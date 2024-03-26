Герой "Крокуса" Рустам Бактыбеков: Когда спускались в подвал, было страшно

00:30 28.03.2024 Светлана Лаптева



Еще один кыргызстанец проявил героизм при спасении людей в "Крокусе"







Ранее мы рассказывали еще об одном кыргызстанце, который проявил героизм при спасении людей в "Крокусе". Напомним, 32-летний Рустам Бактыбеков из Джеты-Огузского района в тот злополучный день в Москве работал в составе компании фотографов, которые обслуживали концерт группы "Пикник".



Нам удалось связаться с Рустамом Бактыбековым и задать ему несколько вопросов.



Расскажите, как развивались события для вас?



- Я работаю в компании фотографов и в тот день мы были на концерте группы "Пикник", снимали посетителей. На момент начала стрельбы я находился на своей точке печати. Это то место, где распечатываются фотографии для зрителей, чуть левее от главного входа. И нам было видно, как люди заходят в зал. Ну и нападавших мы увидели, но не сразу.



В этот день, когда напали на безоружных невинных людей с автоматами, я тоже услышал звуки стрельбы. Сначала не понял что это, да и зрители не обратили внимание. А потом все произошло как в ускоренном кино. После того, как звуки стрельбы стали громче, и люди активнее с тали прятаться за колоны, мы тоже легли на пол.



После чего я поднялся посмотреть сколько их, и увидел, что один из них направляется в нашу сторону. Мы сразу побежали в сторону выхода. Многие зрители не знали, что делать, прятались, не убегали, стояли в шоке, как вкопанные. По дороге мы их успокаивали, просили покинуть помещение, звали бежать с нами, направляясь в сторону служебного выхода. Когда выскочили, посчитали всех своих коллег по списку, но нескольких ребят не вышли. Всего наших 16 фотографов и 4 представителя администрации. Всех кто вышел из коллег - отправили в безопасное место. Из тех, кого сразу не обнаружили - сначала увидел, как один коллега вышел с другого выхода, а уже позже выяснилось что второй человек оказался на втором этаже. Он потом тоже спустился.



Сам я пошел обратно. У разбитого окна встретил Илью, который и рассказал в интервью "Известиям" про меня и других ребят. После помогали тем, кто получил ранения, и тем, кто спрятался от преступников и не знал, как выйти.



Наша задача была больше найти живых, раненных и передать бригадам скорой помощи. А потом стали выносить тех, кто погиб.



В подвал спустились – там было много дыма, мы задыхались, удалось открыть дверь, и оттуда вышли люди, которые также задыхались. Нам тоже было тяжело. После чего, как помогли выйти – нашли еще несколько живых человек в соседней комнате.



Вы старший в компании? У вас опыт спасения, или квалификация спасателя? Почему остались именно вы? Вас попросили?



- Никто не просил. Я обыкновенный человек, мне 32 года, отец 3-х детей. В команде у нас были люди разного возраста. Почему остался именно я? Не было вариантов – когда мы выходили, люди кричали, просили о помощи.



Мы с Ильей даже имени друг у друга не спросили, все было быстро и спонтанно. Сначала нужно было, чтобы скорая понимала, куда подъезжать для загрузки раненных. Мы побежали и позвали врачей на шлагбаум. Сначала грузили у окна, потом уже двери открыли. Потом зашли в помещение – ходили с фонариком, когда спускались в подвал, тоже держали телефоны с включенным фонариком. Люди были не только с ранениями от Калашникова, но и с переломами, которые в давке были получены. Некоторые, кто мог, звал на помощь, другие говорить не могли, только подсвечивали себя фонариком и мы их забирали. Женщина одна, которую с крыши спускали МЧСовцы, получила травму позвоночника не могла ходить совсем. Всех надо было транспортировать.



Вы понимали, что вас могли убить?



- Да, когда спускались в подвал и подсвечивали дорогу, тогда страшно было. Не знали, что вокруг и впереди.



А вы помните тех, кого спасли, вынесли? Сколько их было?



- Илья сказал, около 100 человек. Лиц не помню, только какие-то фотки или видео если будут, то вспомню может быть, а так все происходило очень быстро.



А вы Илью раньше знали?



Нет. Мы когда уже уходили, Илья и спросил, как меня зовут. А я его. Так и познакомились.



Расскажите о себе. Как давно в Москве? Почему вас называют Рустамом-армреслингом?



- Я родился в селе Кабак Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Получил специальность инженера-эколога по программе обмена студентами. Но по специальности работу не нашел. Занимаюсь армреслингом. Среди местных спортсменов провел соревнования, чтобы ребята из Кыргызстана и России могли больше общаться.



Свой клуб назвали "Московские львы", и нас много приглашают на местные соревнования.



После окончания вуза ушел в федерацию армреслинга и после прошел обучение по организации новых видов спорта - научился работать с документацией.



Получается ваш опыт помог в спасении людей? Илья - тоже спортсмен?



- Думаю да. Сила пригодилась. Перед тем как попрощаться в тот день, я сказал ему, что мы с русскими братья, и всегда придем на помощь. И вы правы, Илья, наверное, тоже спортсмен, накачанный.



А ваши родители знают что вы были в "Крокусе"?



- Нет, я так переживаю за маму. Совсем не хотел ее расстраивать. И еще расстроился, когда увидел комментарии под информацией про Ислама. как так можно? Человек под пулями, считайте, под огнем, помогал людям. Надо понимать что для кого-то это мог быть последний миг. Он и его друзья молодые ребята - большие молодцы! А тот, кто пишет ерунду, просто никогда не был в такой ситуации. Исламу и ребятам скажу - они сделали то, что должны были сделать, оказались в нужное время в нужном месте. И спасибо их родителям и учителям, что вырастили из них настоящих людей. Источник - Вечерний Бишкек

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