эрдогана, - Игорь Субботин
11:51 Узбекско-кыргызский автозавод выпустит первый автомобиль в мае этого года
11:48 Нодиржон Тургунов - новый посол Узбекистана в Саудовской Аравии
11:47 "Страшная угроза": мигранты живут в абсолютно параллельном мире, находясь в России
11:43 Как родилось украинство. Забытый юбилей политической ошибки
11:40 С чьей помощью в Узбекистане собираются построить комплекс стоимостью "свыше 10 миллиардов долларов"
11:37 Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере
10:53 Теракт в Москве. Информация о признании погибшими двух кыргызстанок преждевременна
10:23 Казнить или не помиловать: мнения экспертов
10:17 Южная Азия – возрастание возможности конфликта ядерных Индии и Пакистана, Афганистан остается "мировой головной болью", - Д.Минин
09:00 Байден снова обозвал Путина. Теперь - "мясником"
07:41 Рахмонизм - главный источник терроризма в ЦА. Нужно заставить власти Таджикистана прекратить обкрадывать свой народ, - Р.Ищенко
07:36 Московский лумумбарий. "Центр помощи мигрантам" занимался организацией фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ
07:08 Кыргызский криминальный олигарх "Раим-миллион" Матраимов и 3 его брата задержаны в Баку и этапированы на родину
07:04 Возвращение королей плейстоцена. Через два года генетики готовы воскресить шерстистых мамонтов
07:00 Казахстан создает региональный союз. Бишкек и Ташкент будут военными партнерами Астаны, - В.Панфилова
01:25 Алишер Таксанов: "Непотизм – угроза для общества и государства" (узбекский пример)
00:59 Израиль и ХАМАС уже в шаге от перемирия, - НГ
00:52 Узбекистан вышел в следующий этап квалификации на ЧМ-2026 по футболу
00:36 Игорь Растеряев. Новые песни о самом главном
00:23 Бессарабский узел: база НАТО в Румынии и приднестровский вопрос, - А.Белов
00:18 Внезапно и скоропостижно скончался польский бригадный генерал Адам Марчак. Получил ракетой в Донбассе?
00:12 В бандеровскую армию активно вербуют японцев и южно-корейцев
00:02 В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Те
|19:57 Умер бывший 1-й вице-премьер Украины академик-националист Юхновский
19:51 ВВС: Два террориста были убиты - одного задушили заложники в "Крокусе", второго пристрелили при задержании
19:49 США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии
19:45 Что написано на гербе Афганистана, - П.В.Густерин
19:42 Уволен глава СНБ Украины Данилов, публично исказивший ФИО китайского дипломата Хуэя
19:38 Капитаном сингапурского контейнеровоза, разрушившего мост в американском Балтиморе был украинец
16:14 Ягодка-малинка. Задержана замглавы Таможни России генерал-полковница Ягодкина
15:44 Онталап Оналбаев поехал в Тегеран и другие новые послы Казахстана
15:25 Терроризм-2024. Уроки для Казахстана, - Данияр Ашимбаев
15:21 А.Проханов "Идеологическое будущее мира – не экономическое, не военное, а... справедливость"
15:17 "Крокус" заказали мы: Украина не смогла сдержать тщеславие и призналась в совершении терактов
15:14 Америка готовится к высокотехнологичной войне с Россией и Китаем, - В.Овчинский
10:57 В России ни один адвокат не согласился защищать террористов из "Крокуса"
10:49 Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы, - Василий Стоякин
10:46 Как родилось украинство, - Ростислав Ищенко
10:43 Задача - стать русским, - Александр Проханов
10:41 "В Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%" - Мирзиеев
09:18 "Проблема перезрела". Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию
|Алтай Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии
20:29 27.03.2024
Бывший аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он стал послом Казахстана в Эстонии, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован 27 марта 2024 года на сайте Акорды.
"Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике", – говорится в официальном сообщении.
С 2013 года стал акимом города Уральска, затем с 2016 года – акимом Западно-Казахстанской области. С 13 июня 2019 года по 8 декабря 2022 года занимал пост акима столицы.
Еще одним указом Нурлан Сейтимов освобожден от должности посла Казахстана в Эстонии.
Нурлан Сейтимов родился 9 июля в 1964 году в Алматинской области. Трудовой стаж начинал с сотрудника Министерства иностранных дел. С 2019 года являлся послом в Эстонии.
26 марта 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Казахстана в нескольких зарубежных странах. Подробнее читайте тут.
Анастасия Московчук