 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане мощный паводковый потоп. Волонтеры спешат на помощь
07:35 28.03.2024

Волонтеры "Жастар Рухы" оказывают помощь пострадавшим от паводков регионам

Молодежное крыло "Жастар Рухы" партии Amanat мобилизовало силы многочисленных волонтеров и активистов для оказания помощи пострадавшим от паводков регионам.
Жастарруховцы активно помогают жителям, оказавшимся в зоне подтопления в Актюбинской, Костанайской и Абайской областях.

По словам председателя Молодежного крыла партии Amanat Акерке Ескендировой, опытные и обученные волонтеры по первому зову отправились в подтопленные регионы, чтобы помочь оказавшимся в беде соотечественникам.

Волонтеры "Жастар рухы" оказывают помощь пострадавшим от паводков регионам, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 23:25
Фото: "Жастар рухы"

"Молодежные активисты всегда готовы прийти на помощь, когда она необходима казахстанцам. В прошлом году жастарруховцы активно участвовали в кампании по оказанию помощи пострадавшим в лесных пожарах Абайской области. В этом году волонтеры от молодежного крыла участвуют в противопаводковых мероприятиях для предотвращения подтопления жилых домов, а также оказания помощи уже пострадавшим регионам. Волонтеры вместе со службами ЧС и местными исполнительными органами помогают эвакуировать жителей и защитить дома от воды", – сказала Акерке Ескендирова.

В свою очередь председатель Актюбинского областного филиала молодежного крыла Алишер Тыныштык отметил, что волонтеры никогда не оставались в стороне во время чрезвычайных ситуаций в стране.

"С наступлением весны начинается подготовка к паводкам. Понимая риски подтопления в нашем регионе, мы не могли сидеть сложа руки. Группа наших волонтеров отправилась в село Шубаркудук. На месте мы помогали перетаскивать мешки с песком для предотвращения подтопления домов, помогали жителям добраться до безопасного места и вытащить необходимые вещи из затопленных домов", - сказал Алишер Тыныштык.
Сложная паводковая ситуация сложилась также в Костанайской области. Один из волонтеров в регионе Абзал Нуридин отметил, что жастарруховцы оказывают помощь пострадавшим населенным пунктам.

"Группой волонтеров мы выехали в село Екіді, где на данный момент затоплено 12 домов. Наши ребята активно участвуют в эвакуации людей. Безусловно, каждый из нас проинструктирован и обучен технике безопасности и поведению в условиях ЧС, поэтому мы стараемся помочь как можно большему числу жителей", – сказал волонтер.

Вместе с тем молодежные активисты поддержали и службы ЧС, которые трудятся в эти дни в круглосуточном режиме. В ЗКО жастарруховцы повезли продукты и горячую еду сотрудникам ЧС служб на ауызашар. Волонтеры Молодежного крыла партии Amanat продолжат свою работу по оказанию помощи в регионах, пострадавших от паводков.

Айсулу Омарова

Источник - Zakon.kz
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