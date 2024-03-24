БРИКС должен навести порядок в МВФ и подумать о своем Бреттон-Вудсе, - Валентин Катасонов

07:32 28.03.2024 БРИКС должен навести порядок в МВФ и подумать о своем Бреттон-Вудсе

Странам "десятки" скоро предстоит взять на себя ответственность за мировую экономику

Валентин Катасонов

24 марта 2024



С 1 января нынешнего года группа стран БРИКС пополнилась пятью новыми членами (Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). БРИКС из "пятерки" превратилась в "десятку". Соответственно, многие наблюдатели и эксперты не преминули сравнить "десятку" БРИКС с "Большой семеркой" стран Запада по численности населения, территории, валовому внутреннему продукту (ВВП), экспорту и другим экономическим показателям.



Картина складывается явно в пользу БРИКС. Эксперты небезосновательно предсказывают, что преимущество БРИКС по сравнению с "Большой семеркой" будет только нарастать.



Во-первых, в силу того, что темпы экономического развития БРИКС выше. По оценкам МВФ, доля пяти стран БРИКС (Китай, Индия, Российская Федерация, Бразилия, Южная Африка) в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности национальных валют к доллару США, в 2009 году равнялась 25,65%; доля "Большой семерки" в указанном году составила 35,05%. В 2022 году впервые группа БРИКС опередила "Большую семерку": показатели равнялись соответственно 31,54% и 30,34%.



По итогам 2023 года соотношение еще больше изменилось в пользу БРИКС: показатели оказались равными соответственно 32,14% и 29,92%. Итак, за полтора десятилетия (период 2009-2023 гг.) доля пяти стран группы БРИКС в мировом ВВП выросла на 6,40 процентных пункта, а доля "Большой семерки" уменьшилась на 5,15 процентных пункта.



Во-вторых, по причине того, что к группе БРИКС будут присоединяться другие страны. Между прочим, по итогам прошлого года на десять нынешних членов БРИКС уже пришлось более 35% мирового ВВП. Это больше, чем доля "Большой семерки" на пять с лишним процентных пунктов.



На данный момент подано около двух десятков заявок на членство. Примерно столько же заявили о том, что рассматривают возможность членства в БРИКС. Среди них есть весьма крупные экономики - например, Индонезия. Еще несколько новых членов - и доля БРИКС перевалит за 40% мирового ВВП.



Однако не следует переоценивать растущий потенциал группы БРИКС. Нередко приходится встречать в публикациях оценку расширения количества ее членов как процесса экономической интеграции. Скорее, пока это политическая интеграция. Которая, конечно же, со временем и при настойчивых усилиях может стать интеграцией экономической. Многие страны из нынешней "десятки" БРИКС имеют весьма слабые между собой торгово-экономические связи. Но это не значит, что у расширяющейся группировки нет возможностей достигать каких-то быстрых результатов в сфере экономики.



Одно из направлений работы по достижению быстрых экономических результатов - заключение странами соглашений о согласованных действиях на международных рынках тех или иных товаров (что-то наподобие соглашений по нефти в группе ОПЕК).



Конечно, в первую очередь, тех товаров, по которым страны БРИКС имеют особое доминирование в мире. Я об этом уже писал в статье "БРИКС растет. Количество должно переходить в качество", отмечая, что наибольшие возможности у стран группы БРИКС имеются по таким товарам, как золото, сталь, уголь, титан, автомобили, железная руда.



Еще одно направление совместных действий - работа по наведению порядка в международных экономических и финансовых организациях, где "Большая семерка" доминирует уже многие десятилетия.



Речь идет, в первую очередь, о Всемирной торговой организации, группе Всемирного банка и Международном валютном фонде. Подробнее остановлюсь на последней организации.



С момента учреждения МВФ контроль в ней осуществляли США и их ближайшие союзники. США в силу своего абсолютного доминирования в мировой экономике получили в Фонде 30 процентов голосов. Вместе с теми странами, которые сегодня входят в "Большую семерку", получалось существенно более половины всех имеющихся. Устав Фонда предусматривает, что квоты стран по капиталу и голосам (квоты по капиталу и квоты по голосам незначительно отличаются) каждые пять лет должны подтверждаться или пересматриваться с учетом изменения экономического положения стран-членов.



Постепенно квоты США и их союзников снижались, но, тем не менее, они позволяли "Большой семерке" продвигать в Фонде нужные Западу решения. Ситуация для Запада стала напряженной на рубеже первого и второго десятилетий нынешнего века. Суммарная величина квот стран "Большой семерки" приблизилась к критической черте.



В 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, при этом в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот по голосам. Кстати, 3,2% этого прироста квот досталось странам группы БРИКС. Общая доля развивающихся стран в фонде стала составлять 42,5%, а 57,5% принадлежали развитым странам (не только "Большой семерке", но и другим - всего около трех десятков). Отмечу, что Фонд работает не шатко не валко. Решение 2010 года по квотам вступило в силу только в 2016 году.



К середине прошлого десятилетия доля развивающихся стран в мировой экономике с момента 14-го пересмотра квот увеличилась. Однако очередной 15-й пересмотр квот в результате сильнейшего сопротивления со стороны США и их союзников завершился с "нулевым результатом". Т.е. все осталось на уровне решений 2010 года.



Во второй половине прошлого десятилетия началась работа по 16-му пересмотру квот Фонда. Запад по-прежнему хотел завершить пересмотр "нулевым результатом". Развивающиеся страны пытались действовать через "Большую двадцатку". На саммитах G-20 ставился вопрос о пересмотре формулы, используемой для расчета квот. Формула была откровенно неприличная, явно работала (и продолжает работать) в пользу Запада.



Она состоит из четырех позиций, каждому слагаемому устанавливается "вес" (доля от 100 процентов). Вот какие слагаемые и их веса: ВВП (50%); "открытость" (30%); "стабильность / изменчивость" (15%); "международные резервы" (5%). Слагаемые под названием "открытость" и "стабильность/изменчивость", в свою очередь, рассчитываются на основе других, еще более хитроумных формул. Откровенное мошенничество, упорно защищаемое Западом.



Сегодня по вопросу квот Запад выбрал тактику проволочек. 16-й пересмотр должен был состояться еще в 2020 году. А в 2019 году на свет появилось коммюнике Международного валютного финансового комитета (IMFC), который провел в Вашингтоне специальную сессию, посвященную ресурсной базе МВФ.



В документе говорилось: "Мы отмечаем отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го пересмотра и призываем исполнительный совет завершить свою работу по 15-му пересмотру и по пакету реформ в области ресурсов и управления МВФ и как можно скорее представить доклад совету управляющих. (…) После 15-го пересмотра мы намерены вновь рассмотреть вопрос об адекватности квот и продолжить процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу квот, причем работа над пересмотром будет продлена с 2020 года до не позднее 15 декабря 2023 года".



И вот перед самым новым 2024 годом МВФ сообщает о том, что принял решение по квотам. Но какое! Об увеличении капитала Фонда, а не об изменениях долей стран. Вот официальное сообщение Фонда: "Вашингтон, округ Колумбия: 15 декабря 2023 года Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) завершил 16-й общий пересмотр квот и одобрил увеличение квот членов МВФ на 50 процентов (238,6 млрд СДР, или 320 млрд долларов США), в результате чего общая сумма квот составит 715,7 млрд СДР (960 млрд долларов США).



Когда срок голосования истек 15 декабря 2023 года, управляющие, представляющие 92,86 процента от общего числа голосов, отдали голоса в пользу резолюции, превысив требуемые 85 процентов".



В самом конце пресс-релиза как бы вскользь сообщается: "Исполнительный совет также признал и проинформировал Совет управляющих о срочности и важности перераспределения долей квот, чтобы лучше отразить относительные позиции членов в мировой экономике, одновременно защищая доли квот беднейших членов.



В этом контексте Совет управляющих поручил разработать к июню 2025 года возможные подходы в качестве руководства для дальнейшей перераспределения квот, в том числе посредством новой формулы квот, в рамках 17-го общего пересмотра квот".



Итак, еще раз напомню: последнее решение, которое привело к некоторому перераспределению долей в пользу развивающихся стран, было принято в далеком 2010 году. Сегодня на календаре уже 2024 год.



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Фонд к лету следующего года обещает разработать "возможные подходы в качестве руководства для дальнейшего перераспределения квот". Если переводить этот витиеватый бюрократический язык на более понятный, то до конца текущего десятилетия никаких конкретных решений по пересмотру квот в пользу развивающихся стран не предвидится.



И вот теперь я вновь возвращаюсь к теме БРИКС. Этой "десятке" стран уже в нынешнем году следует максимально объединить свои усилия для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс пересмотра квот в МВФ. Дисбаланс между долей БРИКС в мировой экономике и долей голосов стран БРИКС в Фонде просто вопиющий. После 14-го пересмотра квот уже полтора десятилетия доли стран-членов группы БРИКС остаются на прежнем уровне: Китай - 6,4%; Россия - 2,7%; Индия - 2,7%; Бразилия - 2,3%; ЮАР - 0,6%. Итого на "пятерку" приходится лишь 14,7% квот при ее доле в мировом ВВП, превышающей 32%.



А у одних лишь США доля на сегодняшний день составляет 16,5 процентов, что превышает суммарную квоту "пятерки" БРИКС. А суммарная квота "Большой семерки" в Фонде составляет 37,34%. Она превышает долю "пятерки" БРИКС более чем в 2,5 раза. При том, что ВВП "Большой семерки" в прошлом году был на 7 процентов ниже. Эта асимметрия, а, правильнее сказать, вопиющая несправедливость, сегодня уже не может быть замаскирована никакими разглагольствованиями, которые ведутся в МВФ Вашингтоном и их союзниками.



Кстати, некоторые политики Вашингтона уже проговаривались: мол, если США утратят "контрольный пакет акций" в Фонде (т.е. их доля в голосах опустится ниже 15%), то Америке вообще нечего будет делать в этой организации. Ряд наблюдателей и экспертов считают, что МВФ находится на грани полного и окончательного краха. Страны БРИКС должны учитывать это обстоятельство и готовить "запасной аэродром". А именно создавать организацию, способную помочь странам-членам БРИКС (и многим другим странам) выстоять в условиях развала того мирового финансового порядка, который был создан 80 лет назад на конференции в Бреттон-Вудсе. Одним словом, группе БРИКС пора готовить свой собственный Бреттон-Вудс. Источник - svpressa.ru

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