Айман Джазини: Теракт в "Крокусе" показал миру два совершенно разных ислама

11:39 28.03.2024

Asas Media

Ливан



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Asas Media: теракт в "Крокусе" показал миру два совершенно разных ислама



Террористы исказили образ ислама, который из-за их жестокости ассоциируется с убийствами и насилием. Теракт в "Крокусе" показал миру две стороны одной медали – смертоносный ИГИЛ* и мальчик Ислам Халилов, который спас сотни людей, пишет Asas Media. Однако актуальным остается вопрос – какой ислам в итоге восторжествует.



Во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" друг другу противостояли "два ислама" – террористическая организация ИГИЛ*, занимающаяся убийствами, расстрелами и разрушениями, и 15-летний мальчик по имени Ислам Бахтиярович Халилов, который вывел более сотни посетителей из концертного зала.



Один ислам убивает и калечит, а другой – спасает людей от смерти. И все это в одном и том же месте, причем далеко от центра исламского призыва и места низведения откровений. Ислам используют экстремисты и кровопийцы. Но есть и Ислам Бахтиярович Халилов.



Это вовсе не тайна, скорее, вывод из кровавой трагедии, произошедшей всего несколько дней назад и активно комментируемой международными СМИ.



"Два ислама" не пересекаются



Трагедия произошла в минувшую пятницу. Подмосковный Красногорск, "Крокус Сити Холл".



"Первый ислам" – это самая известная террористическая организация в мире. "Исламское государство Ирака и Леванта"* – вооруженная группировка, основная на салафитско-джихадистских идеях, чьи корни уходят в "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада")*. Он был основан иорданцем Абу Мусабом аз-Заркави в 2004 году после американской оккупации Ирака.



ИГИЛ* в целом исповедует взгляды другой террористической организации – "Аль-Каиды"*. Оно призывает к созданию "Исламского халифата" и соблюдению законов шариата, отправляя джихадистов "на переговоры" с действующими режимами в мусульманских странах и их западными союзниками.



В состав ИГИЛ* входят тысячи бойцов различных национальностей. 29 июня 2014 года ему удалось основать "Исламский халифат" на захваченных территориях Ирака и Сирии. Террористическая организация прославилась проведением сотен "джихадистских" операций по всему миру. Боевики ИГ* совершили множество чудовищных преступлений. Весь мир признает его террористической организацией.



"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле". По последним данным, 143 человека погибли, около 150 ранены. Мотивы пока не известны. Но эта трагедия имеет отношение к глобальным конфликтам. Причем совершенно очевидно, что теракт в "Крокусе" не имеет ничего общего с жестокой войной Израиля в секторе Газа, которая продолжается уже шесть месяцев. Он связан с другой конфронтацией.



"Второй ислам" – мусульманин



"Второй ислам" – 15-летний мальчик-мусульманин. Его зовут Ислам Бахтиярович Халилов. Он смог вывести из здания более ста человек во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", указав им выход на улице через служебные помещения.



Ислам Бахтиярович Халилов открыл им дверь запасного выхода сразу после начала стрельбы. Видео, на котором он помогает людям выбраться, распространилось в социальных сетях как лесной пожар. Все хвалили его за смелость, сообразительность и проявленный героизм.



Ученик восьмого класса средней школы подрабатывает гардеробщиком в концертном зале. Когда началась стрельба, он быстро сориентировался, что нужно делать, и помог вывести людей через запасной выход.



Сам Ислам рассказал, что всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и все, что он делал, – четко следовал инструкции.



"Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим", – приводит его слова информагентство Russia Today.



Две стороны одной медали



Ислам был ниспослан человечеству. Он является одной из трех монотеистических мировых религий наряду с иудаизмом и христианством. Ислам призывает к добру, истине и праведности, как и все религии. Но в последнее время, а именно с конца 1970-х годов, ислам – особенно на Западе – стал синонимом терроризма, насилия и убийств. Причиной тому являются жестокие "джихадистские" операции, как явные, так и скрытые, предпринятые некоторыми террористическими организациями, отдельными лицами, вооруженными группировками и "проповедниками", действующими по собственной прихоти, без какой-либо ответственности и контроля. Ислам раскололся на различные направления: политический ислам, социальный ... и "джихадистский" ислам.



Последний является наиболее опасным. Именно из-за него произошло искажение образа ислама как в мусульманских странах, так и во всем мире в целом. Ислам стал ассоциироваться с людьми в масках с новейшими видами оружия, которые несут смерть и насилие, изгоняют людей и судят каждого, кто отличается от них, прикрываясь Аллахом и шариатом.



Неправильный образ ислама фигурирует в трудах многих западных востоковедов. Об этом также рассказывали путешественники, контактировавшие с некоторыми мусульманами. И этот образ неоднократно подтверждался джихадистами на протяжении последних десятилетий. В противовес – Ислам Бахтиярович Халилов, простой мальчик, обладающий человечностью и высокой мусульманской нравственностью. Он смог показать совершенно другую сторону ислама. В том же месте и в то же самое время.



Тут стоит вспомнить слова египетского имама Мухаммада Абдо: "В Европе я видел ислам, но не видел мусульман. В Египте я вижу мусульман, но не вижу ислама".



Весь мир увидел "два ислама": один безжалостно расстреливал людей, а другой помог вывести людей через запасной выход. Второй будет награжден медалью мусульман России "За заслуги".



Какой ислам в конечном итоге восторжествует? И когда?



Автор: Айман Джазини (أيمن جزيني)



* Террористическая организация, запрещенная в РФ.