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Виталий Пономарев: "Обвинения в отношении каракалпакского активиста Акылбека Муратова являются сфабрикованными и противоречат нормам национального и международного права"
00:26 28.03.2024

Среда, 20 Марта 2024
По информации Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, 18 марта прокуратура вынесла постановление о продлении до 1 года срока экстрадиционного ареста каракалпакского активиста Акылбеку Муратова, задержанного в феврале в Алматы по запросу Узбекистана.

Недавно каракалпакским активистам удалось получить копии документов, содержащих детальную информацию об обвинениях, выдвинутых в отношении 35-летнего Муратова.

Согласно этим материалам уголовное дело в отношении активиста было возбуждено Следственным управлением МВД Республики Каракалпакстан 28 октября 2023 года. В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что 9-11 октября активист на своем аккаунте в YouTube разместил три видеоматериала, которые согласно заключению комплексной "политическо-лингвистической" экспертизы от 18.10.2023 якобы "содержат идею сепаратизма". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 244-1 ч. 3 п. "г" УК Р Уз (распространение материалов, угрожающих общественной безопасности, с использованием интернета).

Данные видеоролики до сих пор доступны на канале Муратова. Они представляют собой видеозаписи выступлений 4 каракалпакских активистов (Кошкарбай Торемуратова, Карлыбая Бекмуратова, Бекмурата Пирназарова и др.) на пленарном заседании совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, набравшие от 23 до 65 тыс. просмотров.

Изучение видеороликов показывает, что в них нет каких-либо незаконных призывов и лозунгов, выступающие рассказывают о нарушениях прав человека в Каракалпакстане и нежелании Ташкента начать диалог по "каракалпакской проблеме".

Возбуждение уголовного дела по факту воспроизведения в соцсети выступлений участников мероприятия ОБСЕ является беспрецедентным, таких случаев не было даже во времена каримовской диктатуры.

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Акылбек Муратов (Муратбай). Фото с личной странице в Фейсбуке

Вскоре после возбуждения уголовного дела, о котором Муратов не был поставлен в известность, внимание правоохранительных органов Узбекистана привлекли еще два материала, размещенные на том же аккаунте 29 октября 2023 года. Речь идет о призыве к проведению "акции памяти" (500 дней) о жертвах кровавого подавления выступлений 1-2 июля 2022 года () в Каракалпакстане. Речь шла об исключительно мирной акции, участники которой должны были 13 ноября в 21 час выключить на 16 минут свет в своих домах и квартирах.

По информации каракалпакских активистов в акции приняли участие не менее 200 чел., 60 из которых прислали видеоотчеты.

Экспертиза от 14 ноября признала опубликованные 29 октября видеоматериалы якобы содержащими "идею сепаратизма", а также "призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами". На основе этого обвинение Муратова было дополнено ст. 244 ч. 2 п. "б" УК РУз (Публичные призывы к массовым беспорядкам с использованием интернета).

20 ноября было вынесено постановление об объявлении розыска, а 24 ноября - об аресте как мере пресечения. В обоих документах утверждается, что Муратов якобы "скрывается от следственных органов и в настоящее время его местонахождение неизвестно". Хотя там же приводится его домашний адрес в Алматы и нет данных, что официальные инстанции Узбекистана пытались вызвать его для допроса.

В целом, есть достаточные основания считать, что уголовное дело в отношении Муратова в Узбекистане является сфабрикованным и политически мотивированным, противоречащим нормам национального и международного права.

В связи с делом Муратова и других каракалпакских активистов возникают очевидные вопросы и к властям Казахстана, но эта тема требует отдельного обсуждения.

Виталий Пономарев, эксперт центра защиты прав человека "Мемориал"

Источник - asiaterra.info
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