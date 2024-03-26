Алтай Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии

20:29 27.03.2024

Бывший аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он стал послом Казахстана в Эстонии, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий указ опубликован 27 марта 2024 года на сайте Акорды.



