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Война за соцсети. Не можешь контролировать - запрети, а не можешь запретить - отбери, - И.Титов
07:29 28.03.2024

Война за соцсети. Не можешь контролировать - запрети, а не можешь запретить - отбери
Илья Титов

Одной из главных драм прошлого и без того богатого на драмы года стала покупка соцсети "Твиттер"* Илоном Маском. На фигуре Маска или на специфике этого пристанища скорбных умом сейчас заострять внимание смысла нет, но та история послужила отличной иллюстрацией всей важности подобных площадок. Остервенение, с каким часть западной элиты, условно называемая "глобальной Клинтон", вцепилась в самый эффективный и самый подконтрольный ей механизм распространения и навязывания мнений, привело к двум последствиям. Во-первых, сам по себе "Твиттер", даже переименованный в X*, не претерпел масштабных изменений. Да, появилась уморительная функция указания контекста от сообщества, часто ломающая малину дешевой пропаганды прямо под оригинальным постом, и да, чуть-чуть ослабла цензура, а амнистия позволила вернуться многим забаненным ранее, в числе которых был и товарищ Трамп. Но в целом "Икс" остался такой же онлайн-выставкой безумцев, где бал по-прежнему правит остро прогрессистский тон дискуссии. Причины тому можно искать в умеренном поведении громкого на заявления, но тихого на реальные действия Маска, или в прежнем наборе модераторов, или же в том, что денег на покупку соцсети ему дали инвестфонды, требующие соблюдения общих идеологических правил. Во-вторых, глобальная Клинтон остро взялась зачищать ноосферу социальных сетей от потенциально нелояльных себе элементов, и делать это она принялась с изяществом и тактом старого вояки. Примером стала развернувшаяся на прошлой неделе истерика вокруг TikTok, уходящая корнями вглубь веков (в 2019 год).

Разговоры о том, что пора бы прижать к ногтю этот TikTok, ходят в Америке уже давно, завел их еще Трамп. Как это часто бывало у оранжевого человека, дальше разговоров дело не пошло, зато резкий настрой на давление против проклятых коммуняк-китайцев очень понравился ядерной и ядреной аудитории Дональда. Впрочем, к 2020 году Трамп породил-таки указ, обязывающий владеющую сервисом китайскую компанию ByteDance продать, согласно некоторым данным, американский сегмент соцсети кому-нибудь из местных IT-гигантов. То есть условия сравнительно легкие: предполагалось как бы изолировать штатовский сегмент от остального моря контента и иметь пульт управления чудо-алгоритмом в США - в конце концов, на внутреннем китайском рынке ByteDance примерно так и работает. Тогда покупателей не нашлось, да и Трампу очень скоро стало не до ByteDance. Особенность этой ориентированной на короткие клипы соцсети состоит не только в продвинутых алгоритмах рекомендаций, способных мгновенно наводнить ленту самыми залипательными видео с котами и танцующими девицами, но и в том, что сидят там главным образом зумеры. Поколение Z только у нас в стране в значительной степени солидарно со свежими коннотациями этой буквы, на Западе же зумеры - самая прогрессивная на голову прослойка населения. О причинах инфантильного простодушия и оторванности от реальности этих людей стоит как-нибудь поговорить отдельно, но факт остается фактом: даже Демократическая партия США вызывает у этих людей, только-только получивших право голосовать, ужас и гнев своей консервативностью. Среди американских зумеров TikTok с большим отрывом является самой популярной соцсетью, а всего в США у нее 170 миллионов пользователей. И это в контексте плавного входа поколения Z в избирательный возраст объясняет намерение Трампа взять TikTok под контроль: антитрамповской агитации там в 2019–2020 годах было выше крыши. Но время шло, и вот уже новая администрация заметила, что с этой бесконечной лентой клипов что-то не так. В марте 2023-го перед Сенатом предстал Шоу Цзы Чу, исполнительный директор TikTok. Его пять часов донимали идиотскими вопросами насчет сохранности персональных данных и шпионажа за пользователями - оказывается, американцам почему-то не нравится, когда за ними шпионят. Формулировки, как в вопросе про коньяк по утрам, и постоянные наезды на то, что за спиной Чу стоит "коммунистический Китай" (Чу - уроженец и житель Сингапура), выставили американских законодателей на смех, но попытки докопаться до соцсети на этом не закончились. В октябре, по первым результатам кризиса в Газе вой подняли еврейские агитаторы в Вашингтоне: по словам израильского премьера Нетаньяху, пропалестинских видео в TikTok было в пятнадцать раз больше, чем произраильских. Установить там свободу слова и плюрализм мнений с помощью банов никак не получалось, ведь рычаги управления были вне досягаемости израильских лоббистов. Тогда снова стали говорить о том, что надо бы отжать этот TikTok.

В начале февраля в Сенате прошли слушания с участием руководителей "Твиттера", Snapchat, Facebook*, Discord и TikTok - популярнейших соцсетей. Их причиной называлось цветущее в этих сервисах сексуальное насилие над детьми. Пускай вас не обманывает мрачная комичность ситуации: американский конгрессмен, осуждающий кого-то за сексуальное насилие над детьми, смотрится как пчела, осуждающая мед. На деле же слушания вновь были поводом наехать на знакомого нам товарища Чу, которому заявили, что у него пальцы по локоть в крови. Ну а 13 марта Палата представителей приняла законопроект, предполагающий возможность запрета TikTok, а при должном усердии в трактовке некоторых положений - еще и VPN-сервисов, "Телеграма", да и вообще всего, на что глаз криво ляжет. Шоу Цзы Чу в ответ разослал всем 170 миллионам американских юзеров тревогу с просьбой срочно писать письма в Конгресс - этот жест, разумеется, истолковали как очередное вмешательство подлых сингапурских коммунистов из Китая в американскую политику. Вскоре после принятия этого законопроекта CNN написала, что бывший министр финансов Стив Мнучин собрал кучу потенциальных инвесторов и расписал им все выгоды от приобретения соцсети - хорошая, мол, соцсеть, надо брать. Иными словами, на свободном рынке идет неприкрытый рэкет: под соусом защиты дорогого пользователя от сексуального насилия, антисемитизма, утечки данных и сингапурской коммунистической пропаганды ByteDance в ее нынешнем виде шантажируют, заставляя продать по дешевке свой главный актив - отныне уже не американский сегмент, а всю соцсеть. Интересно будет посмотреть на действия Конгресса, если ByteDance не купится на этот блеф: запрет TikTok в США утопит рейтинги и без того непопулярного среди молодежи Байдена, что называется, в пол, а вот Трампу, который объявил о примирении с TikTok, могут и немного помочь.

До шокирующего откровения о том, что приложение с котами и танцами не то, чем кажется, дошли и в Европе. Одновременно с пиком американской кампании против TikTok всплыли европейцы. Впрочем, европейцами их назвать можно с натяжкой: запустил волну материал Politico.eu, то есть условно брюссельского филиала The Washington Post. В статье от 17 марта с ужасом описывалось, что бестолковые зумеры смотрят в TikTok европейских внесистемных правых и даже испытывают типично подростковые восторги по их поводу. В Старом Свете, надо думать, политическая демография работает чуть иначе, чем в США, и зумеры не являются поголовно либералами: по тексту брюссельского издания и вовсе создается впечатление, что им плевать, кого поддерживать, лишь бы крайность кандидата отзывалась в сердцах юных любителей экстремизма. В июне в Европе пройдут выборы в Европарламент, а правые кандидаты - "экстремисты, являющиеся угрозой демократии", как их описывает Politico, далеко превосходят по популярности на этой площадке нудных центристов и не слишком увлекательных левых. Выход прост: демократии на выручку срочно должны спешить запреты, баны и все та же национализация коммунистического бизнеса сингапурского китайца в пользу трудящихся Соединенных Штатов.

Можно сколько угодно хихикать над незамысловатостью схемы сравнительно честного отъема социальной площадки у китайцев, иронизировать над западным лицемерием этих любителей свободного рынка или же вовсе вспомнить российскую оппозицию, в свое время на чем свет стоит ругавшую наше правительство за куда более деликатные ограничения доступа к большим соцсетям, нежели то, на что нацелился Конгресс. Но по сути своей эти действия абсолютно верны: не можешь контролировать - запрети, а не можешь запретить - отбери. Нам, до сих пор волей-неволей впитывающим вражескую пропаганду через YouTube, стоит принять на вооружение этот незамысловатый метод. О способах установки общенационального фронтенда для YouTube, блокирующего врагов, но оставляющего видео с рецептами тортов, говорили еще прошлой весной, да только воз и ныне там. Альтернативный фронтенд, инструмент доступа к огромной библиотеке видео в обход пропагандистских алгоритмов, мог бы решить проблему с YouTube, превратить этот инструмент распространения политического влияния в нейтральный видеохостинг.

* Запрещенная в РФ экстремистская соцсеть

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711600140


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