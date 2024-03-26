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Четверг, 28.03.2024
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Как в Таджикистане используют деньги трудовых мигрантов. Переводы из-за рубежа обеспечивают до 40% ВВП
00:55 28.03.2024

26.03.2024

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.

Денежные переводы в страну составляют значительную часть ВВП Таджикистана.
Террористический акт в московском "Крокус Сити Холле", осуществленный выходцами из Таджикистана, вызвал волну негодования и соболезнований в разных странах. В Госдуме РФ предлагают ввести визовый режим со странами Центральной Азии, среди общественников в очередной раз раздались голоса о необходимости депортации трудовых мигрантов по домам. Возмущение людей понятно и справедливо, однако высылка, например, в Таджикистан даже нескольких сотен тысяч граждан приведет к тому, что безработные за короткое время сметут органы власти и управления. Хаос допустить нельзя, поскольку республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности, а Россия нуждается в рабочих руках.

Можно только предполагать, насколько сильно теракт в "Крокусе" повлиял на президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который готовится передать власть сыну Рустаму Эмомали. Эксперты утверждают, что путь к порядку и стабильности только один – повышение уровня и качества жизни людей в Таджикистане, что приведет к сокращению миграции.

Сейчас, по разным оценкам, в России может находиться более 6 млн трудовых мигрантов, в том числе примерно 1,5 млн работников из Таджикистана. Приезжие покупают право на труд в виде дорогих патентов на работу, потому в этой среде есть немало тех, кто работает нелегально. Объем денежных переводов в Таджикистан растет и в 2022 году приблизился к 40% ВВП, а страна является одной из самых зависимых от них в мире (см. "НГ" от 07.02.23). Уже много лет от поступающих средств зависит состояние экономики, банковского сектора, авиакомпаний, рынка товаров и услуг. Причем для того, чтобы этот "сектор экономики" работал, властям не надо даже бить пальцем о палец: люди уезжают сами и шлют домой миллиарды долларов. По данным Минэкономразвития, объем ВВП Таджикистана в 2023 году достиг 11,9 млрд долл., рост составил 8,3%, а по данным Международного валютного фонда, в 2024 году вырастет более чем на 5%.

Можно представить, что происходило бы, скажем, в развитой Великобритании с ее объемом ВВП 3,1 трлн долл., если бы страна жила в прежнем ритме, но с неба из-за рубежа просто так в год падали 1,3 трлн долл. По объему ВВП на душу населения Великобритания тогда переместилась бы с 22-го места в пятерку самых процветающих стран. На острова Туманного Альбиона мигранты стремились бы попасть точно так же, как 3 тыс. граждан Таджикистана ежегодно пытаются нелегально попасть в США. При таких доходах "с неба" не надо никаких усилий по управлению государством. Республика, получающая "с неба" до 40% ВВП, благоустраивает столицу, шьет мундиры генералам, проводит парады и в то же время ищет деньги на социальные статьи бюджета, на достройку Рогунской ГЭС и на другие проекты. Если сразу все таджикские трудовые мигранты вернутся на родину – возрастет бедность и страна окажется на грани социального взрыва. Таким образом, нынешнее положение устраивает и низы, и верхи и, видимо, будет сохраняться десятилетиями.

Но для решения всех проблем страны денег мигрантов и собранных налогов элементарно не хватает. А налоги в Таджикистане – серьезные. Делятся они на государственные (налог на физических лиц, НДС, акцизы, социальный, на природные ресурсы) и на местные – налоги на транспорт и недвижимость. Если, к примеру, трудовой мигрант прислал семье деньги на еду, на автомобиль и на открытие своего дела, часть денег семья проест, на открытие своего малого бизнеса заработанного за рубежом может не хватить.

Насколько разумно используются в Таджикистане ставшие "государственными" деньги трудовых мигрантов – это уже другой разговор. Как и во всех странах, этими финансами управляют люди, стоящие у руля власти, борьба за деньги налогоплательщиков ведется конкурирующими группами, которые выдвигают своих лидеров (или их наследников) и тратят на выборы накопленные ресурсы. Группы, выигравшие (или имитировавшие) выборы, получают доступ к финансовым ресурсам и формируют законодательную, исполнительную и судебную власть. Однако часто бывает, что замов и подчиненных руководители подбирают глупее себя, поэтому вертикаль власти формируется неспособной к эффективной работе. К тому же основная масса населения, на чьи деньги живет власть, после выборов совсем не интересуется использованием своих же денег. Некоторое время назад в Таджикистане группа граждан предложила установить памятник трудовому мигранту. Власти республики подобные инициативы не поддержали – они о гражданах, работающих за рубежом, почти не вспоминают, хотя живут за их счет.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711576500


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