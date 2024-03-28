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Мигрантов в России строят на поверку, - "Къ"
07:23 28.03.2024

Иностранные рабочие попали под пристальное внимание силовиков
Сразу после теракта в "Крокус Сити Холле" с участием выходцев из Центральной Азии правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала. После такой проверки, прошедшей 27 марта на складе Wildberries в Подмосковье, были задержаны 38 человек. Для бизнеса нарушения при приеме на работу мигрантов чреваты серьезными санкциями - штрафом в 1 млн руб. за каждого нелегально трудоустроенного иностранца или приостановкой работы на три месяца. Но быстро отказаться от трудовых мигрантов или серьезно сократить их число участники рынка не могут: российская экономика очень зависима от такой рабочей силы.

После теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус Сити Холле", в ходе которого погибло 143 человека, бизнес, вынужденный нанимать на работу выходцев из Центральной Азии, начал сталкиваться с проверками со стороны миграционных служб. Об этом "Ъ" сообщили представители компаний розничной торговли и стройиндустрии. Так, 27 марта правоохранители провели проверку документов мигрантов, работающих на складе Wildberries в подмосковной Электростали. По ее итогам 38 сотрудников склада пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах, уточнили в компании.

Источник "Ъ" в компании, управляющей многоквартирными домами, сообщил, что на некоторых его объектах начались проверки документов трудовых мигрантов.

Идут проверки благонадежности работников, занятых в сфере ЖХК, рассказал президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников. Собеседник "Ъ" в девелоперской компании говорит, что строители-мигранты, у которых могут быть проблемы с документами, временно отстранены от работы и направлены в миграционный центр для проверки трудовых патентов. В соцсетях 27 марта появилось видео больших очередей в таком центре в Сахарово в Новой Москве.

Официально представители бизнеса комментировать эту тему отказываются. В МВД на запрос "Ъ" не ответили.

После инцидентов с участием выходцев из Центральной Азии зачастую начинаются массовые проверки мигрантов, говорит президент SuperJob Алексей Захаров. Это подтверждает и руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин, добавляя, что это обычная практика после чрезвычайного события во всех странах.

В конце 2023 года президент Владимир Путин оценивал численность трудовых мигрантов в России в 10 млн человек. В январе-октябре 2023 года, по данным ФСБ, в страну въехали 3,6 млн трудовых мигрантов. За прошлый год только в Москве суды вынесли около 42 тыс. решений о выдворении за пределы России иностранцев, сообщал ранее начальник столичного управления МВД Олег Баранов.

Управляющий партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко называет самыми распространенными предметами проверок мигрантов нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в России.

Это может выражаться, например, в отсутствии документов, разрешающих нахождение в стране, уклонении от выезда после истечения срока, несоответствии заявленной и фактической цели. "Если иностранец въехал как турист, но устроился на работу на стройку, наступает административная ответственность - штраф и выдворение за пределы РФ",- поясняет эксперт.

В случае выявления нелегальных мигрантов компании могут привлекаться к ответственности за незаконный прием на работу иностранца, предоставление ему жилья, транспорта или иных услуг: нарушение предполагает штраф до 500 тыс. руб., говорит Дмитрий Шевченко. Прием на работу мигранта без разрешения или патента предполагает взыскание до 1 млн руб. за каждого работника либо приостановку деятельности на срок до 90 дней, добавляет юрист.

В Подмосковье от работодателей потребуют строить жилье для работников-мигрантов
После трагических событий 22 марта рядом руководителей управляющих компаний принято решение отдавать приоритет при приеме на работу местным жителям, говорит председатель комитета по ЖКХ Тульской ТПП Сергей Костюченков. "Последние 20 лет в России делается ставка на привлечение неквалифицированных мигрантов, и сегодня они составляют значительную часть нашей экономики",- констатирует Алексей Захаров. Но отказаться сейчас от их услуг невозможно, поскольку, по словам Вячеслава Поставнина, "рухнет ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли". Нет ни одного примера в мире, когда страна с сокращающимся населением развивалась без миграционных потоков, добавляет эксперт.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Владимир Комаров
Газета "Коммерсантъ" №54 от 28.03.2024, стр. 1

Источник - Коммерсант
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