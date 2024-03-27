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Закат клана Матраимовых. Власти Киргизии нанесли удар по мафии, - НГ
00:52 28.03.2024

27.03.2024

Впервые в республике арестован преступный клан
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Силовики Киргизии и Азербайджана обезвредили преступную группу.
В Киргизии в рамках борьбы с коррупцией арестован экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы республики Райимбек Матраимов, прозванный в народе Райим-миллион за огромное состояние. Одновременно задержаны и его три брата. Бывшего киргизского таможенника обвиняют сразу по нескольким статьям: незаконное лишение свободы, легализация преступных доходов, а также причастность к транснациональной преступной группировке, которая якобы планировала покушение на представителей киргизской власти, сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ). В республике впервые создан прецедент привлечения к ответственности целого клана.
В Киргизии борьба с коррупцией была объявлена еще президентом Сооронбаем Жээнбековым, но ограничилась она лишь разборками с кланом его предшественника – Алмазбека Атамбаева. Основные коррупционеры оставались на своих местах. Это вызвало недовольство общественников и ряда СМИ, которые провели собственное расследование, по его итогам стало известно о существующих в республике коррупционных схемах, о выводе 700 млн долл. и транснациональной группировке, действовавшей в республике на тот момент более 10 лет (см. "НГ" от 24.11.24).

Именно заместитель председателя Таможенной службы КР был вовлечен в таможенную схему, по которой из республики было выведено не менее 700 млн долл. Пользуясь своим служебным положением, он заработал сотни миллионов долларов и считался самым богатым человеком в Киргизии, за что и получил прозвище Райим-миллион.

Представители общественных организаций, СМИ и неравнодушные граждане на митингах требовали положить конец коррупции и арестовать Матраимова. Но Сооронбай Жээнбеков отмахивался и говорил, что нет доказательств.

Как объяснял изданию "Новые лица" генерал милиции Омурбек Суваналиев, "Жээнбеков был заложником у клана Матраимовых". Самое опасное, по словам киргизского силовика, было в том, что Матраимов не просто коррупционер, а в том, что создал партию и начал бороться за власть. Его целью было занять пост первого вице-премьера и курировать весь силовой блок.

На коррупцию в Киргизии обратили внимание США. Бездействие киргизской власти стало поводом для внесения Матраимова и его супруги, на которую была оформлена многочисленная недвижимость, в список Магнитского.

Садыр Жапаров, придя к власти в Киргизии, объявил новый этап борьбы с коррупцией, разбив ее на три этапа. В рамках первого этапа Райимбек Матраимов стал фигурантом уголовного дела о коррупции на таможне. Но он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и возместил ущерб государству в размере 2 млрд сомов (около 22 млн долл.). После чего скрылся за пределами Киргизии.

ГКНБ на этом не успокоился и взялся за раскрытие нового всемирного заговора. В ноябре 2023 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках третьего этапа борьбы с коррупцией и преступностью обвинил Райимбека Матраимова и криминального авторитета Камчыбека Кольбаева в "создании мафии в Кыргызстане". После проведенной в октябре 2023 года спецоперации по задержанию Кольбаева, в результате которой "вор в законе" был застрелен, ГКНБ объявил Матраимова в розыск и наложил арест на его имущество в Бишкеке и Оше на общую сумму 80 млн долл. Ташиев также сообщил, что более 200 госслужащих, связанных с Матраимовым, уволены с должностей. Более того, некоторые депутаты парламента, которых называли соратниками Матраимова, сдали свои мандаты.

Райимбек Матраимов работал в таможенной сфере с 1997 года. В 2015–2017 годах занимал должность замглавы председателя ведомства. Найти и задержать бывшего таможенника удалось с помощью спецслужб Азербайджана. 26 марта он был экстрадирован из Баку в Бишкек. Задержаны также его трое братьев – Тилек, Руслан и Исламбек.

"Выяснилось, что Матраимов связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР", – отметили в ГКНБ. Криминальные авторитеты, прибывшие в Киргизию, якобы недовольны проводимой киргизскими силовиками активной борьбой против ОПГ.

Как сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Бишкек) Игорь Шестаков, в Киргизии впервые создан прецедент привлечения к ответственности целого клана. "В Киргизии были задержания высокопоставленных чиновников, президент Атамбаев даже успел посидеть в тюрьме. Но чтобы задерживали целый клан, члены которого занимали хоть и не настолько высокие государственные посты, но при этом имели огромное влияние на формирование законодательной власти. Клан, который многое решал в общественно-политической жизни страны. Нужно, конечно, подождать, прежде чем делать выводы, чем завершится следствие. Но в любом случае это уже прецедент, который говорит, что неприкасаемых нет", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.

По его словам, из-за коррупции, опутавшей как спрут все структуры власти, Киргизия и стала страной трудовых мигрантов. "Коррупционные схемы давали возможности развитию теневой экономики, контрабанды, обогащению узкого круга людей. Основная часть трудоспособного населения, особенно юга страны (кстати, Матраимов родом из Ошской области), выживала за счет трудовой миграции и переводов из России", – отметил эксперт. По его словам, власти отчитываются перед народом за изъятые у коррупционеров активы. Деньги расходуются на социальную сферу. Но мультипликативного эффекта пока нет. "Должны появиться новые предприятия, новые рабочие места. Это станет доказательством того, что страна перешла на "белую" экономику.

Президент Садыр Жапаров убеждает население, что антикоррупционные действия идут полным ходом. Миллиарды долларов возвращаются в государственную казну. "Борьба с коррупцией – это не разовое мероприятие, это должна быть постоянная работа. Мы всегда должны быть бдительными, чтобы предотвратить коррупцию на всех уровнях общества. Еще одним важным показателем цивилизованного государства является отсутствие организованной преступности", – говорил глава государства в ходе второго Народного курултая.

Президент акцентировал, что ни один инвестор не будет вкладывать деньги в страну с криминальными элементами. По его словам, некоторые чиновники по-прежнему препятствуют работе инвесторов, занимаются взяточничеством и лоббированием. Все эти явления вредят имиджу страны. Поэтому "беспощадная борьба с коррупцией будет продолжаться и усиливаться"

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711576320


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