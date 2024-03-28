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Пушки вместо масла: Запад милитаризируется под русофобскую истерию, - Петр Дмитриев
08:01 28.03.2024

28.03.2024 | ПЕТР ДМИТРИЕВ

Цены повышаются, жизнь дорожает, а расходы увеличиваются по классической для Третьего рейха схеме

Резонерствующих русофобов на Западе становится тем больше, чем яснее просматривается крах киевского режима. Громче всех о "российской угрозе" кричат надеющиеся получить коррупционную ренту с "распила" бюджетных потоков на милитаризацию.

Киевским марионеткам помогает весь коллективный Запад, собравший вместе с сателлитами почти полсотни государств. Однако все они, как выяснилось, не в состоянии обеспечить ВСУ даже боеприпасами. Поэтому в зоне СВО с конца прошлого года на пять выпущенных российской армией снарядов приходится один с украинской стороны.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на днях вернулся из США и сразу же дал интервью американской CNN. Он поведал о приложении "огромных усилий" для военного снабжения защитников преступного режима Зеленского.

"США имеют огромный интерес в поддержке Украины. В противном случае Россия получит карт-бланш. И мы знаем, что произойдет потом. Мы знаем, что мы получим, если дадим России карт-бланш. Помните Крым, Сирию?" – сказал Боррель.

Жаль, что чиновник столь высокого ранга не смог высказаться конкретно и ясно. В старые добрые времена была популярна сентенция: кто ясно мыслит, тот ясно и излагает. Со слов Борреля понятно, что глава дипломатии всего Евросоюза ясностью мысли не отличается. Поэтому, видимо, нагоняет туман и прибегает к сравнению теплого с мягким.

"Мы не можем позволить России выиграть эту войну. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб. Дело не только в щедрости. Речь идет не о поддержке Украины из-за нашей любви к украинскому народу. Речь о наших собственных интересах", – откровенно заявил 25 марта Боррель.

В этом он честен, а в напоминании США о пошатнувшемся статусе мирового гегемона еще и убедителен. Изначально дестабилизация Украины была в интересах Вашингтона и "Европы", под которой евробюрократ понимает исключительно Евросоюз.

Интересы и Вашингтона, и Брюсселя, и Лондона изначально были сугубо меркантильными и циничными. Правящие элиты искали поводы для разворота бюджетных потоков в схемы, позволяющие получить наибольшие "откаты". Традиционно таковые давала милитаризация. Холодная война была "золотым веком" для союза высокопоставленных бюрократов, генералитета и оружейных баронов.

"Расходы на оборону в европейских членах НАТО (и Канаде) в этом году вырастут на 33 миллиарда долларов, до 380 миллиардов долларов, заводы набирают обороты, а немецкий производитель Rheinmetall AG должен открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине", – напомнил обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.

По его мнению, настало время создать некий "общий банк… в размере около 100 миллиардов евро для инвестирования на общее благо европейской безопасности". Предлог банален, а сумма просто провоцирует коррупционные риски и, естественно, военные конфликты. Закончится российская СВО на Украине – появятся другие предлоги и поводы. Они уже появились в Африке, где бывшие колонии беспардонно ущемили интересы бывшей французской метрополии, и в Азии, где неоколониализму дают прикурить не только хуситы.

ЕС ведет подготовку к войне с Россией, судя по заявлениям высокопоставленных западных политиков, при том что НАТО заверяет в готовности уже сейчас. Так, 22 марта глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заверил в готовности альянса к вероятному конфликту с Россией, сказав: "Готовы ли мы? Ответ - да! Это наша главная задача - быть готовыми".

Такая недальновидная позиция явно мешает потратить суммы, упомянутые в публикации Bloomberg. Несмотря на готовность НАТО, милитаризация идет, подогреваемая через подконтрольные медиахолдинги русофобской истерией.

Не успевшие оформить свое членство в НАТО Швеция и Финляндия резко наращивают военные расходы, запугивая обывателей русофобскими жупелами. Минобороны Швеции заказало у финской компании Patria дополнительно 321 БТР Pansarterrängbil 300A на €460 млн.

Финляндия тоже пополняет арсеналы. Оформлены контракты с производителями оружия и боеприпасов, строителями бункеров и других инженерных сооружений. На этом фоне начался отток желающих продолжать и начинать службу в армиях и других силовых структурах этих стран. Вакансии все чаще заполняются женщинами.

Германия наращивает закупки новейшей военной техники у европейских производителей и, конечно же, у США. Минобороны Германии подписало контракт с американской компанией RTX (Raytheon) на приобретение четырех зенитно-ракетных систем Patriot для бундесвера в новой версии PAC-3MSE на сумму более $1,2 млрд. Также в марте концерн Rheinmetall оформил сделку на поставки армии ФРГ 123 боевых машин пехоты Swatrinf на сумму в €2,7 млрд.

Минобороны Румынии заплатит турецкому производителю бронетехники Otokar более 1 млрд долл. за 1059 колесных бронемашин Cobra II 4x4. Эта техника зарекомендовала себя во время незаконных интервенций в Сирию, поставляется в постсоветские лимитрофы.

Даже японское правительство в тренде. В 2024 году оно нарастило военные расходы до рекордных $55,9 млрд. Предлог тот же – "российская угроза". Выгодополучатели традиционные. Среди них – неоднократно обогатившаяся в прошлом веке на правительственных военных заказах Mitsubishi. Она поставит переименованной императорской армии 24 БМП ICV и 8 мобильных минометов MMCV в калибре 120 мм.

В эту же дуду дуют и постсоветские прибалтийские лимитрофы, и бывшие члены Организации Варшавского Договора (ОВД). В опубликованном 19 марта интервью CNBC польский президент Анджей Дуда заявил, что точно знает планы Владимира Путина и назвал сроки мнимого российского нападения на НАТО – в 2026-2027 годах.

Дуда не был оригинален в призывах потратить больше денег на военные расходы. Он отметил, что Польша уже сделала это. Польский лидер уверен, что если активнее "накапливать боеприпасы и производить оружие", то жизнь станет лучше.

Однако пока что она только веселее в плохом смысле слова. О разыгранной политиками Евросоюза трагикомедии не до смеха ни рядовым полякам, ни прибалтам. Не только из-за наплыва мигрантов с Украины, но и из-за демпинговых поставок сельхозпродукции с Украины на рынок ЕС, выращенной западными ТНК на погибель фермерам ЕС.

Цены повышаются, жизнь дорожает, а расходы увеличиваются по классической для Третьего рейха схеме "пушки вместо масла". Справедливости ради: при дефицитных госбюджетах прибалтийские этнократии наращивают и социальные расходы – на помощь украинским "беженцам". Неудивительно, что Прибалтика стареет, формирует элиту "с черного хода" и вырождается не только демографически. Впрочем, это общеевропейский тренд, и в этом смысле Украина успешно встраивается в пресловутую семью европейских народов даже во время СВО.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711602060


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