Теракт в Москве подтверждает связь исламистов с киевскими интегральными националистами, - Тьерри Мейсан

01:11 28.03.2024 Теракт в Москве подтверждает связь исламистов с киевскими интегральными националистами



Тьерри Мейсан

СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) | 26 МАРТА 2024



Неважно, была ли кровавая бойня в Крокус Сити Холле в Москве спланирована ИГИЛ вместе с украинцами или без них. Эти люди действуют сообща на протяжении трех четвертей века, но мы до сих пор этого так и не признали.



На самом деле интегральные националисты, находящиеся сейчас у власти в Киеве, работают вместе с Братьями-мусульманами и их военизированными формированиями под контролем англосаксонских спецслужб. Их основная функция - борьба против России.



22 марта 2024 года группа из четырех боевиков напала на зрителей во время концерта в Крокус Сити Холле в Красногорске (пригород на северо-востоке Москвы). Перед тем, как покинуть здание террористы подожгли его. Число пострадавших при теракте достигло 154, погибли 137 человек.



Все террористы были задержаны перед тем, как пытались сбежать через украинскую границу, где их ждали. Их опознали как граждан Таджикистана. Они признались, что были завербованы через Интернет, и убивали за деньги. По их словам, они не имели прямых контактов с заказчиками. Однако при них была найдена визитная карточка на имя Дмитрия Яроша. Поскольку Ярош был основателем движения "Правый сектор", вторым номером в Совете безопасности Украины, а затем советником главнокомандующего вооруженными силами, российские власти сразу же обвинили Украину. Однако Ярош отверг причастность своей страны к этому теракту [1]. Также были арестованы семь сообщников.



Ответственность за теракт взяла на себя группировка ДАЕШ, отвергнув обвинения в том, что это была российская операция под ложным флагом. Террористы действовали не как фанатики, а как профессионалы. Они не уничтожили себя публично, а скрылись, как и те, что совершили теракты в Париже и Сен-Дени в 2015 году, лишив жизни 130 человек. То есть они действовали не из ненависти к России, а в рамках военной операции, стратегические последствия которой были продуманы заранее.



По словам представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ответственность за нападение несут исключительно террористы Исламского государства.



Многие обозреватели отрицают какую-либо связь между исламской организацией и сторонниками правительства в Киеве. Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением о необоснованных обвинениях России в адрес Украины. Однако российский президент Владимир Путин продолжает обвинять исключительно Киев, исключая ДАЕШ.



Начиная с 2014 года и с момента свержения избранного президента Украины мы регулярно указывали на связи между фундаментальными националистами и исламистами, и особенно на роль Дмитрия Яроша. Факты говорят сами за себя. Мы не знаем, организовали ли это нападение украинцы, но ясно, что они хорошо знакомы с нападавшими: украинские интегральные националисты и джихадисты действуют рука об руку уже три четверти века.



• Перед Второй мировой войной Братья-мусульмане установили связи с нацистами и вместе с ними боролись против британцев. Неудивительно, что все антиколониальные движения того времени (включая индийское движение М.К. Ганди) в поисках союзника, естественно, обратились к странам Оси. Однако они дистанцировались от Оси, как только убедились в ее расизме. Братство в те годы получало финансовую помощь от Третьего рейха [2] и поддерживало связи с ним на протяжении всей войны. Когда после освобождения британские и американские спецслужбы захватили большое число нацистских лидеров и использовали их в своей холодной войне против Советов, они заодно взяли на себя и руководство Братьями-мусульманами. Поэтому было вполне естественно, что ЦРУ поручило Герхарду фон Менде, нацистскому специалисту по исламу в Советском Союзе, работать с Саидом Рамаданом, зятем основателя Братства. Рамадан вел программу на пакистанском общественном радио [3], поэтому ЦРУ направило его в Мюнхен на радио Свободная Европа / Свобода. Там он вел программу для советских мусульман и познакомился со Степаном Бандерой, лидером Организации украинских националистов (ОУН), и его правой рукой Ярославом Стецько, бывшим нацистским премьер-министром Украины. Именно бандеровцы (которых Кремль называет украинскими нацистами, а сами они называют себя украинскими националистами) осуществили государственный переворот("Евромайдан") в 2014 году и отстранили от власти законно избранного президента Виктора Януковича [4].



• В 1970-х годах саудовский миллиардер Усама бен Ладен принял участие в совещаниях



Всемирной антикоммунистической лиги, созданной Чан Кай-ши и... Ярославом Стецько [5]. Усама бен Ладен был членом Братства и проходил обучение у брата Саида Кутба, стратега Братства и теоретика джихада. После этого он был отмечен Соединенными Штатами и назначен лидером моджахедов в Афганистане во время войны с Советским Союзом.



• Нацисты воевали вместе с исламистами против русских при создании Исламского эмирата Ичкерия (Вторая чеченская война, 1999-2000 гг.). Однако никаких серьезных документов, подтверждающих их участие, я не нашел.



Дмитрий Ярош возглавляет альянс украинских интегральных националистов и исламистского ополчения Братьев-мусульман. Тернополь, 8 мая 2007 года.



• 8 мая 2007 года в Тернополе (Западная Украина) по инициативе ЦРУ интегральные националисты из Украинской народной самообороны и исламисты из Братьев-мусульман создали антироссийский Антиимпериалистический фронт под совместным председательством эмира Ичкерии Докки Умарова и Дмитрия Яроша (который впоследствии воссоздал Организацию украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры). На встрече были представлены организации из Литвы, Польши, Украины и России, в том числе исламистские сепаратисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Докка Умаров не смог присутствовать на конференции из-за международных санкций, а его обращение было зачитано [6].



• С ноября 2013 по февраль 2014 года украинские интегральные националисты совершают "Революцию достоинства" под руководством штрауссианки Виктории Нуланд, тогдашнего помощника госсекретаря США по делам Евразии. Западная пресса утверждала, что президентская полиция стреляла по толпе. В то же время киевский суд позже установил, что неизвестные стрелки на крышах домов одновременно убивали демонстрантов и полицейских - метод, уже использовавшийся ЦРУ во многих других странах для разжигания псевдореволюций. Лидер исламского молодежного движения Азатлык, россиянин Наиль Набиуллин, едет в Сирию, чтобы вести джихад против сирийских мусульман в традициях Братства. Затем он возвращается на Украину и вместе со своими боевиками принимает участие в перевороте [7].



• По данным New York Times, батальоны Шейха Манура и Джохара Дудаева, состоящие в основном из чеченцев из Грузии и Узбекистана, и Крымский батальон, состоящий из татар, все из которых воевали против мусульман в Сирии, были в полном составе задействованы на Донбассе киевскими националистами против русскоязычного населения [8].



• В августе 2015 года лидер крымских татар Мустафа Джемилев основал в Анкаре (Турция) Международную мусульманскую бригаду, целью которой было отвоевать Крым у России. Он был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пообещал финансировать этих джихадистов [9]. Это ополчение подчиняется организации Хизб ут-Тахрир, отколовшейся от Братства. В нем участвуют боевики из Татарстана и Чечни (Россия), Узбекистана, Азербайджана и Месхетии (Грузия). Оно базировалась в Херсоне, а ее роль ограничивалась диверсиями с целью лишить Крым питьевой воды и электричества, так как татарское население поддержало Москву.



• В течение последнего месяца около сотни украинских спецназовцев находились в Судане для поддержки генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана [10]. Последний посетил Ливию, где встретился с бывшим муфтием Эль-Садеком Эль-Герьяни, признанным лидером Братьев-мусульман. Он отправил своих коммандос воевать за него вместе с украинцами. Именно эта поддержка позволила генералу аль-Бурхаму отбить Картум 12 марта 2024 года у своего соперника, генерала Мохаммеда Хамдана Доголо (известного как Хемети).



В течение двух десятилетий мы следили за действиями исламистов, манипулируемых англосаксонскими спецслужбами. До сегодняшнего дня не существует убедительного объяснения событиям 11 сентября [11], войне против Ирака или арабской весне [12]. Эту правду будет трудно принять только тем, кто считает, что война на Украине - не более чем российская агрессия, и что украинские интегральные националисты защищают исключительно свою страну и воюют только в своей стране.



Тьерри Мейсан

Перевод

Эдуард Феоктистов Источник - Сеть Вольтер

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