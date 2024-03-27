WSJ пожалела подозреваемых в теракте в "Крокусе"

11:42 28.03.2024

The Wall Street Journal

США



За терактом в России последовали избиения и призывы вернуть смертную казнь

WSJ пожалела подозреваемых в теракте в "Крокусе"



Путин обвинил США в попытке убедить окружающий мир в непричастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл", пишет WSJ. При этом автор акцентирует внимание не на злодеяниях террористов, а на полученных ими травмах в результате задержания. Ее это волнует больше, чем смерти безвинных.



Энн Симмонс (Ann Simmons)



Фотографии в сети были просто жуткие. Одному мужчине отрезали ухо и заставили его съесть. Второго, лежавшего на земле, пытали электрошоком. Другого избили так сильно, что, когда он предстал перед судом, у него раздулся глаз.



Такое обращение с некоторыми из семи подозреваемых в совершении пятничного теракта в концертном зале "Крокус" под Москвой одобрили правые националисты и прокремлевские эксперты. Некоторые даже призвали ужесточить наказание - настолько чудовищным им показалось совершенное злодеяние. К вечеру понедельника число погибших возросло до 139. В ходе теракта группа хорошо вооруженных мужчин косила толпу людей из автоматов и подожгла зрительный зал.



Президент России Владимир Путин в понедельник впервые признал, что нападение - дело рук радикальных исламистов. В пятницу ответственность за нападение взяло на себя подразделение "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ). Теракт напомнил кровопролитие 2002 года, когда чеченские сепаратисты захватили сотни заложников в московском театре. В ответ Путин, тогда еще на заре своего президентства, развернул жестокие репрессии.



На сей раз страна ошеломлена, а его репутация человека, которому по силам обеспечить России безопасность, подорвана, поэтому Путин пытается превратить трагедию в риторические снаряды для конфликта на Украине, который длится уже два года.



Перед встречей с высокопоставленными силовиками Путин вновь попытался возложить вину за организацию убийств на Киев. Кроме того, он обвинил США в попытке убедить окружающий мир в непричастности Украины.



"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - заявил Путин, подчеркнув, что подозреваемых задержали по дороге в сторону Украины и допросили, кто мог их там ждать.



Между тем российские соцсети пестрят призывами вернуть смертную казнь. К этому хору присоединились и высокопоставленные правительственные чиновники. В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года.



"Их надо убить? Надо. И это будет", - заявил в понедельник у себя в Telegram бывший президент Дмитрий Медведев, ныне зампредседателя Совета безопасности.



Четверо предполагаемых боевиков - по словам властей, все родом из среднеазиатской республики Таджикистан - в воскресенье были доставлены в суд и выставлены напоказ перед камерами. На их лицах виднелись следы жестокого избиения.



"Никогда не ожидала от себя такого, но, когда вижу, как их скрюченными заводят в суд, и даже ухо это, чувствую исключительно удовлетворение", - написала у себя в Telegram глава российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян. В понедельник она добавила: "Смотрю на эти рожи и снова думаю, что смертная казнь - это слишком легко. Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же, без возможности когда-либо увидеть свет Божий".



В понедельник были предъявлены обвинения еще троим подозреваемым. Между тем россияне продолжают чтить память погибших: на месте трагедии вырос стихийный мемориал из горы цветов. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в Telegram, что для нападавших "не может быть иной меры наказания, как смертная казнь - ничего другого". "Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий, который мы установили на смертную казнь в 1996 году в связи со вступлением в Совет Европы, должен быть прерван", - добавил он.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Кремль в дискуссиях о восстановлении смертной казни не участвует.



Активисты гражданских прав и адвокаты осудили жестокое обращение с подозреваемыми, предупредив, что это создает опасный прецедент.



"Создается новая норма, - прокомментировал в понедельник у себя в Telegram российский юрист Дмитрий Захватов, ныне проживающий за рубежом, но представляющий дела о нарушениях прав человека внутри страны. - Теперь пытки допустимы в отношении любого подозреваемого. Если раньше они применялись тайно, то теперь уполномоченные делают это публично, на камеру. А из провластных СМИ исходит посыл, что можно пытать электрошоком, отрезáть уши - и никто вас за это не осудит".



С тех пор, как в 2022 году начались боевые действия на Украине, многие россияне привыкли к постоянно растущему уровню разрешенного государством насилия - и даже потеряли к нему чувствительность. Противники боевых действий практически замолчали, и это касается самого громкого критика Путина Алексея Навального, который умер в заполярной колонии в прошлом месяце при обстоятельствах, которые по-прежнему вызывают вопросы. Взятые в плен ВСУ российские солдаты говорят, что избиения и другие жестокости со стороны командования стали обычным делом на линии фронта.



Путин отмел в сторону заявления американских чиновников о том, что за пятничной атакой стоит афганский филиал "Исламского государства" под названием "Вилаят Хорасан" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ). Прошлые предупреждения Америки о неизбежном нападении Кремль отмел как "шантаж".



Вместо этого Путин пригрозил возмездием своим противникам в Киеве, отметив, что часть нападавших была задержана в Брянской области на западе страны при попытке бежать на Украину.



Эту версию повторяют и российские официальные лица. Путин же пытается свести ущерб к минимуму и развеять опасения, что Россию настигла расплата за расширившуюся за последние годы активность на Ближнем Востоке и в Средней Азии.



В понедельник Министерство обороны наградило медалями пограничников Брянской области, содействовавших задержанию подозреваемых.



Пресс-секретарь МИД Мария Захарова сыронизировала насчет того, что США поспешили свалить вину на исламских террористов, одновременно обелив Украину.



"Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться", - съязвила Захарова.



Статья написана при участии Кейт Вторыгиной