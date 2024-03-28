Динара Кулибаева готова отдать здание КБТУ государству, но законно ли она его получила?

07:09 28.03.2024 Динара Кулибаева готова отдать здание КБТУ государству, но законно ли она его получила?

28 марта 2024

Игорь Улитин



Прошлой осенью в Алматы началось судебное разбирательство по делу Казахстанско-британского технического университета. Инициировала иск прокуратура Алматы. По ее версии, "Фонд образования Нурсултана Назарбаева", которому принадлежит университет, незаконно приобрел его в 2018 году у "Казмунайгаза". В фонде, который, напомним, возглавляет Динара Кулибаева, заявляют, что никаких нарушений не было. В конце января суд приостановил процесс для проведения медиации. И пока дело находится в подвешенном состоянии, Orda.kz разбиралась его перипетиях.



Продешевили или нет

Созданный в 2000 году по инициативе Нурсултана Назарбаева Казахстанско-британский технический университет в 2003 году стал одним из активов "Казмунайгаза". Нацкомпания владела им следующие 15 лет. А в 2018 году он был продан за 11,37 миллиарда тенге "Фонду образования Нурсултана Назарбаева". К этой сделке у алматинской прокуратуры и возникли претензии.



Первая - это стоимость, за которую был продан университет. В прокуратуре считают, что она была сильно занижена. А способствовала этому, как считают в ведомстве, неправильная оценка, которую проводила инвестиционно-брокерская компания Baker Tilli Kazakhstan Advisory.



"По данным аудита консолидированной отчетности за 2017 год (за год до приватизации), активы группы компаний КБТУ составили 17,1 млрд тенге, а отдельно по КБТУ - 14,5 млрд тенге", - говорится в исковом заявлении прокуратуры.

Силовики уверены, что в стоимость компании необходимо было включить спонсорскую помощь от "Тенгизшевройла", выделенную на создание Казахстанской морской академии. Помощь предполагалась в размере 25 миллионов долларов. И активы "ИИИТ КБТУ" тоже считают сильно заниженными.



В "Фонде образования Нурсултана Назарбаева", понятно, с позицией прокуратуры не согласны. В возражении ФОНН, которое имеется в распоряжении Orda.kz, его позиция указана так:



"Ссылаясь на "аудит консолидированной отчетности", истец приводит различные абсолютные цифры, которым дает свое произвольное объяснение".

При этом, по версии фонда, университет купили даже дороже, чем за указанную оценщиком рыночную стоимость.



"Рыночная цена 100 % акций АО "КБТУ" была определена в размере 11,36 млрд тенге на основе отчета об оценке, подготовленном ТОО "Baker Tilly Kazakhstan Advisory", состоящим в Алматинской областной палате оценщиков. Итоговая цена торгов превысила рыночную согласно отчету об оценке и составила 11,37 млрд тенге. Фактически фонд заплатил по условиям договора более 12 млрд тенге с учетом процентов за рассрочку платежей, установленных условиями договора", - сообщают представители ФОНН.

У фонда, кстати, тоже есть претензии к оценщикам. Правда, теперь уже к тем, чьими услугами пользовались в прокуратуре - ТОО "Бизнес Аудит" и "Далел Консалтинг". По версии ФОНН, их сотрудники не являются оценщиками вообще, а значит и не имели права оценивать активы КБТУ. Хотя Екатерина Трубачева, которая как раз и проводила оценку, и которую фонд упоминает в своем возражении, числится в реестре "Столичной палаты оценщиков".



В общем, оценку оценщикам будет давать суд, если процесс все-таки возобновится.



Однодневки или солидные организации?

Вторая претензия прокуратуры к сделке шестилетней давности - процесс конкурса, который выиграл ФОНН. Силовики считают, что его правила были соблюдены формально, а два из трех участников - "Управляющая компания "Юг" и AGDS Group - имели признаки фирм-однодневок. Третьим участником был, собственно, ФОНН.



Скриншот искового заявления

Еще одна претензия прокуратуры к этим фирмам - объединение их одной фигурой, Гульзаной Сериковой. В марте 2018 годна она купила Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева (сейчас это Академия логистики и транспорта).



Скриншот искового заявления

В прокуратуре считают, что сделки, которые проводили эти компании, были мнимыми, потому что все они принадлежали Гульзане Сериковой. В иске говорится, что с ними заключались договоры на поставку оборудования, по итогу средства возвращались из-за отсутствия поставок.



Гульзана Серикова. Фото: ALT

В ФОНН считают, что конкурс был неформальным, а все требования для него были соблюдены "независимо от достоверности указанных доводов истца". Да и однодневками двух других участников торгов там не считают. Ну или как минимум одного - AGDS Group, которая упоминается в возражении фонда.



Скриншот возражения

Главный актив со Старой площади

У самого "Фонда образования Нурсултана Назарбаева" претензий тоже хватает. Например, там уверены, что процесс в принципе не мог быть начат из-за истечения срока давности. В фонде ссылаются на закон РК "О государственном имуществе". Пункт 3 статьи 112 этого документа гласит:



"Исковая давность по спорам, связанным с признанием недействительным договора купли-продажи, составляет шесть месяцев со дня его подписания, если иск предъявляется стороной в договоре. В случае предъявления иска иными заинтересованными лицами либо прокурором исковая давность по спорам составляет шесть месяцев со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием признания договора недействительным, но не позднее чем через три года со дня подписания договора".

На этом и делают акцент в фонде.



Скриншот возражения

Еще в ФОНН считают, что и медиации в таком процессе быть не может, потому что истцом выступает прокуратура, а с ней медианные соглашения не заключаются.



Но при этом в фонде заявляют, что готовы передать государству свой основной актив из группы КБТУ - здание по адресу Толе би, 59. Именно такой адрес у бывшего Дома правительства на Старой площади Алматы.



Фото: Orda.kz

"Учитывая культурную ценность здания, в котором принимались исторические решения государства, в частности была подписана Декларация о независимости, акционером рассматривается возможность добровольной передачи здания на безвозмездной основе в собственность государству. При этом университету необходимо временное размещение в этом здании на условиях доверительного управления для сохранения образовательной лицензии и учебного процесса. В связи с этим Фонд готов передать безвозмездно 5 % акций в собственность государства для соблюдения квалификационных требований к вузам при предоставлении в доверительное управление зданий из государственной собственности", - говорят в фонде.

Правда, в акимате Алматы о планах ФОНН о передаче здания КБТУ ничего не слышали.



"В адрес управления государственных активов города Алматы обращений от "Фонда образования Нурсултана Назарбаева" о готовности передачи здания КБТУ, расположенного по адресу ул. Толе би, 59, не поступало. Согласно правилам приобретения государством прав на имущество по договору дарения, собственник обращается в акимат города Алматы с заявлением о безвозмездной передаче имущества с приложением необходимых документов. После чего, в случае экономической целесообразности, акиматом города Алматы принимается решение о принятии имущества в собственность", - ответили Orda.kz.

Вот только решит ли акимат, что здание КБТУ целесообразно забрать под свое крыло? Хотя если процесс возобновится, то, может быть, и дарить ничего не придется. Все будет зависеть от решения суда. Источник - orda.kz

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