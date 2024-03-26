РосАрмия наступает, выдавливая бандер из Донбасса

07:15 28.03.2024 Мощный прорыв ВС РФ в Бердычах: Идет поголовная ликвидация офицеров ВСУ

На Авдеевском направлении враг несет в обороне более высокие потери, чем при наступлении на Токмак

Александр Ситников Александр Ситников

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Мощный прорыв ВС РФ в Бердычах: Идет поголовная ликвидация офицеров ВСУ



По данным телеграм канала НгП раZVедка, наши штурмовые группы ворвались в село Семеновка, расположенное между Бердычами и Орловкой. Ранее об этом проинформировали некоторые украинские источники и картоделы, включая популярный в неньке паблик DeepState (заблокированный в РФ).



Враг предпринимает отчаянные попытки выбить русских солдат из этого поселка - как налетами роев fpv-дронов, так и мощными артиллерийскими ударами. Дефицита снарядов, о которых постоянно брешут укроСМИ, нет и в помине.



"Военная Хроника" пишет о плохой связи в районе Семеновки, поэтому новости поступают с запозданием. Но с высокой долей вероятности, если укровермахту не удастся вернуть утраченные позиции, село за несколько дней перейдет под наш контроль. Западные военные наблюдатели, кстати, уже рассказали об огневом контроле россиян над дорогами, ведущими в населенный пункт. Захисники уже перешли на "москитную логистику", таская на своем горбу боеприпасы, еду, воду. Об эвакуации "трехсотых" укровояками не сообщается. Не исключено, что раненые "херои" не вывозятся.



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Куда опаснее для ВСУ неожиданный прорыв армии России в Бердычах, что стало полной неожиданностью для майданутой публики. Несмотря на "туман войны", новость о том, что российские штурмовые группы прорвали фронт севернее этого поселка и продвинулись более чем на километр, стала маленькой сенсацией.



Этот участок держала "непобедимая" натовская 47-я ОМБр "Магура", оснащенная машинами пехоты M2 Bradley и танками M1A1 Abrams. Если уж эти ВСУшники не могут удержать фронт, имея безлимит по БК, то что тогда говорить о других пiдроздiлах. Жовто-блакитные милитари-блогеры приуныли, видя в этом опережающий индикатор разгрома укровермахта.



Не просто так по ту сторону фронта задаются вопросом "Что? „Магура" - все?" Понятно, что новое "мясо" для восполнения потерь найдут, но вряд ли бригада восстановит прежний боевой потенциал. Кроме того, продолжается обсуждение последствий кадровой чехарды с комбригами. Все попытки Пентагона (американцы курируют эту бригаду) найти нормального командира терпят крах. У янки была надежда на недавно назначенного Яна Яцишина, но и ему не удается стабилизировать ситуацию и нормализовать ситуацию в 47-й ОМБр.



Прорыв в Семеновку и Бердычи рассматривается украинскими экспертами, как прелюдия к штурму Очеретино, с потерей которого посыплется укрепрайон в Торецке. Параллельно решится и задача освобождения территории к западу от Авдеевки вплоть до Карловского водохранилища.



Как поясняет рос-военкор Марат Хайруллин, "началось небольшое, но стабильное движение от Орловки в сторону Уманского. А от Тоненького наши двигаются по большому массиву полей (пройдено уже больше половины).



План очевидный - вклиниться между Нетайлово и Первомайским. Здесь как раз воюет моя родная Славянка".



По его словам, если не произойдет ничего экстраординарного, судьба Первомайского будет решена в ближайшие дни. Максимум в течение недели.



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О том, что на Авдеевском направлении для захисников все очень поплохело, сообщают вражеские правдорубы. "Тарасики и миколы" горько жалуются в чате ВСУ, что некоторые пiдроздiли были сброшены в речку Дурная, и укро-арта не смогла обеспечить "зонтик" для переправы из-за контрбатарейной борьбы. Самое паршивое для "хероев" заключается в том, что им для обороны не удалось воспользоваться водной преградой на пути русских штурмовых групп, которые ворвались в Семеновку.



Есть информация, что часть наших войск из-под Авдеевки переброшена на Часов-Ярское направление, где противник, после потери Ивановского/Красного, откатился на высоты в районе Ступочек. "Таким образом, в мешке по рубежу Ивановское-Клещеевка-Курдюмовка осталось около 6 тысяч бандеровцев, прижатых спиной к каналу Северский Донец. Но и это еще не все, наши успешно прошли село Богдановка, и сейчас бои идут в совхозе имени Калинина, а это фактически северный пригород Часов Яра", - рассказывает Хайруллин.



Все это указывает на то, что командование ВС РФ, вероятно, объединило наступления на Очеретино и Часов Яр в один план с целью обрушения фронта в Торецке. Можно даже не сомневаться, что в самостийном Генштабе царят панические настроения, в том числе из-за резкого роста числа "двухсотых" среди мотивированных и обученных укровояк.



Эти предположения перекликаются с аналитикой адекватной части жовто-блакитной телеграм-тусовки. "Российская армия продолжает продавливать фронт на Донбассе. Из-за чего потери в рядах ВСУ продолжают расти. При чем не только в рядовом составе, но и командовании", - сообщил щирым громадянам известный в незалежной блогер, близкий к Банковой.



И в самом деле, похоронные волонтеры неньки уведомляют тамошнюю публику о серьезных потерях среди командного звена ВСУ. Согласно "счетчику Гейгера" по некрологам, несмотря на переход к обороне, укровермахт теряет командиров от лейтенантов до полковников с такой пугающей регулярностью, как в первые дни провального броска "гвардии наступа" на Мелитополь. Дескать, вражеские обстрелы становятся все точнее и эффективнее, что напрямую сказывается на ситуации на фронте.



Обескровливание ВСУ уже дает свои плоды. Из-под Часова Яра приходят интересные весточки о подготовке укровермахта к отводу подразделений из Богдановки, бои за которую идут не первый месяц. В целом эта информация укладывается в замысел врага по сокращению линии фронта и отводу войск на подготовленные позиции. Тем не менее нацисты будут оставлять подразделения для замедления продвижения наших войск. Источник - svpressa.ru

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